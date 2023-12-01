Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров - 01.12.2023 Украина.ру
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Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров
Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров - 01.12.2023 Украина.ру
Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров
Об отсутствии причин для пересмотра целей военной операции на Украине глава МИД РФ заявил 1 декабря на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ
2023-12-01T13:41
2023-12-01T13:53
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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России нет причин менять цели СВО: руководство специальной военной операции знает, каких целей оно добивается, контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий.Лавров пояснил, что РФ не видит сигналов со стороны Украины и Запада "о готовности перейти к политическому урегулированию".
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новости, новости украины, сво, сергей лавров
Новости, Новости Украины, СВО, Сергей Лавров

Россия не видит причин пересматривать цели СВО – Лавров

13:41 01.12.2023 (обновлено: 13:53 01.12.2023)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
© МИД РФ
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Об отсутствии причин для пересмотра целей военной операции на Украине глава МИД РФ заявил 1 декабря на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России нет причин менять цели СВО: руководство специальной военной операции знает, каких целей оно добивается, контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет верховный главнокомандующий.

"Мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться. Хотя бы ради того, чтобы вернуть этих людей к выполнению своей собственной конституции", – сказал Лавров.

Лавров пояснил, что РФ не видит сигналов со стороны Украины и Запада "о готовности перейти к политическому урегулированию".
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
Вчера, 20:17
Лавров напомнил ОБСЕ, как из Украины создавали антироссийский плацдармГосударства НАТО, являющиеся участниками ОБСЕ, на Бухарестском саммите альянса в 2008 г. "поманили" членством Тбилиси и Киев с незатейливой целью "натравить их на Россию". Об этом 30 ноября на СМИД ОБСЕ в македонском Скопье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
 
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