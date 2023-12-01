ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа - 01.12.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа
ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа - 01.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа
Вооружённые силы Украины применили новый тип ракет словацкого производства при обстреле Донецка в ДНР. Об этом информирует представительство Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-12-01T00:12
2023-12-01T00:12
новости
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Уточняется, что обстрел вёлся из РСЗО калибром 122 миллиметра. Позиции украинских войск находились в направлении населённого пункта Карловка. Всего за период с 9:00 до 21:00 30 ноября, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка десять раз подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Ранены трое мирных жителей.
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новости, донбасс, днр, донецк, обстрелы, сво, всу
Новости, Донбасс, ДНР, Донецк, обстрелы, СВО, ВСУ

ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

00:12 01.12.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Вооружённые силы Украины применили новый тип ракет словацкого производства при обстреле Донецка в ДНР. Об этом информирует представительство Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
Уточняется, что обстрел вёлся из РСЗО калибром 122 миллиметра. Позиции украинских войск находились в направлении населённого пункта Карловка.
"(ВСУ) применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9 100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью, произведенных в Словакии и переданных странами, входящими в блок НАТО", – сказано в телеграм-канале СЦКК ДНР.
Всего за период с 9:00 до 21:00 30 ноября, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка десять раз подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Ранены трое мирных жителей.
 
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