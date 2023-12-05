Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев - 05.12.2023 Украина.ру
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Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев
Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев - 05.12.2023 Украина.ру
Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев
Долг США превышает 33 триллиона долларов и в таких условиях безответственно продолжать печатать деньги для того, чтобы отправлять их за границу
2023-12-05T16:58
2023-12-05T16:58
новости
сша
сенатор
украина
помощь
конгресс сша
джо байден
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Многомиллиардный пакет помощи, который президент США Джо Байден просит от Конгресса для Украины, Израиля, Тайваня и урегулирования ситуации на южной границе продолжает "тенденцию безрассудного расходования денег, которых у нас нет". Об этом американскому изданию The Sun заявил 5 декабря сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол."Долг нашей страны превышает 33 триллиона долларов, и продолжать печатать и занимать деньги для отправки за границу - это финансовая халатность", - полагает сенатор.По его словам, намерение администрации Байдена объединить все четыре приоритетных вопроса в один дополнительный пакет помощи является безответственной попыткой навязать Конгрессу свою волю. Американский народ не следует заставлять финансировать мясорубку на Украине или любую другую иностранную войну в обмен на безопасную границу, заявил сенатор.Напомним, в октябре Джо Байден планировал запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины, Тайваня и Израиля. Основная часть этой суммы (60 млрд) была предназначена для Киева. Часть денег должен был уйти на защиту южной границы США, где усугубляется кризис нелегальной миграции.Однако проект временного бюджета США в итоге был принят без согласования пакета помощи Украине и Израилю. Теперь администрация Байдена пытается объединить четыре важных направления (помощь Украине, Израилю, Тайваню и средства для обеспечения южной границы) в общий пакет помощи, который должен быть согласован до Рождества.
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новости, сша, сенатор, украина, помощь, конгресс сша, джо байден
Новости, США, сенатор, Украина, помощь, Конгресс США, Джо Байден

Сенатор США призвал отказаться от финансирования "мясорубки на Украине" за счет американцев

16:58 05.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВстреча главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам К. Косачева с членом Сената Конгресса США Р. Полом
Встреча главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам К. Косачева с членом Сената Конгресса США Р. Полом - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Долг США превышает 33 триллиона долларов и в таких условиях безответственно продолжать печатать деньги для того, чтобы отправлять их за границу
Многомиллиардный пакет помощи, который президент США Джо Байден просит от Конгресса для Украины, Израиля, Тайваня и урегулирования ситуации на южной границе продолжает "тенденцию безрассудного расходования денег, которых у нас нет". Об этом американскому изданию The Sun заявил 5 декабря сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол.
"Долг нашей страны превышает 33 триллиона долларов, и продолжать печатать и занимать деньги для отправки за границу - это финансовая халатность", - полагает сенатор.
По его словам, намерение администрации Байдена объединить все четыре приоритетных вопроса в один дополнительный пакет помощи является безответственной попыткой навязать Конгрессу свою волю. Американский народ не следует заставлять финансировать мясорубку на Украине или любую другую иностранную войну в обмен на безопасную границу, заявил сенатор.
Напомним, в октябре Джо Байден планировал запросить у Конгресса 100 млрд долларов для Украины, Тайваня и Израиля. Основная часть этой суммы (60 млрд) была предназначена для Киева. Часть денег должен был уйти на защиту южной границы США, где усугубляется кризис нелегальной миграции.
Однако проект временного бюджета США в итоге был принят без согласования пакета помощи Украине и Израилю. Теперь администрация Байдена пытается объединить четыре важных направления (помощь Украине, Израилю, Тайваню и средства для обеспечения южной границы) в общий пакет помощи, который должен быть согласован до Рождества.
Вчера, 21:02
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