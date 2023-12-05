https://ukraina.ru/20231205/1051748904.html

Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией

Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией - 05.12.2023 Украина.ру

Украинский суд приговорил ректора Луганского университета к 10 годам с конфискацией

Ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила 5 декабря пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины

2023-12-05T11:16

2023-12-05T11:16

2023-12-05T11:16

новости

россия

лнр

луганская народная республика

луганск

университет

ректор

украина

суд

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051747995_116:0:1174:595_1920x0_80_0_0_8784576685460c02881e9947c0427d4c.jpg

В суде прокурор доказывал, что ректор принимал активное участие в подготовке и проведении референдума.В июле 2022 года он организовал в помещении университета заседание второго состава Общественной палаты ЛНР. На нём было принято решение о создании Общественного штаба референдума о присоединении ЛНР к РФ.По версии следствия, ректор предоставил помещение вуза для голосования и размещения избирательной комиссии.В день голосования сам ректор голосовал на камеру. В украинском ведомстве сообщили, что в видео говорится, что референдум о присоединении к России – долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета.В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20231204/1051703391.html

луганская народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, лнр, луганская народная республика, луганск, университет, ректор, украина, суд, выборы, референдум