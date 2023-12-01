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Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу

Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу - 01.12.2023 Украина.ру

Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны, так как Верховная Рада отменила выписанную ему командировку, пояснил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Его слова приводит телеграм-канал "Политика Страны"

2023-12-01T14:53

2023-12-01T14:53

2023-12-01T14:53

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петр порошенко

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Демченко напомнил, что на время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.Утром 1 декабря лидер украинской партии "Европейская солидарность" Порошенко в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны. Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.

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новости, украина, пограничники, пограничная служба украины, госпогранслужба, петр порошенко