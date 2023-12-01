https://ukraina.ru/20231201/1051666350.html

Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров

Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров - 01.12.2023 Украина.ру

Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров

Об отсутствии причин для пересмотра целей военной операции на Украине глава МИД РФ заявил 1 декабря на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ

2023-12-01T13:41

2023-12-01T13:41

2023-12-01T13:53

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России нет причин менять цели СВО: руководство специальной военной операции знает, каких целей оно добивается, контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий.Лавров пояснил, что РФ не видит сигналов со стороны Украины и Запада "о готовности перейти к политическому урегулированию".

https://ukraina.ru/20231130/1051640859.html

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новости, новости украины, сво, сергей лавров