Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу - 01.12.2023 Украина.ру
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Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу
Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу - 01.12.2023 Украина.ру
Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу
Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны, так как Верховная Рада отменила выписанную ему командировку, пояснил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Его слова приводит телеграм-канал "Политика Страны"
2023-12-01T14:53
2023-12-01T14:53
новости
украина
пограничники
пограничная служба украины
госпогранслужба
петр порошенко
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Демченко напомнил, что на время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.Утром 1 декабря лидер украинской партии "Европейская солидарность" Порошенко в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны. Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, пограничники, пограничная служба украины, госпогранслужба, петр порошенко
Новости, Украина, пограничники, Пограничная служба Украины, Госпогранслужба, Петр Порошенко

Госпогранслужба Украины объяснила, почему Порошенко не пустили в Польшу

14:53 01.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны, так как Верховная Рада отменила выписанную ему командировку, пояснил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Его слова приводит телеграм-канал "Политика Страны"
Демченко напомнил, что на время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.
"В отношении народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", - заявил Демченко.
Утром 1 декабря лидер украинской партии "Европейская солидарность" Порошенко в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором пограничники отказываются выпускать его из страны. Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а это было распоряжение Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.
Вчера, 13:25
Зеленский, Порошенко, Ахметов и нейросети В украинском экспертном сообществе обсуждают нашумевший слив (либо дипфейк — реалистичную подмену с применением нейросети) разговора якобы экс-президента Петра Порошенко с будто бы Ринатом Ахметовым о ни много ни мало готовящемся госперевороте
 
НовостиУкраинапограничникиПограничная служба УкраиныГоспогранслужбаПетр Порошенко
 
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