МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму - 02.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231202/1051690893.html
МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму
МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму - 02.12.2023 Украина.ру
МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму
Спасатели освободили от воды уже 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, а также 83 приусадебных участка после шторма в Крыму. Об этом сообщили 2 декабря в телеграм-канале МЧС России
2023-12-02T09:59
2023-12-02T09:59
мчс
крым
шторм
спасатель
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/02/1051690768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_562970e6511d98e26e9d41356afbc3dd.jpg
Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей.В настоящий момент в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей.Для ликвидации последствий шторма привлечено более трех тысяч человек и 350 единиц техники.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
https://ukraina.ru/20231130/1051609255.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/02/1051690768_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aca584eaaa6735062342b732ebeb6d27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мчс, крым, шторм, спасатель, новости
МЧС, Крым, шторм, спасатель, Новости

МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму

09:59 02.12.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
Спасатели освободили от воды уже 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов, а также 83 приусадебных участка после шторма в Крыму. Об этом сообщили 2 декабря в телеграм-канале МЧС России
Из затопленных жилых домов уже в первые часы было эвакуировано 445 человек, из них 69 детей.
В настоящий момент в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шесть детей.
Для ликвидации последствий шторма привлечено более трех тысяч человек и 350 единиц техники.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.
Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
30 ноября, 02:48
В Крыму из-за шторма около 9,3 тысячи человек остались без света – МЧСВ Крыму без света из-за прошедшего шторма остаются около 9,3 тысячи человек, за день электричество подали в дома 41 тысячи человек. Об этом глава МЧС полуострова Сергей Садаклиев вечером 29 ноября сообщил журналистам
 
МЧСКрымштормспасательНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Переговоры между военными Украины и России, мост к Буданову. Главное на Украине на утро 2 декабря
10:11Замминистра обороны РФ вручил госнаграды участникам СВО
09:59МЧС РФ рассказало об успехах спасателей, ликвидирующих последствия шторма в Крыму
09:52Глава Крыма призвал к скромности при праздновании Нового года во время СВО
09:40Глава Пентагона анонсировал морские учения США, Британии и Австралии
09:22КНДР при атаке на её спутники пригрозила нейтрализовать американские – Reuters
09:22США не удастся рассорить РФ с Латинской Америкой — российское посольство
09:12Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ
08:52Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
08:25Российские войска уничтожили под Купянском три миномётных расчёта и пять БПЛА ВСУ – МО
08:07Крым ждёт пленённого Зеленского, а не возвращения в состав Украины – Аксёнов
07:37Ирландец в балаклаве творчески терроризировал украинских беженцев – Highland Radio
07:11На юго-востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
06:53Десантники уничтожили "Ланцетами" подразделения ВСУ на правом берегу Днепра – МО
06:30Накануне грандиозного шухера. Украинские эксперты о вероятности Майдана-3
06:19FPV-дроны российских десантников уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артёмовском – МО
06:17Лавров обыграл ОБСЕ. Но России эта организация всё более безразлична
06:00Жители двух сёл на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам
06:00"Женщины и старики не потянут": эксперт о том, как Украина готовится отправить на фронт последние резервы
05:56Кирилл Фролов об отмене выборов на Украине: США заткнули Залужного, чтобы ВСУ снова набросились на Россию
Лента новостейМолния