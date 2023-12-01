https://ukraina.ru/20231201/1051683961.html
Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок
Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок - 01.12.2023 Украина.ру
Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок
Супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы её муж баллотировался в президенты снова. По её словам, это невозможно
2023-12-01T20:18
2023-12-01T20:18
2023-12-01T20:18
новости
украина
елена зеленская
владимир зеленский
президентские выборы
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Ранее все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. Согласно документу выбрать нового президента украинцы смогут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения. Издание Economist также писало, что успех в украинском конфликте зависит не от захвата территорий, но от выносливости, которой президенту России Владимиру Путину не занимать. Поэтому Спецоперация может продлиться ещё многие годы.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, елена зеленская, владимир зеленский, президентские выборы
Новости, Украина, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, президентские выборы
Зеленская против того, чтобы её муж избирался на новый срок
Супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы её муж баллотировался в президенты снова. По её словам, это невозможно
"Я не хочу, чтобы он (прим. ред. – Зеленский) становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", - сказало Зеленская в подкасте издания Economist, отвечая на вопрос о планах на будущее.
Ранее все фракции Верховной Рады подписали
декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. Согласно документу выбрать нового президента украинцы смогут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения.
Издание Economist также писало
, что успех в украинском конфликте зависит не от захвата территорий, но от выносливости, которой президенту России Владимиру Путину не занимать. Поэтому Спецоперация может продлиться ещё многие годы.