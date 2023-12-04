https://ukraina.ru/20231204/1051708323.html

Западная Украина за минувшую неделю: Обыски в Почаевской Лавре и Рождественские ёлки на две недели раньше

Западная Украина за минувшую неделю: Обыски в Почаевской Лавре и Рождественские ёлки на две недели раньше - 04.12.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Обыски в Почаевской Лавре и Рождественские ёлки на две недели раньше

В регионе специфически готовятся к Рождеству, которое на Украине на государственном уровне ныне отмечают 25 декабря. СБУ провела обыск в Почаевской Лавре, где Рождество будут праздновать 7 января.

2023-12-04T07:36

2023-12-04T07:36

2023-12-04T07:36

эксклюзив

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тернополь

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Повод для обысков в Почаевской Лавре до сих пор неизвестенИздание Украина.ру уже сообщало, что 30 ноября СБУ провела обыски на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Тернопольской области. "Комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ в Тернопольской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры" – было сказано в сообщении СБУ.По информации спецслужбы, обыски были проведены в рамках уголовного производства о причастности руководства Лавры к "разжиганию национальной розни и ненависти". В СБУ утверждают, что на сайте Лавры была обнародована публикация, в которой "оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь к представителям всех церквей, кроме УПЦ". Кроме того, в ней клирики УПЦ МП якобы подвергли сомнению существование Украины как суверенного государства отдельно от России.В тот же день, 30 ноября, в соседнем Кременце исполнительная служба вернула в собственность государства Николаевский собор. Её работники сорвали замки для доступа руководства исторического заповедника в помещения. Акция стала резонансной, ведь в рамках собора до сих пор действовало Кременецкое духовное училище УПЦ МП. Там учились будущие руководительницы церковных хоров. Двери келий, в которых в это время спали воспитанницы училища, стражи порядка выбивали ногами, заявил журналистам официальный представитель УПЦ МП митрополит Климент."Девушек заставили наскоро собираться и выходить из помещения на мороз. Их родители помешали полиции отвезти их на автобусе в какое-то подвальное помещение какого-то неизвестного учебного заведения, где, как сообщили полицейские, их "должны были разместить после завершения зачистки помещения", где они учились", – сообщил он.Одновременно с упомянутыми акциями правоохранителей в Тернополе возле Кафедрального собора Веры, Надежды, Любви и матери их Софии УПЦ МП снова организовали протест против того, чтобы в Тернопольской области существовали храмы Московского патриархата."На фоне происходящего в Почаеве и Кременце сегоднямы решили выступить в поддержку этих событий. Известно, что там проходят обыски, есть решение суда, если я не ошибаюсь, уже на выселение, не знаю, точно ли в Почаеве, в Кременце. И мы решили организоваться, прийти также в Тернополе протестовать против Московского патриархата и напомнить еще раз, что в центре Тернополя, в центре Галичины фактически есть такое культовое сооружение, которое принадлежит московской церкви", – заявил организатор акции Владимир Мричко.Один из участников пикета Владимир Петришин подтвердил, что присутствующие таким образом поддерживают обыски, проводимые СБУ в Почаевской лавре. "Хорошо, что спецслужбы взялись за проверки. Думаю, что такие визиты СБУ должны сделать и в церковь московского патриархата в Тернополе", – сказал он.При этом в УПЦ МП подчеркивают, что им пока не известно о решении суда, по которому СБУ может проводить обыски в Почаевской Лавре, и о том, какая именно информация на сайте Лавры стала поводом для этих обысков."Если речь идет о какой-то статье на сайте, то еще меньше понятно, какие были основания обыскивать всю огромную территорию Лавры и кто это согласовывал?.. Тем более нет представления, о какой конкретно публикации идет речь", – заявил митрополит Климент.Напомню, что в начале декабря 2022 года СБУ сообщила о подозрении в разжигании вражды ректору Почаевской духовной семинарии – архиепископу Шумскому Иову (Виктору Смакоузу). В прошлом году также был заблокирован сайт Почаевской Лавры. По словам представителей Лавры, провайдер это сделал по требованию СБУ из-за "лживых доносов".Тогда в монастыре сообщили, что постараются как можно быстрее возобновить работу сайта. Нынешний сайт Почаевская лавра создала в тот же день, когда был заблокирован предыдущий. Об обращении в суд по поводу его блокирования или удаления каких-либо публикаций открытой информации нет.Рождественские елки установят раньше, но не во всех областных центрах регионаВ течение многих десятилетий праздничные елки появлялись на главных площадях областных центров Западной Украины в канун 19 декабря, когда по юлианскому календарю отмечается день Святого Николая. Однако с сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которые сейчас фактически являются государственными конфессиями, перешли на так называемый новолианский календарь. Теперь большинство церковных праздников у них совпадают с католической церковью, то есть день Святого Николая будут отмечать 6 декабря. Потому установка и украшение елок уже начались.