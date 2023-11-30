Верховная Рада задокументировала отказ от выборов на Украине - 30.11.2023 Украина.ру
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Верховная Рада задокументировала отказ от выборов на Украине
Верховная Рада задокументировала отказ от выборов на Украине - 30.11.2023 Украина.ру
Верховная Рада задокументировала отказ от выборов на Украине
Все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. Об этом сообщило в четверг, 30 ноября, издание "Страна.ua"
2023-11-30T18:25
2023-11-30T18:25
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украина
президентские выборы
парламентские выборы
верховная рада
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Отказ от выборов был задокументирован ещё 10-12 ноября в посёлке Турья Пасека Закарпатской области, сказано в документе "Выводы, принятые во время девятого "Диалога Жана Моне". Уточняется, что в мероприятии тогда приняли участие представители всех фракций и групп украинского парламента. Евроструктуры представляла делегация во главе с бывшим президентом Европарламента Коксом. По мнению заместителя главы фракции партии "Батькивщина" Сергея Соболева, даже сами разговоры о выборах на Украине уже раскололи общество. Источник из партии украинского президента "Слуга народа" также заявил изданию, что "сценарий выборов пока в любом случае отложен". Выбрать нового президента украинцы, как указывается, смогут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения. Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил проведение всех видов выборов в демократичной Украине в 2024 году. Издание "Украина.ру" сообщало, что президент страны Владимир Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и компромата о кокаине.
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новости, украина, президентские выборы, парламентские выборы, верховная рада, владимир зеленский
Новости, Украина, президентские выборы, парламентские выборы, Верховная Рада, Владимир Зеленский

Верховная Рада задокументировала отказ от выборов на Украине

18:25 30.11.2023
 
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
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Все фракции Верховной Рады подписали декларацию о недопущении президентских и парламентских выборов на Украине в период ведения боевых действий. Об этом сообщило в четверг, 30 ноября, издание "Страна.ua"
Отказ от выборов был задокументирован ещё 10-12 ноября в посёлке Турья Пасека Закарпатской области, сказано в документе "Выводы, принятые во время девятого "Диалога Жана Моне".
Уточняется, что в мероприятии тогда приняли участие представители всех фракций и групп украинского парламента. Евроструктуры представляла делегация во главе с бывшим президентом Европарламента Коксом.
По мнению заместителя главы фракции партии "Батькивщина" Сергея Соболева, даже сами разговоры о выборах на Украине уже раскололи общество.
"После заявления министра иностранных дел Кулебы о том, что Офис президента "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной, в стране фактически стартовала избирательная кампания. Она несла угрозу нашему единству во время войны. До последнего правящая партия внутри себя консультировалась, но в итоге пункт о недопущении выборов во время войны внесли в документ", – отметил он.
Источник из партии украинского президента "Слуга народа" также заявил изданию, что "сценарий выборов пока в любом случае отложен".
"В Офисе президента видят возможные риски для нашей обороны, и процессов внутри страны, и своего положения. Да и против выборов население, как показывают опрос", – уточнил он.
Выбрать нового президента украинцы, как указывается, смогут не раньше, чем через полгода после отмены военного положения.
Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил проведение всех видов выборов в демократичной Украине в 2024 году.
Издание "Украина.ру" сообщало, что президент страны Владимир Зеленский хочет выборов, но боится США, олигархов, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и компромата о кокаине.
 
НовостиУкраинапрезидентские выборыпарламентские выборыВерховная РадаВладимир Зеленский
 
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