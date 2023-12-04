https://ukraina.ru/20231204/1051731313.html

США смоделировали украинский "контрнаступ" с восьмой попытки - Washington Post

США смоделировали украинский "контрнаступ" с восьмой попытки - Washington Post - 04.12.2023 Украина.ру

США смоделировали украинский "контрнаступ" с восьмой попытки - Washington Post

В качестве прорывного был выбран недавно созданный 47-й полк ВСУ. Руководство полагало, что обученные военные смогут принести долгожданный прорыв. О том, почему не вышло, рассказал Washington Post

2023-12-04T16:45

2023-12-04T16:45

2023-12-04T16:45

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Обучение 47-го украинского полка началось в январе 2023 года сразу после новогодних праздников. Местом был выбран полигон Графенвёр в Германии. На 47-й полк возлагались все надежды в планируемом контрнаступлении. Предполагалось, что обучение в сочетании с западным оружием даст необходимый результат. 16 января в Германию на полигон Графенвёр прибыл генерал Марк А. Милли, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США.После обхода полка и беседы с украинскими солдатами — от 20 лет до новобранцев среднего возраста, стало понятно, что это не опытные военные – многие из них только недавно оставили гражданскую жизнь и не имели боевого опыта. Действительно, 47-я дивизия была только укомплектована. Военное руководство Украины решило, что более опытные бригады будут сдерживать русских зимой, а свежие солдаты сформируют новые бригады, пройдут обучение за рубежом, а затем возглавят боевые действия весной и летом. Выбора было не много: за год военных действий погибло и было ранено до 130 000 военнослужащих. Вооруженным силам Украины был нанесен тяжелый урон: даже самые закаленные в боях бригады теперь в основном состояли из призванных пополнений.В процессе обучения некоторые украинские солдаты считали, что американские инструкторы не осознают масштаба возможностей противника."Наличие огромного количества дронов, укреплений, минных полей и так далее не учитывалось", — рассказал боец 47-го с позывным "Джокер".По его словам, украинские солдаты привезли свои собственные дроны, чтобы отточить навыки, но инструкторы сначала отклонили просьбу об их применении, поскольку программы обучения были заранее определены. Позже, по словам представителя США, было добавлено использование дронов после комментариев со стороны Украины.По словам Джокера, у американской программы есть свои преимущества: расширенная подготовка в условиях холодной погоды и умение корректировать артиллерийский огонь. Но многое было отброшено, когда полетели настоящие пули.Соединенные Штаты принимали активное участие в военном планировании операции. Украинские, американские и британские военные провели восемь крупных настольных военных игр, чтобы разработать план кампании. Моделирование военных игр пришло к выводу, что силы Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря на юге Украины и отрезать российские войска за 60–90 дней."Все дело... в том, чтобы они могли добиться успеха в борьбе с русскими, чтобы они были в состоянии и вести огонь, и маневрировать", — сказал Милли, в общих чертах описывая суть "общевойсковой" стратегии контрнаступления, которая требовала скоординированных маневров массированные силы пехоты, танков, бронетехники, инженеров и артиллерии. Еще до начала контрнаступления между официальными лицами США и Украины шли споры. Они касались стратегии, тактики и сроков. Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы помешать России продолжать укреплять свои позиции. Украинцы колебались, утверждая, что они не готовы без дополнительного вооружения и дополнительной подготовки. Американские военные были уверены, что массированная механизированная лобовая атака по одному направлению на юге Украины приведет к решающему прорыву. Украина атаковала по трем направлениям, полагая, что это растянет российские силы. Когда понесла в первые дня серьезные потери, то отказалась от крупных механизированных атак.

https://ukraina.ru/20231204/1051727907.html

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новости, новости украины, всу, сша, контрнаступление