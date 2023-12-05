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К началу СВО у Европы уже были инструменты для отмены целого народа. В ООН обсудили русофобию в Евросоюзе

К началу СВО у Европы уже были инструменты для отмены целого народа. В ООН обсудили русофобию в Евросоюзе - 05.12.2023 Украина.ру

К началу СВО у Европы уже были инструменты для отмены целого народа. В ООН обсудили русофобию в Евросоюзе

В Женеве в рамках 16-й сессии Форума по вопросам меньшинств Совета ООН по правам человека при поддержке МИД России состоялась конференция "Нарушения прав этнических и языковых меньшинств в европейских странах". Одной из важнейших тем встречи стала дискриминация русского меньшинства в странах Европейского союза.

2023-12-05T07:32

2023-12-05T07:32

2023-12-05T07:32

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германия

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русофобия

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Преследования приняли более утонченный видРуководитель правозащитной организации IGCP и модератор встречи Максим Вилков заявил, что ответственность за нарушения в Европе должны нести страны, которые позиционируют себя как образцы в вопросах соблюдения прав человека и учат других, как это делать."Их политика замалчивания и игнорирования приводит к тому, что ситуация выходит из-под контроля", — считает он.А ситуация действительно оказывается критичной, особенно для русского и русскоязычного населения стран Евросоюза.Дискриминация по национальному и языковому признаку, закрытие русскоязычных СМИ, школ, образовательных программ, уголовное преследование журналистов, снос памятников борцам с фашизмом, осквернение захоронений советских военнослужащих, сохранение института неграждан в странах Балтии, нормализация праворадикализма на государственном уровне — все эти нарушения привел в пример постоянный представитель МИД России при международных организациях в Женеве Александр Летошнев."Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, тридцатилетие которой отмечалось в прошлом году, игнорируется рядом европейских государств — особенно странами Балтии, Польшей и Украиной", — констатировал Летошнев нежелание правительств стран ЕС выполнять и контролировать выполнение установленных ими же самими норм и правил, особенно в отношении русских.Постоянный представитель МИД Беларуси при международных организациях в Женеве Лариса Бельская отметила, что проблемы в Евросоюзе испытывает не только русское меньшинство, но и другие национальные и языковые группы, которые либо по историческим причинам оказались не в своих национальных государствах, либо не имеют своих национальных государств вовсе.Каталонское меньшинство в Испании, ромы в Чехии, регулярные нападения на сербов на севере Косово, столкновения с полицией мусульманских общин во Франции, Швеции, Нидерландах — лишь некоторые из приведенных ею примеров.Но ситуация с русскими, конечно, выделяется особо."В некоторых кругах в Европе в последние годы стало модно ненавидеть русских и русскоязычных, — говорит Бельская, — однако эти факты не получают адекватной оценки со стороны международных правозащитных структур, их игнорируют правящие элиты и СМИ".О русофобии в Европе рассказал и заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов."Если в первые месяцы после начала СВО русских травили в школах, разбивали машины, угрожали жизни и здоровью, то сейчас преследования принимают более утонченный вид — объяснил он, — саботаж культурных мероприятий, невыдача разрешений на проведение мероприятий, вызовы в различные органы власти на профилактические беседы о том, что хорошо бы публично отказаться от своей российской идентичности".В то же время в Евросоюзе, в отличие от той же Украины, пока существуют законные способы защитить свои права. Например, можно обратиться в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, который может взять на себя юридическую сторону решения проблемы."В ЕС это работает, подача судебных исков очень часто охлаждает горячие головы", — говорит Поликанов.Такое впечатление, что ЕС воюет с РФПримером эффективности юридической стратегии является правозащитная ассоциация VADAR, которую создали немецкие политики и общественники для защиты прав русскоязычного населения как в Германии, так и в Евросоюзе в целом.После февраля 2022 года в Германии начали разрастаться враждебные по отношению к России настроения. Недовольство политикой России очень быстро переместилось на русских и русскоязычных жителей Германии."Поэтому депутаты Бундестага и представители Парламентов федеральных земель и гражданского общества решили выступить в защиту этой группы граждан", — рассказал президент ассоциации VADAR и экс-депутат Бундестага Ульрих Ойме.Ассоциация была учреждена в июня 2022 года и с того момента оказала консультативные и юридические услуги вплоть до защиты в суде многим людям.Ойме утверждает, что особенно от актов русофобии страдали дети."Например, на асфальте возле школы украинские беженцы написали: "Убейте русских", — говорит он. — Или, например, на новогоднем празднике во время общения детей с Дедом Морозом у Русского дома в Берлине, украинским демонстрантам разрешали в нескольких метрах выкрикивать оскорбления и угрозы без вмешательства полиции несмотря на то, что присутствующим было очень страшно".