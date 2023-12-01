https://ukraina.ru/20231201/1051683961.html

Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок

Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок - 01.12.2023 Украина.ру

Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок

Супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы её муж баллотировался в президенты снова. По её словам, это невозможно

2023-12-01T20:18

2023-12-01T20:18

2023-12-01T20:18

новости

украина

елена зеленская

владимир зеленский

президентские выборы

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Ранее все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. Согласно документу выбрать нового президента украинцы смогут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения. Издание Economist также писало, что успех в украинском конфликте зависит не от захвата территорий, но от выносливости, которой президенту России Владимиру Путину не занимать. Поэтому Спецоперация может продлиться ещё многие годы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, елена зеленская, владимир зеленский, президентские выборы