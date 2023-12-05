Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией - 05.12.2023 Украина.ру
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Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией
Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией - 05.12.2023 Украина.ру
Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией
Ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила 5 декабря пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины
2023-12-05T11:16
2023-12-05T11:16
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В суде прокурор доказывал, что ректор принимал активное участие в подготовке и проведении референдума.В июле 2022 года он организовал в помещении университета заседание второго состава Общественной палаты ЛНР. На нём было принято решение о создании Общественного штаба референдума о присоединении ЛНР к РФ.По версии следствия, ректор предоставил помещение вуза для голосования и размещения избирательной комиссии.В день голосования сам ректор голосовал на камеру. В украинском ведомстве сообщили, что в видео говорится, что референдум о присоединении к России – долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета.В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.
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новости, россия, лнр, луганская народная республика, луганск, университет, ректор, украина, суд, выборы, референдум
Новости, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, Луганск, университет, ректор, Украина, Суд, выборы, референдум

Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией

11:16 05.12.2023
 
© dnr-news.ru
© dnr-news.ru
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Ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила 5 декабря пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины
В суде прокурор доказывал, что ректор принимал активное участие в подготовке и проведении референдума.
В июле 2022 года он организовал в помещении университета заседание второго состава Общественной палаты ЛНР. На нём было принято решение о создании Общественного штаба референдума о присоединении ЛНР к РФ.
По версии следствия, ректор предоставил помещение вуза для голосования и размещения избирательной комиссии.
В день голосования сам ректор голосовал на камеру. В украинском ведомстве сообщили, что в видео говорится, что референдум о присоединении к России – долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета.
В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.
30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.
Донецк
Вчера, 02:54
"Три главных слова". Что греет дончан?Все более обнадеживающие новости с Донецкого направления к концу 2023 года. Хочется верить, что к началу 2024 их станет значительно больше, и в будущем году ситуация на территории ДНР начнет выправляться более или менее равномерно.
 
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