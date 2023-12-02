Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС - 02.12.2023 Украина.ру
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Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС - 02.12.2023 Украина.ру
Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС
Россия через полтора года вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-02T08:52
2023-12-02T08:52
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Как следует из анализа данных Евростата, этот результат достигнут в результате максимальных с марта 2022 года объёмов закупок.Закупки российского зерна Евросоюзом в сентябре выросли на 22 процента за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Этот объём позволил России занять четвертое место среди крупнейших экспортёров зерна в ЕС.Главным импортёром зерна для Евросоюза остаётся Украина, поставки из которой за месяц выросли на один процент, а за год, наоборот, снизились на четверть - до 1,2 миллиона тонн.Бразилия в поставках зерна в ЕС в сентябре занимает вторую позицию, нарастив экспорт за месяц сразу в 1,8 раза, до 1,1 миллиона тонн. Третьей является Турция (204 тысячи тонн, +4% за месяц), пятой - Канада, сократившая поставки на треть, до 139 тысяч тонн.
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новости, россия, евросоюз, ес, зерно, украина, бразилия, турция, канада
Новости, Россия, Евросоюз, ЕС, зерно, Украина, Бразилия, Турция, Канада

Россия вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

08:52 02.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкспорт российской кукурузы из России в Японию
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Россия через полтора года вернулась в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости
Как следует из анализа данных Евростата, этот результат достигнут в результате максимальных с марта 2022 года объёмов закупок.
Закупки российского зерна Евросоюзом в сентябре выросли на 22 процента за месяц и в десять раз за год, до 180 тысяч тонн. Этот объём позволил России занять четвертое место среди крупнейших экспортёров зерна в ЕС.
Главным импортёром зерна для Евросоюза остаётся Украина, поставки из которой за месяц выросли на один процент, а за год, наоборот, снизились на четверть - до 1,2 миллиона тонн.
Бразилия в поставках зерна в ЕС в сентябре занимает вторую позицию, нарастив экспорт за месяц сразу в 1,8 раза, до 1,1 миллиона тонн. Третьей является Турция (204 тысячи тонн, +4% за месяц), пятой - Канада, сократившая поставки на треть, до 139 тысяч тонн.
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
05:45
Военный политолог раскрыл, когда ВСУ начнут бомбить города РФ, ожидая наступление на Киев и ЧерниговЗападу нужно чтобы Украина получила передышку, перестроила фронт и засела в активной обороне в крупных промышленных городах, которые удобно превратить в новые укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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