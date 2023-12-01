Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок - 01.12.2023 Украина.ру
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Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок
Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок - 01.12.2023 Украина.ру
Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок
Супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы её муж баллотировался в президенты снова. По её словам, это невозможно
2023-12-01T20:18
2023-12-01T20:18
новости
украина
елена зеленская
владимир зеленский
президентские выборы
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Ранее все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. Согласно документу выбрать нового президента украинцы смогут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения. Издание Economist также писало, что успех в украинском конфликте зависит не от захвата территорий, но от выносливости, которой президенту России Владимиру Путину не занимать. Поэтому Спецоперация может продлиться ещё многие годы.
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новости, украина, елена зеленская, владимир зеленский, президентские выборы
Новости, Украина, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, президентские выборы

Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок

20:18 01.12.2023
 
© AP / Stephanie Scarbrough
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP / Stephanie Scarbrough
Читать в
Супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы её муж баллотировался в президенты снова. По её словам, это невозможно
"Я не хочу, чтобы он (прим. ред. – Зеленский) становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", - сказало Зеленская в подкасте издания Economist, отвечая на вопрос о планах на будущее.
Ранее все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. Согласно документу выбрать нового президента украинцы смогут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения.
Издание Economist также писало, что успех в украинском конфликте зависит не от захвата территорий, но от выносливости, которой президенту России Владимиру Путину не занимать. Поэтому Спецоперация может продлиться ещё многие годы.
 
НовостиУкраинаЕлена ЗеленскаяВладимир Зеленскийпрезидентские выборы
 
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