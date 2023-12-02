Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО - 02.12.2023 Украина.ру
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Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО - 02.12.2023 Украина.ру
Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам спецоперации (СВО). Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны
2023-12-02T10:11
2023-12-02T10:11
награда
новости
сво
госпиталь
севастополь
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"В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", - указали в ведомстве.Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащённостью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
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награда, новости, сво, госпиталь, севастополь
награда, Новости, СВО, госпиталь, Севастополь

Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО

10:11 02.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам спецоперации (СВО). Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны
"В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", - указали в ведомстве.
Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени.
Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.
Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
"От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач. Желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй к боевым товарищам", - сказал замглавы военного ведомства.
Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащённостью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
4 марта, 10:42
Шойгу наградил бойцов на передовойГлава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил госнаграды военнослужащим на передовой и поблагодарил их за самоотверженность и героизм. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба военного ведомства
 
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