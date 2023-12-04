Порошенко обжалует отказ выпустить его с Украины - 04.12.2023 Украина.ру
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Порошенко обжалует отказ выпустить его с Украины
Порошенко обжалует отказ выпустить его с Украины - 04.12.2023 Украина.ру
Порошенко обжалует отказ выпустить его с Украины
Бывший президент Украины, лидер украинской партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко будет требовать возбуждения уголовного дела в ответ на действия погранслужбы, СБУ и Верховной Рады. Об этом Порошенко заявил на брифинге партии "Европейская солидарность", сообщили 4 декабря журналисты РИА Новости
2023-12-04T17:24
2023-12-04T17:24
новости
украина
петр порошенко
пограничники
пограничная служба украины
сбу
пересечение границы
граница
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Утром 1 декабря Порошенко в своём телеграм-канале разместил видео, как пограничники отказываются выпускать его из страны. Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.В погранслужбе Украины отказ выпускать Порошенко пояснили тем, что у них будто бы имеется подтверждение об отмене служебной командировки парламентария в названные страны."Не можем оставить без ответа незаконные действия руководства пограничников, парламента, СБУ, на которые их толкают отдельные лица офиса президента… Дал поручение адвокатам. Сегодня и завтра будет подан ряд юридических документов... Заявление об открытии уголовного дела против руководства парламента, которое приняло незаконное решение", - сказал Порошенко.Он также намерен добиваться отмены постановления кабмина и указа Зеленского, которые ограничивают политическую деятельность депутатов Рады, пояснил он."Принято решение об обжаловании постановления правительства, которым вопреки законодательству Украины, Конституции, нормативными актами Кабмина ограничивается деятельность народных депутатов… Будут поданы соответствующие позиции и в административные суды об отмене соответствующих актов кабмина, и в Верховный суд - об отмене соответствующих актов Верховной Рады и указа президента", - добавил Порошенко.Как сообщила пресс-служба СБУ, эта спецслужба, а также другие разведывательные органы Украины получили информацию "о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб".Спецслужба предложила рассматривать информацию о запланированной встрече Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последнего СБУ обвинила в том, что он "системно выражает антиукраинскую позицию, является другом Путина и призывает снять санкции с РФ".В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
https://ukraina.ru/20231202/1051697125.html
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, петр порошенко, пограничники, пограничная служба украины, сбу, пересечение границы, граница
Новости, Украина, Петр Порошенко, пограничники, Пограничная служба Украины, СБУ, пересечение границы, граница

Порошенко обжалует отказ выпустить его с Украины

17:24 04.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча П. Порошенко с представителями бизнеса в Киеве
Встреча П. Порошенко с представителями бизнеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший президент Украины, лидер украинской партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко будет требовать возбуждения уголовного дела в ответ на действия погранслужбы, СБУ и Верховной Рады. Об этом Порошенко заявил на брифинге партии "Европейская солидарность", сообщили 4 декабря журналисты РИА Новости
Утром 1 декабря Порошенко в своём телеграм-канале разместил видео, как пограничники отказываются выпускать его из страны. Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.
В погранслужбе Украины отказ выпускать Порошенко пояснили тем, что у них будто бы имеется подтверждение об отмене служебной командировки парламентария в названные страны.
"Не можем оставить без ответа незаконные действия руководства пограничников, парламента, СБУ, на которые их толкают отдельные лица офиса президента… Дал поручение адвокатам. Сегодня и завтра будет подан ряд юридических документов... Заявление об открытии уголовного дела против руководства парламента, которое приняло незаконное решение", - сказал Порошенко.
Он также намерен добиваться отмены постановления кабмина и указа Зеленского, которые ограничивают политическую деятельность депутатов Рады, пояснил он.
"Принято решение об обжаловании постановления правительства, которым вопреки законодательству Украины, Конституции, нормативными актами Кабмина ограничивается деятельность народных депутатов… Будут поданы соответствующие позиции и в административные суды об отмене соответствующих актов кабмина, и в Верховный суд - об отмене соответствующих актов Верховной Рады и указа президента", - добавил Порошенко.
Как сообщила пресс-служба СБУ, эта спецслужба, а также другие разведывательные органы Украины получили информацию "о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб".Спецслужба предложила рассматривать информацию о запланированной встрече Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последнего СБУ обвинила в том, что он "системно выражает антиукраинскую позицию, является другом Путина и призывает снять санкции с РФ".
В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
2 декабря, 18:40
Порошенко как "агент России", избиение Дубинского. Итоги 2 декабря на УкраинеСлужба безопасности Украины заявила, что пятый президент страны Пётр Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пойти на поводу у России. СМИ и адвокаты народного депутата Александра Дубинского сообщили об избиении этого политика в СИЗО
 
НовостиУкраинаПетр ПорошенкопограничникиПограничная служба УкраиныСБУпересечение границыграница
 
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