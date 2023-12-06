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1240 год: "Батыев погром" Киева

1240 год: "Батыев погром" Киева - 06.12.2023 Украина.ру

1240 год: "Батыев погром" Киева

Монголо-татарское нашествие, иначе – "Батыев погром", стало рубежом, за которым Русское государство изменило своё местоположение. Политический центр Руси переместился на северо-восток – во Владимир, а потом в Москву. Киев вскоре перешёл под контроль Литвы, а Галич – Польши. Час Киева пробил 6 декабря 1240 года, когда его штурмом взяли монголы

2023-12-06T08:14

2023-12-06T08:14

2023-12-06T08:14

история

киев

русь

средние века

xiii век

история

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Совершить большой поход на Восточную Европу Чингисхан решил ещё после похода на половцев монгольских военачальников Субэдэ-багатура и Джэбэ-нойона в 1222-23 годах. В ходе этого похода произошло первое большое столкновение монгольских и русских войск — битва на реке Калке в мае 1223 года, завершившееся разгромом русских.Поход Субэдэя и Джэбэ считается разведывательным. Однако "Сокровенное сказание" монголов и арабский хронист Рашид ад-Дин прямо говорят о том, что целью этого похода, были не только половцы и аланы, но также Венгрия и Русь, включая Киев.После смерти Чингисхана в 1227 году правителем империи стал третий сын "потрясателя вселенной" — великий хан Угедей. В поход на западные страны были отправлены соединенные силы империи во главе с Бату (Батыем) — внуку Чингисхана от его старшего сына Джучи.Зимой 1237-1238 годов войско Батыя разгромило Рязанскую и Владимиро-Суздальскую земли, а затем расположилось в волжско-донских степях. Отсюда высылались отряды, которые завершали завоевание Юго-Восточной Европы.Один из таких отрядов весной 1239 года взял Переяславль и разорил левобережье Днепра. Осенью того же года монголами был взят Чернигов. Тогда же отряд во главе с Менгу-ханом с разведывательной целью вышел на левый берег Днепра напротив Киева."Встал он на той стороне Днепра у Городца-Песочного (ныне киевский жилищный массив Выгуровщина — Авт.) Увидев город, удивился красоте его и величеству его. Прислал послов своих к (киевскому князю) Михаилу (Всеволодовичу) и к горожанам, желая их обмануть, и не послушали его".Киевский князь Михаил Всеволодович, лидер черниговских Ольговичей, с приближением опасности уехал в Венгрию. Однако его попытка заключить с королём Белой IV династический союз закончилась неудачей. В Киеве его сменил смоленский князь Ростислав Мстиславич, который в конец 1239 года был изгнан могущественным галицким князем Даниилом Романовичем.Последний, как сказано в Галицко-Волынской летописи, "поручил Киев (воеводе) Дмитру для защиты от иноплеменных народов, безбожных татар". Сам же Даниил вернулся сначала в Галич, а потом тоже уехал в Венгрию с целью выдать своего сына Льва за принцессу Констанцию, дочь короля Белы IV. Но и его династические планы постигла неудачно.Даниил возвращался на Русь, "но не смог пройти в Киевскую землю, поскольку мало с ним было дружины", и до конца татарского нашествия он оставался в Польше, в гостях у князя Конрада Мазовецкого, которого также безуспешно просил о помощи в борьбе с монголами.Вопрос о численности войска Батыя в походе 1240 года спорен, современные исследователи называют цифры от 40 до 120 тысяч воинов.Многочисленную орду со своими семьями, кибитками и стадами скота сопровождали толпы пленных. Именно этих рабов монголы гнали впереди себя на стены осаждаемых городов, прикрывая ими свои силы и стенобитные орудия. Тактика "осадной толпы" называлась "хашар". Хашар был четко организован: "Их разделили на десятки и сотни, во главу каждого десятка был назначен монгол" (Рашид ад-Дин).Батый перед осадой Киева истребил все города вокруг, сжёг Чернигов, Овруч, Изяслав и другие города черниговской, полесской и волынской земель. У монголов было множество пленных, взятых в этих городах и близлежащих слободках.Монголы перешли Днепр вброд в конце лета 1240 года, когда уровень воды в реках минимальный. Произошло это южнее Киева. Историки называют два возможных места: брод напротив разрушенного годом ранее Переяславля или Татинецкий брод, расположенный в устье речки Золотоноши (ныне территория Черкасс).Псковская летопись упоминает, что монгольские войска появились у стен Киева 5 сентября 1240 года, остальные источники, в том числе зарубежные, точной даты начала осады не содержат.Главная ставка Батыя находилась за речкой Лыбедь. Отсюда, с южной стороны, хорошо были видны валы и башни "города Ярослава".Воевода (тысяцкий) Дмитр ни воодушевить жителей Киева, ни привлечь для обороны все возможные ресурсы не мог. Историки оценивают число защитников Киева в 4-5 тысяч, среди которых не могло быть больше одной-двух сотен профессиональных дружинников самого Дмитра.Часть 50-тысячного населения убежала из города в окружающие леса, в Киеве остались преимущественно состоятельные люди с челядью, причём так же сильно, как монголов, они боялись ограбления своих усадеб местной беднотой. Сформированное из горожан малочисленное ополчение не могло удержать городские валы протяженностью около 3,7 километров.Поначалу казалось, что стены Киева неприступны. Крепостные валы и деревянные стены из дубовых срубов, засыпанных землей, достигали высоты 16 метров. Часть стен была плетёная, набитая внутри землей, которая поверху имела крытый ход — забрала с бойницами. На стене — забор из деревянных брусьев, которые укрывали защитников от вражеских стрел и камней. С внешней стороны стен и валов проходили рвы глубиной до 12 метров.