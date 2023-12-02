https://ukraina.ru/20231202/1051690893.html

МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму

МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму - 02.12.2023 Украина.ру

МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму

Спасатели освободили от воды уже 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, а также 83 приусадебных участка после шторма в Крыму. Об этом сообщили 2 декабря в телеграм-канале МЧС России

2023-12-02T09:59

2023-12-02T09:59

2023-12-02T09:59

мчс

крым

шторм

спасатель

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Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей.В настоящий момент в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей.Для ликвидации последствий шторма привлечено более трех тысяч человек и 350 единиц техники.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.

https://ukraina.ru/20231130/1051609255.html

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мчс, крым, шторм, спасатель, новости