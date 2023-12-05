Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ – МО - 05.12.2023 Украина.ру
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Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ – МО
Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ – МО - 05.12.2023 Украина.ру
Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ – МО
Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила под Соледаром в ДНР группу пехоты ВСУ. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-05T05:27
2023-12-05T05:27
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"Мобильным расчётом на мотовездеходе, оснащённым противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Фагот", была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от наших позиций", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что выполнившие задачу тульские десантники получили координаты противника от разведгруппы с БПЛА. В опорном пункте, помимо пехоты, был также уничтожен и боекомплект противника для ствольной артиллерии.По информации Минобороны РФ на 5 декабря, за прошедшие сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было поражено 107 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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новости, россия, днр, соледар, сво, вс рф, вдв, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Соледар, СВО, ВС РФ, ВДВ, ВСУ, потери ВСУ

Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ – МО

05:27 05.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила под Соледаром в ДНР группу пехоты ВСУ. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Мобильным расчётом на мотовездеходе, оснащённым противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Фагот", была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от наших позиций", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что выполнившие задачу тульские десантники получили координаты противника от разведгруппы с БПЛА. В опорном пункте, помимо пехоты, был также уничтожен и боекомплект противника для ствольной артиллерии.
По информации Минобороны РФ на 5 декабря, за прошедшие сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией было поражено 107 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Сергей Полетаев интервью
04:05
Сергей Полетаев: Россия в Марьинке довела ВСУ до состояния гнилой ткани, чтобы порвать ее летом 2024 годаПовторить "линию Суровикина" на всем протяжении фронта ВСУ не смогут. Это огромный строительный проект, который быстро реализовать невозможно.
 
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