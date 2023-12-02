https://ukraina.ru/20231202/1051691073.html

Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО

Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО - 02.12.2023 Украина.ру

Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО

Празднование Нового года на широкую ногу, с фейерверками и корпоративами, во время проведения СВО некорректно и неэтично. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"

2023-12-02T09:52

2023-12-02T09:52

2023-12-02T09:52

новости

россия

крым

новый год

сергей аксенов

сво

праздники

фейерверки

корпоративы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042923822_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_eb16f5547bb85db95712c47d0d243138.jpg

"Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год - нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах ", - сказал АксёновПо его словам, в детских садах и школах Крыма обязательно состоятся утренники, города и посёлки обязательно украсят и везде установят новогодние ёлки. Но массовых мероприятий на площадях, концертов, организованных властями фейерверков не будет. Глава Крыма также рекомендовал жителям и гостям республики не использовать на Новый год пиротехнику."Без салютов, поверьте, можно пережить. Прошу, обращаюсь к крымчанам - понять. Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобождённых регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным", - пояснил Аксёнов.Напомним, что в ряде регионов Крыма, как и в других приграничных областях России, по-прежнему действует "жёлтый" уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20231202/1051689828.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, новый год, сергей аксенов, сво, праздники, фейерверки, корпоративы