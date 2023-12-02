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Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО

Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО - 02.12.2023 Украина.ру

Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам спецоперации (СВО). Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны

2023-12-02T10:11

2023-12-02T10:11

2023-12-02T10:11

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"В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", - указали в ведомстве.Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащённостью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

https://ukraina.ru/20230304/1044086291.html

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награда, новости, сво, госпиталь, севастополь