Правда, полноценную лесную красавицу в центре города увидят только жители Львова. В этом году праздничное дерево высотой 14 метров Львову подарили жители Белогорщи Галина и Иосиф Панас. "Хозяева говорят, что очень любят эту ёлку, ведь она очень красивая, но для их подворья она уже слишком велика, поэтому решили подарить её городу. Надеются, что он понравится львовянам и гостям Львова", – говорится в сообщении Львовского городского совета.Главную ёлку Львова украсят световой иллюминацией, закупленной еще в 2018 году, а на верхушку вместо звезды символически водрузят противотанкового "ежа", сделанного в прошлом году из трамвайных рельсов на предприятии "Львовэлектротранс". В горсовете Львова добавили, что освещение елки потребляет 1 кВт в час, а в случае отключения электроэнергии елку отдельно подсвечивать не будут.Во всех других областных центрах Западной Украины установят либо искусственные ели, приобретенные в прошлые годы, либо вообще обойдутся без главной ёлки. Так, на Вечевой площади в Ивано-Франковске установят небольшую символическую ёлку – сваренный из металлических труб каркас, который украсят детскими рисунками."Традиционной ёлки не будет, потому что мы понимаем – могут быть отключения света. У нас ёлка – искусственная, и использует достаточно большое количество электроэнергии. Поэтому мы приняли решение, что в этом году будет символическая ёлка из рисунков детей", – рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.В Черновцах не будет даже такой ёлки. Дело в том, что на Соборной площади, где её традиционно устанавливали, сейчас развёрнуты ангары испанской благотворительной организации Remar S.O.S. для помощи переселенцам. Однако, по словам начальника городского управления культуры Юлии Сафтенко, украсят живые ёлки в парках города, а на площади Филармонии разместят фотозону. Кроме того, в парке Шевченко установят небольшую искусственную елку, которую купили раньше. При этом "главная" искусственная елка, закупленная в 2021 году за 800 тысяч гривен, останется на складе.В Ровно искусственной ёлки не будет не только в центре города, но и в парке Шевченко, где её даже начали монтировать. Однако и.о. городского головы Ровно, секретарь горсовета Виктор Шаркизян на брифинге 27 ноября заявил, что "её уберут, я твердо решил". По его словам, это, как и отказ от ёлки в центре Ровно, связано с войной, и "праздники нужно делать тише". В то же время чиновник добавил, что в городе во время зимних праздников будут благотворительные ярмарки.Искусственную новогоднюю ёлку в Хмельницком в этом году не будут устанавливать, традиционной рождественской ярмарки в центре города также не будет. Об этом 30 ноября сообщил начальник Управления культуры и туризма Хмельницкого горсовета Артём Ромасюков. В сквере имени Тараса Шевченко планируют установить только светодиодные фигуры, которые власти Хмельницкого приобрели 5 лет назад. Однако в центре города всё же засияет одна из голубых елей, растущих у кинотеатра имени Шевченко, пообещал Ромасюков. По его словам, украсят её гирляндами, которые также были закуплены несколько лет назад.Аналогичное решение приняли власти Луцка. Там тоже не будет большой главной ёлки, но традиционно украсят три живых ёлки, растущих в центре города на Театральной площади. Мэр города Игорь Полищук отметил, что украшать их будут старыми игрушками, и не будут тратить средства на закупку новых украшений.А вот в Ужгороде уже начался монтаж большой искусственной ёлки, которую город приобрел за 969 тысяч гривен. Как сообщили в Ужгородском городском совете 29 ноября, ёлку устанавливают на средства меценатов. "Из городского бюджета на работы по установке елки средств не будут тратить, как собственно, и на само дерево, которое город приобрёл в 2021 году", – рассказала пресс-секретарь Ужгородского городского совета Алла Кохан.В Тернополе же будет сразу две больших праздничных конструкции к Новому году и Рождеству. 30 ноября здесь начали установку главной ёлки города, а 1 декабря – крупнейшей в Украине "шопки" (рождественского вертепа).Ёлка будет та же, что и в предыдущие годы, – это искусственное дерево высотой 18,5 метров. "Украсят ёлку аутентичными и патриотическими игрушками ручной работы, которые изготовили питомцы детсадов и школ, представители заведений культуры и внутренне перемещенные лица. Подсветят праздничной иллюминацией и установят традиционное рождественско-новогоднее ограждение. Средства из городского бюджета израсходованы не будут. Ёлка и вся праздничная иллюминация куплены уже давно, а затраты на электроэнергию готовы взять на себя неравнодушные предприниматели", – сообщил директор коммунального предприятия "Тернопольгорсвет" Олег Лехицкий.А вот "шопка" возле церкви Святого Апостола Петра, которую каждый год устанавливают к Рождеству, будет иметь 30 метров в высоту и примерно 40 метров в длину. Она тоже не новая – все элементы остались с прошлых лет. Помогают с установлением прихожане церкви. В настоящее время монтируют деревянный каркас, а открывать "шопку" будут в канун Рождества, которое теперь в Украине на государственном уровне отмечают 25 декабря.В центре вертепа будет Вифлеем, где родился Иисус Христос. С обеих сторон композиции – другие библейские сюжеты, которые рассказывают прихожанам и посетителям церкви о жизни Господа. "Шопку" будут украшать макеты домов, елки, фигурки разных библейских персонажей и животных. Главной целью организаторов, как и в прошлом году, будет сбор денег в помощь украинским вооружённым формированиям.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20221205/1041502755.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, львов, черновцы, почаевская лавра, сбу, тернополь