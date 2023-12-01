Умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ Донецка – мэр - 01.12.2023 Украина.ру
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Умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ Донецка – мэр
Умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ Донецка – мэр - 01.12.2023 Украина.ру
Умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ Донецка – мэр
В больнице Донецка скончалась женщина, раненная в четверг, 30 ноября в результате обстрела Калининского района из РСЗО боевиками киевского режима. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-01T10:19
2023-12-01T10:19
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"К сожалению, женщина 1957 года рождения, получившая вчера ранение в Калининском районе по улице Красина, скончалась в больнице", - написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска при обстреле Калининского района Донецка из РСЗО 30 ноября применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков. Эти ракеты произведены в Словакии и имеют увеличенную до 40,2 км дальность.Калининский район расположен на востоке республиканской столицы и считается одним из тыловых районов города, достаточно удалённым от линии боевого соприкосновения.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 22 раза (Донецк - 12 раз). Всего было выпущено 65 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, донецк, обстрелы, всу, сво
Новости, Россия, ДНР, Донецк, обстрелы, ВСУ, СВО

Умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ Донецка – мэр

10:19 01.12.2023
 
© vk.com / Представительство ДНР в СЦКК Фрагмент ракеты JROF HEF в Калининском районе Донецка
Фрагмент ракеты JROF HEF в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© vk.com / Представительство ДНР в СЦКК
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В больнице Донецка скончалась женщина, раненная в четверг, 30 ноября в результате обстрела Калининского района из РСЗО боевиками киевского режима. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин 1 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"К сожалению, женщина 1957 года рождения, получившая вчера ранение в Калининском районе по улице Красина, скончалась в больнице", - написал он.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска при обстреле Калининского района Донецка из РСЗО 30 ноября применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков. Эти ракеты произведены в Словакии и имеют увеличенную до 40,2 км дальность.
Калининский район расположен на востоке республиканской столицы и считается одним из тыловых районов города, достаточно удалённым от линии боевого соприкосновения.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 22 раза (Донецк - 12 раз). Всего было выпущено 65 единиц различных боеприпасов.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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