Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist - 02.12.2023 Украина.ру
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Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist
Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist - 02.12.2023 Украина.ру
Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс "лишили Украину Рождественского праздника", не позволяя ей вступить в Евросоюз. Об этом говорится в статье британского журнала Economist
2023-12-02T04:30
2023-12-02T04:30
новости
ес
украина-ес
виктор орбан
венгрия
нидерланды
украина
евросоюз
рождество
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"Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества [Орбан] сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября", - пишут авторы журнала.По их мнению, запланированный на середину декабря саммит должен был рассмотреть вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, фактически гарантировав ей членство в союзе, а также "пролить на Киев потоки денежных ливней". Но Орбан и Вилдерс, выступающие против расширения Евросоюза, препятствуют достижению этих целей.Журнал отмечает, что Киев уже в начале следующего года может столкнуться с нехваткой средств, а ЕС может потерять доверие постсоветской республики.Напомним, что Еврокомиссия в начале ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря, его должны единогласно одобрить все члены союза.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что "начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с венгерскими национальными интересами". По его словам, со стороны ЕС ошибочно "заставлять" европейских лидеров выносить на повестку дня и обсуждать "неподготовленную" тему.
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новости, ес, украина-ес, виктор орбан, венгрия, нидерланды, украина, евросоюз, рождество
Новости, ЕС, Украина-ЕС, Виктор Орбан, Венгрия, Нидерланды, Украина, Евросоюз, Рождество

Виновные в краже Рождества у Украины найдены – Economist

04:30 02.12.2023
 
Орбан
Орбан
Читать в
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс "лишили Украину Рождественского праздника", не позволяя ей вступить в Евросоюз. Об этом говорится в статье британского журнала Economist
"Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества [Орбан] сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября", - пишут авторы журнала.
По их мнению, запланированный на середину декабря саммит должен был рассмотреть вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, фактически гарантировав ей членство в союзе, а также "пролить на Киев потоки денежных ливней". Но Орбан и Вилдерс, выступающие против расширения Евросоюза, препятствуют достижению этих целей.
Журнал отмечает, что Киев уже в начале следующего года может столкнуться с нехваткой средств, а ЕС может потерять доверие постсоветской республики.
Напомним, что Еврокомиссия в начале ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря, его должны единогласно одобрить все члены союза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что "начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с венгерскими национальными интересами". По его словам, со стороны ЕС ошибочно "заставлять" европейских лидеров выносить на повестку дня и обсуждать "неподготовленную" тему.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Вчера, 09:25
Бунтарь со стажем. Как экономика помогает Виктору Орбану проводить особую внешнюю политикуПервый, кто встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 30 ноября в македонской столице Скопье, где проходит 30-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, был министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, что подчеркивает особые отношения России и Венгрии
 
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