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Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев
Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев - 05.12.2023 Украина.ру
Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев
Долг США превышает 33 триллиона долларов и в таких условиях безответственно продолжать печатать деньги для того, чтобы отправлять их за границу
2023-12-05T16:58
2023-12-05T16:58
2023-12-05T16:58
новости
сша
сенатор
украина
помощь
конгресс сша
джо байден
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Многомиллиардный пакет помощи, который президент США Джо Байден просит от Конгресса для Украины, Израиля, Тайваня и урегулирования ситуации на южной границе продолжает "тенденцию безрассудного расходования денег, которых у нас нет". Об этом американскому изданию The Sun заявил 5 декабря сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол."Долг нашей страны превышает 33 триллиона долларов, и продолжать печатать и занимать деньги для отправки за границу - это финансовая халатность", - полагает сенатор.По его словам, намерение администрации Байдена объединить все четыре приоритетных вопроса в один дополнительный пакет помощи является безответственной попыткой навязать Конгрессу свою волю. Американский народ не следует заставлять финансировать мясорубку на Украине или любую другую иностранную войну в обмен на безопасную границу, заявил сенатор.Напомним, в октябре Джо Байден планировал запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины, Тайваня и Израиля. Основная часть этой суммы (60 млрд) была предназначена для Киева. Часть денег должен был уйти на защиту южной границы США, где усугубляется кризис нелегальной миграции.Однако проект временного бюджета США в итоге был принят без согласования пакета помощи Украине и Израилю. Теперь администрация Байдена пытается объединить четыре важных направления (помощь Украине, Израилю, Тайваню и средства для обеспечения южной границы) в общий пакет помощи, который должен быть согласован до Рождества.
https://ukraina.ru/20231204/1051737555.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сенатор, украина, помощь, конгресс сша, джо байден
Новости, США, сенатор, Украина, помощь, Конгресс США, Джо Байден
Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев
Долг США превышает 33 триллиона долларов и в таких условиях безответственно продолжать печатать деньги для того, чтобы отправлять их за границу
Многомиллиардный пакет помощи, который президент США Джо Байден просит от Конгресса для Украины, Израиля, Тайваня и урегулирования ситуации на южной границе продолжает "тенденцию безрассудного расходования денег, которых у нас нет". Об этом американскому изданию The Sun заявил 5 декабря сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.
"Долг нашей страны превышает 33 триллиона долларов, и продолжать печатать и занимать деньги для отправки за границу - это финансовая халатность", - полагает сенатор.
По его словам, намерение администрации Байдена объединить все четыре приоритетных вопроса в один дополнительный пакет помощи является безответственной попыткой навязать Конгрессу свою волю. Американский народ не следует заставлять финансировать мясорубку на Украине или любую другую иностранную войну в обмен на безопасную границу, заявил сенатор.
Напомним, в октябре Джо Байден планировал запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины, Тайваня и Израиля. Основная часть этой суммы (60 млрд) была предназначена для Киева. Часть денег должен был уйти на защиту южной границы США, где усугубляется кризис нелегальной миграции.
Однако проект временного бюджета США в итоге был принят без согласования пакета помощи Украине и Израилю. Теперь администрация Байдена пытается объединить четыре важных направления (помощь Украине, Израилю, Тайваню и средства для обеспечения южной границы) в общий пакет помощи, который должен быть согласован до Рождества.