https://ukraina.ru/20231205/1051766568.html

Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев

Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев - 05.12.2023 Украина.ру

Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев

Долг США превышает 33 триллиона долларов и в таких условиях безответственно продолжать печатать деньги для того, чтобы отправлять их за границу

2023-12-05T16:58

2023-12-05T16:58

2023-12-05T16:58

новости

сша

сенатор

украина

помощь

конгресс сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102645/00/1026450082_0:129:2488:1529_1920x0_80_0_0_ace7f3cf84e3ccde0ac1674eb8932462.jpg

Многомиллиардный пакет помощи, который президент США Джо Байден просит от Конгресса для Украины, Израиля, Тайваня и урегулирования ситуации на южной границе продолжает "тенденцию безрассудного расходования денег, которых у нас нет". Об этом американскому изданию The Sun заявил 5 декабря сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол."Долг нашей страны превышает 33 триллиона долларов, и продолжать печатать и занимать деньги для отправки за границу - это финансовая халатность", - полагает сенатор.По его словам, намерение администрации Байдена объединить все четыре приоритетных вопроса в один дополнительный пакет помощи является безответственной попыткой навязать Конгрессу свою волю. Американский народ не следует заставлять финансировать мясорубку на Украине или любую другую иностранную войну в обмен на безопасную границу, заявил сенатор.Напомним, в октябре Джо Байден планировал запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины, Тайваня и Израиля. Основная часть этой суммы (60 млрд) была предназначена для Киева. Часть денег должен был уйти на защиту южной границы США, где усугубляется кризис нелегальной миграции.Однако проект временного бюджета США в итоге был принят без согласования пакета помощи Украине и Израилю. Теперь администрация Байдена пытается объединить четыре важных направления (помощь Украине, Израилю, Тайваню и средства для обеспечения южной границы) в общий пакет помощи, который должен быть согласован до Рождества.

https://ukraina.ru/20231204/1051737555.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сенатор, украина, помощь, конгресс сша, джо байден