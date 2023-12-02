https://ukraina.ru/20231202/1051691073.html
Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО
Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО - 02.12.2023 Украина.ру
Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО
Празднование Нового года на широкую ногу, с фейерверками и корпоративами, во время проведения СВО некорректно и неэтично. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
2023-12-02T09:52
2023-12-02T09:52
2023-12-02T09:52
новости
россия
крым
новый год
сергей аксенов
сво
праздники
фейерверки
корпоративы
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"Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год - нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах ", - сказал АксёновПо его словам, в детских садах и школах Крыма обязательно состоятся утренники, города и посёлки обязательно украсят и везде установят новогодние ёлки. Но массовых мероприятий на площадях, концертов, организованных властями фейерверков не будет. Глава Крыма также рекомендовал жителям и гостям республики не использовать на Новый год пиротехнику."Без салютов, поверьте, можно пережить. Прошу, обращаюсь к крымчанам - понять. Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобождённых регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным", - пояснил Аксёнов.Напомним, что в ряде регионов Крыма, как и в других приграничных областях России, по-прежнему действует "жёлтый" уровень террористической опасности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, новый год, сергей аксенов, сво, праздники, фейерверки, корпоративы
Новости, Россия, Крым, Новый год, Сергей Аксенов, СВО, праздники, фейерверки, корпоративы
Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО
Празднование Нового года на широкую ногу, с фейерверками и корпоративами, во время проведения СВО некорректно и неэтично. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
"Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год - нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах ", - сказал Аксёнов
По его словам, в детских садах и школах Крыма обязательно состоятся утренники, города и посёлки обязательно украсят и везде установят новогодние ёлки. Но массовых мероприятий на площадях, концертов, организованных властями фейерверков не будет. Глава Крыма также рекомендовал жителям и гостям республики не использовать на Новый год пиротехнику.
"Без салютов, поверьте, можно пережить. Прошу, обращаюсь к крымчанам - понять. Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобождённых регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным", - пояснил Аксёнов.
Напомним, что в ряде регионов Крыма, как и в других приграничных областях России, по-прежнему действует "жёлтый" уровень террористической опасности.