Ограда из деревянных столбов, "столпье", тянулась от крепости на холмах до Днепра, защищая подступы к Подолу. За частоколом лежало болотистое "болонье" — городской выгон. Снаружи стена обмазывалась глиной (от огня) и белилась известью (как украинские хаты), крепость выглядела белокаменной. Такая стена не уступала в боевом качестве каменной, более того, камни из катапульт просто вязли в ней (в каменной получался бы пролом).Однако эта фортификационная система была устаревшей. Она была сооружена за двести лет до появления монгольских полчищ, при Владимире Крестителе и Ярославе Мудром.Монголы заимствовали инженерные знания Китая и Средней Азии. Против городских валов Киев они выставили 32 камнемётных машины (в древнерусской терминологии — "пороков", в европейской – требушет или фрондибола)."Укрепления же они завоевывают следующим образом. Если встретится такая крепость, они окружают её; мало того, они так ограждают её, что никто не может войти или выйти; при этом они весьма храбро сражаются орудиями и стрелами и ни на один день или на ночь не прекращают сражения, так что находящиеся на укреплениях не имеют отдыха; сами же татары отдыхают, так как они разделяют войска, и одно сменяет в бою другое, так что они не очень утомляются", — так описывал монгольскую тактику осады итальянский монах Плано Карпини.При этом Батый сосредоточил основную часть своих войск и камнемётных машин в самой уязвимой части города — напротив Лядских ворот, в заболоченной низине (район современного Майдана Независимости). В те времена тут находилось болото, получившее в начале XIX веке название Козьего. Батый дождался, когда болото замерзнет, и начал штурм Лядских ворот.5 декабря 1240 года Лядские ворота Киев пали от ударов стенобитных орудий. Киевляне отошли в детинец и за ночь организовали новый рубеж обороны.Судя по результатам раскопок 1980-х годов, вал, который первоначально отделял детинец от окольного города, в XII веке был снесён. Но ров, проходивший вдоль этого вала, оставался не засыпанным. Киевляне, очевидно, использовали его для обороны, дополнив какими-то лёгкими оборонительными сооружениями."А назавтра пришли (татары) на них, и была битва между ними великая. Люди тем временем выбежали на церковь, и на своды церковные с пожитками своими, и от тяжести повалились с ними стены церковные, и так был взят город(татарскими) воинами" — записано в Ипатьевской летописи.В 1230 году Киев пережил едва ли не самое сильное в своей истории землетрясение, в ходе которого пострадала и Десятинная церковь. Дополнительная нагрузка на стены, давшие трещины за десять лет до штурма, могла привести к катастрофе.Суздальская летопись сообщает: "взяли Киев татары, и святую Софию разграбили, и монастыри все, и иконы, и кресты, и всё узорочье церковное взяли, а людей от мала до велика убили мечом".Киевские археологи неоднократно находили свидетельства страшной трагедии, произошедшей после взятия Киева монголами. Это, прежде всего, огромные братские могилы, в которых лежали защитники города. Отчётливо просматривались следы насильственной смерти — черепа и кости рассечены ударами рубящего оружия.Обозлённые упорным сопротивлением, захватчики врывались в жилища простых киевлян и вырезали целые семьи. Так, при раскопках дома, расположенного неподалеку от фундамента древней Трёхсвятительской церкви, были обнаружены десять скелетов — мужских, женских и детских. По расположению костей было видно, что мать пыталась закрыть своим телом одного ребенка, а другой погиб, обхватив её ноги.Нет причин сомневаться и в достоверности информации Плано Карпини, который проезжал через Киев в 1246 году: "когда мы ехали через их землю, мы находили неисчислимые головы и кости мертвых людей, лежавших в поле; ибо этот город был весьма большим и очень многолюдным, а теперь он обращен почти ни во что: едва существует там двести домов".Воеводу Дмитра монголы "вывели раненого, но не убили его ради мужества его".Прибывший из Венгрии в Киев полгода спустя после штурма князь Михаил Всеволодович не поселился в самом городе, а "живяше под Киевом на острове". По данным переписей, население города снова достигло отметки 50 тысяч людей лишь в середине XIX века.Интересна судьба воеводы Дмитра, которого пощадил Батый.Не исключено, что хан пытался использовать его как переговорщика с князем Даниилом Галицким. Ипатьевская летопись приводит фразу, которую будто бы сказал Дмитр Батыю: "Не задерживайся в земле этой долго, время тебе на угров уже идти".Согласно сведениям, содержащимся в белорусско-литовской "Хронике Быховца", после сдачи Киева Дмитр переехал вначале в Чернигов, а затем в Друцк (ныне Витебская область Белоруссии), где основал княжество.Однако Галицко-Волынская летопись, описывая путешествие Даниила Галицкого в Золотую Орду в 1245 году, упоминает о его встрече в Киеве с наместником владимиро-суздальского князя Ярослава Всеволодовича, который двумя годами ранее получил от Батыя ярлык на киевское княжение.Имя этого наместника — Дмитрий Ейкович, причём в 1246-м Плано Карпини также упоминает о "тысяцком, который управлял Киевом". Украинский историк Глеб Ивакин писал: "предположение о том, что Дмитрий Ейкович был воеводой Дмитром, который защищал город в 1240 году, имеет под собой некие основания, но не может считаться доказанным".Исторический парадокс: в нынешней Украине 6 декабря является праздником — Днём Вооружённых Сил…

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, киев, русь, средние века, xiii век