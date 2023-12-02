https://ukraina.ru/20231202/1051690116.html
Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС - 02.12.2023 Украина.ру
Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Россия через полтора года вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-02T08:52
2023-12-02T08:52
2023-12-02T08:52
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Как следует из анализа данных Евростата, этот результат достигнут в результате максимальных с марта 2022 года объёмов закупок.Закупки российского зерна Евросоюзом в сентябре выросли на 22 процента за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Этот объём позволил России занять четвертое место среди крупнейших экспортёров зерна в ЕС.Главным импортёром зерна для Евросоюза остаётся Украина, поставки из которой за месяц выросли на один процент, а за год, наоборот, снизились на четверть - до 1,2 миллиона тонн.Бразилия в поставках зерна в ЕС в сентябре занимает вторую позицию, нарастив экспорт за месяц сразу в 1,8 раза, до 1,1 миллиона тонн. Третьей является Турция (204 тысячи тонн, +4% за месяц), пятой - Канада, сократившая поставки на треть, до 139 тысяч тонн.
https://ukraina.ru/20231202/1051670271.html
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новости, россия, евросоюз, ес, зерно, украина, бразилия, турция, канада
Новости, Россия, Евросоюз, ЕС, зерно, Украина, Бразилия, Турция, Канада
Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Россия через полтора года вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости
Как следует из анализа данных Евростата, этот результат достигнут в результате максимальных с марта 2022 года объёмов закупок.
Закупки российского зерна Евросоюзом в сентябре выросли на 22 процента за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Этот объём позволил России занять четвертое место среди крупнейших экспортёров зерна в ЕС.
Главным импортёром зерна для Евросоюза остаётся Украина, поставки из которой за месяц выросли на один процент, а за год, наоборот, снизились на четверть - до 1,2 миллиона тонн.
Бразилия в поставках зерна в ЕС в сентябре занимает вторую позицию, нарастив экспорт за месяц сразу в 1,8 раза, до 1,1 миллиона тонн. Третьей является Турция (204 тысячи тонн, +4% за месяц), пятой - Канада, сократившая поставки на треть, до 139 тысяч тонн.