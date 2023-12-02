Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО - 02.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231202/1051691073.html
Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО
Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО - 02.12.2023 Украина.ру
Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО
Празднование Нового года на широкую ногу, с фейерверками и корпоративами, во время проведения СВО некорректно и неэтично. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
2023-12-02T09:52
2023-12-02T09:52
новости
россия
крым
новый год
сергей аксенов
сво
праздники
фейерверки
корпоративы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042923822_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_eb16f5547bb85db95712c47d0d243138.jpg
"Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год - нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах ", - сказал АксёновПо его словам, в детских садах и школах Крыма обязательно состоятся утренники, города и посёлки обязательно украсят и везде установят новогодние ёлки. Но массовых мероприятий на площадях, концертов, организованных властями фейерверков не будет. Глава Крыма также рекомендовал жителям и гостям республики не использовать на Новый год пиротехнику."Без салютов, поверьте, можно пережить. Прошу, обращаюсь к крымчанам - понять. Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобождённых регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным", - пояснил Аксёнов.Напомним, что в ряде регионов Крыма, как и в других приграничных областях России, по-прежнему действует "жёлтый" уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20231202/1051689828.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042923822_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_5220a6d05234c2aa2441dc685c843593.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, новый год, сергей аксенов, сво, праздники, фейерверки, корпоративы
Новости, Россия, Крым, Новый год, Сергей Аксенов, СВО, праздники, фейерверки, корпоративы

Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО

09:52 02.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Празднование Нового года на широкую ногу, с фейерверками и корпоративами, во время проведения СВО некорректно и неэтично. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
"Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год - нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах ", - сказал Аксёнов
По его словам, в детских садах и школах Крыма обязательно состоятся утренники, города и посёлки обязательно украсят и везде установят новогодние ёлки. Но массовых мероприятий на площадях, концертов, организованных властями фейерверков не будет. Глава Крыма также рекомендовал жителям и гостям республики не использовать на Новый год пиротехнику.
"Без салютов, поверьте, можно пережить. Прошу, обращаюсь к крымчанам - понять. Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобождённых регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным", - пояснил Аксёнов.
Напомним, что в ряде регионов Крыма, как и в других приграничных областях России, по-прежнему действует "жёлтый" уровень террористической опасности.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
08:07
Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – АксёновЗеленский солгал, утверждая, что Крым ждёт возвращения в состав Украины. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
 
НовостиРоссияКрымНовый годСергей АксеновСВОпраздникифейерверкикорпоративы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Переговоры между военными Украины и России, мост к Буданову. Главное на Украине на утро 2 декабря
10:11Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО
09:59МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму
09:52Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО
09:40Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии
09:22КНДР при атаке на её спутники пригрозила нейтрализовать американские – Reuters
09:22США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство
09:12Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ
08:52Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
08:25Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
08:07Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов
07:37Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio
07:11На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
06:53Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО
06:30Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3
06:19FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО
06:17Лавров обыграл ОБСЕ. Но России эта организация всё более безразлична
06:00Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам
06:00"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы
05:56Кирилл Фролов об отмене выборов на Украине: США заткнули Залужного, чтобы ВСУ снова набросились на Россию
Лента новостейМолния