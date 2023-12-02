https://ukraina.ru/20231202/1051687966.html

Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist

Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist - 02.12.2023 Украина.ру

Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс "лишили Украину Рождественского праздника", не позволяя ей вступить в Евросоюз. Об этом говорится в статье британского журнала Economist

2023-12-02T04:30

2023-12-02T04:30

2023-12-02T04:30

новости

ес

украина-ес

виктор орбан

венгрия

нидерланды

украина

евросоюз

рождество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043429801_0:73:755:498_1920x0_80_0_0_37258c8c04f2181abc18913b8c71fb36.png

"Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества [Орбан] сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября", - пишут авторы журнала.По их мнению, запланированный на середину декабря саммит должен был рассмотреть вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, фактически гарантировав ей членство в союзе, а также "пролить на Киев потоки денежных ливней". Но Орбан и Вилдерс, выступающие против расширения Евросоюза, препятствуют достижению этих целей.Журнал отмечает, что Киев уже в начале следующего года может столкнуться с нехваткой средств, а ЕС может потерять доверие постсоветской республики.Напомним, что Еврокомиссия в начале ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря, его должны единогласно одобрить все члены союза.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что "начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с венгерскими национальными интересами". По его словам, со стороны ЕС ошибочно "заставлять" европейских лидеров выносить на повестку дня и обсуждать "неподготовленную" тему.

https://ukraina.ru/20231201/1051649682.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ес, украина-ес, виктор орбан, венгрия, нидерланды, украина, евросоюз, рождество