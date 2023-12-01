Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны, так как Верховная Рада отменила выписанную ему командировку, пояснил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Его слова приводит телеграм-канал "Политика Страны"
Демченко напомнил, что на время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.
"В отношении народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", - заявил Демченко.
Утром 1 декабря лидер украинской партии "Европейская солидарность" Порошенко в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны. Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.