Ульрих Ойме рассказал, как ассоциация VADAR судилась с людьми, которые постили в соцсетях фотографии "Азова"*."На этих фото был изображен флаг "Азова"* со свастикой, символом, который противоречит Конституции Германии", — указывает правозащитник.Также он обращает внимание на массовость трудовой дискриминации. Так, одного из врачей мюнхенской больницы уволили, потому что он не захотел публично осудить Россию. Другой случай произошел с директором одного из ресторанов в небольшом немецком городке — молодой русской женщиной. По словам Ойме, ей неоднократно угрожали смертью, разбивали стекла ресторана, приходили к ней и запугивали. В итоге она обанкротилась.Кроме того, очень произвольно применяются санкции ЕС против российских туристов. Например, конфискуют автомобили."Семья из четырех человек, которая ехала на отдых в Испанию, не смогла туда доехать, потому что их авто конфисковали при въезде в Германию. А ведь свобода передвижения является одной из четырех основных свобод Евросоюза. Такое впечатление, что ЕС находится в состоянии войны с РФ", — говорит Ойме.За прошедшее с момента основания ассоциации время в VADAR поступило 2199 запросов об оказании помощи, из которых свыше 650 было выбрано для приоритетной проверки. В 139 случаях была оказана юридическая помощь.На заседании правления VADAR ноября обсуждали проведенное по заказу ассоциации социологическое исследование по масштабам русофобии в Германии."Опрос показал, что 63% русскоязычного населения Германии сталкивалось с проявлениями дискриминации после 24 февраля 2022 года. Русофобия проникла почти во все сферы жизни в Германии", — рассказал правозащитник.По данным опроса, больше всего случаев дискриминации вскрыто в сфере банковского обслуживания — об этом заявило 58% опрошенных. 23% респондентов сказали о нарушении прав во взаимодействии с полицией, 27% — в образовательных учреждениях, почти 60% опрошенных сталкивались с кибербуллингом. Негативный рекорд по ненависти в Интернете принадлежит Facebook** – 76% опрошенных заявили, что подвергались атакам на этой платформе, 48% — в Instagram***, 26% - в Twitter. Свыше 50% респондентов заявили, что чувствуют себя в Германии не в безопасности.Джунгли и садИнтересно, что не в безопасности в Евросоюзе оказываются не только русские. Так преподаватель Донецкого государственного университета Алексей Козловский объяснил, как дискриминации подвергается венгерское меньшинство в Румынии.По его словам, Румыния с XX века проводит политику настойчивой гомогенизации населения Трансильвании, где было широко представлено венгерское население."Теперь многочисленные венгерские общины сохранились лишь в восточной части Трансильвании. И они часто упрекают правительство страны в намеренной фальсификации данных о численности граждан нерумынского происхождения — венграх, поляках, сербах, армянах", — говорит Козловский.Такая политика Румынии вызывает соответствующий протест со стороны венгерских властей. Например, в 2023 году Венгрия выступала с протестом против запрета флага Секейской автономии в Трансильвании. Секейская автономия — это непризнанное государственное образование венгров в Северной Трансильвании, которое самопровозгласилось в 2009 году, а в 2010 году признало венгерский язык официальным в регионе. Румынские власти не признали автономию законной, а в 2020 году в парламенте проголосовали против подтверждения автономии края.Кроме того, в 2023 году прогремел румыно-венгерский скандал касательно акции, проведенной румынскими неонацистами на военном кладбище Узвелд в Трансильвании. Они отмечали на кладбище День румынской армии под лозунгом "Венгры, возвращайтесь в Монголию, откуда вы пришли".Вообще, тема "азиатской орды" популярна у неонацистов Восточной Европы. Как дикая орда из азиатский степей, которая пришла грабить цивилизованный европейский мир представлена Россия в дискурсе современных украинских бандеровцев.Впрочем, представления неонацистов прочно нормализуются даже в на первый взгляд респектабельной европейской элите. Чего стоит метафора Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о Европе как о цветущем саде процветания и свободы, который нужно оградить стенами от остального мира агрессивных джунглей.Но все-таки, почему русофобия так быстро и легко была принята не только европейскими политиками, но и немалой частью европейского общества и, самое главное, международными структурами, которые должны были бы заниматься защитой любых национальных и языковых групп?"Дело в том, что в странах Балтии все, о чем мы говорим, реализуется несколько десятилетий при полном игнорировании международных структур, — пояснил модератор конференции Максим Вилков. — И когда дело подошло к 24 февраля 2022 года, оказалось, что в ЕС уже есть отработанные инструменты политики отмены по отношению к целому народу".* запрещенная в РФ террористическая организация ** запрещенная в РФ экстремистская организация *** запрещенная в РФ экстремистская организация

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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