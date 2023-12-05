https://ukraina.ru/20231205/1051748904.html
Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией
Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией - 05.12.2023 Украина.ру
Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией
Ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила 5 декабря пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины
2023-12-05T11:16
2023-12-05T11:16
2023-12-05T11:16
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В суде прокурор доказывал, что ректор принимал активное участие в подготовке и проведении референдума.В июле 2022 года он организовал в помещении университета заседание второго состава Общественной палаты ЛНР. На нём было принято решение о создании Общественного штаба референдума о присоединении ЛНР к РФ.По версии следствия, ректор предоставил помещение вуза для голосования и размещения избирательной комиссии.В день голосования сам ректор голосовал на камеру. В украинском ведомстве сообщили, что в видео говорится, что референдум о присоединении к России – долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета.В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20231204/1051703391.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лнр, луганская народная республика, луганск, университет, ректор, украина, суд, выборы, референдум
Новости, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, Луганск, университет, ректор, Украина, Суд, выборы, референдум
Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией
Ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила 5 декабря пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины
В суде прокурор доказывал, что ректор принимал активное участие в подготовке и проведении референдума.
В июле 2022 года он организовал в помещении университета заседание второго состава Общественной палаты ЛНР. На нём было принято решение о создании Общественного штаба референдума о присоединении ЛНР к РФ.
По версии следствия, ректор предоставил помещение вуза для голосования и размещения избирательной комиссии.
В день голосования сам ректор голосовал на камеру. В украинском ведомстве сообщили, что в видео говорится, что референдум о присоединении к России – долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета.
В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.
30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.