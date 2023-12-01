https://ukraina.ru/20231201/1051644689.html
ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа
ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа - 01.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа
Вооружённые силы Украины применили новый тип ракет словацкого производства при обстреле Донецка в ДНР. Об этом информирует представительство Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-12-01T00:12
2023-12-01T00:12
2023-12-01T00:12
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Уточняется, что обстрел вёлся из РСЗО калибром 122 миллиметра. Позиции украинских войск находились в направлении населённого пункта Карловка. Всего за период с 9:00 до 21:00 30 ноября, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка десять раз подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Ранены трое мирных жителей.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, днр, донецк, обстрелы, сво, всу
Новости, Донбасс, ДНР, Донецк, обстрелы, СВО, ВСУ
ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа
Вооружённые силы Украины применили новый тип ракет словацкого производства при обстреле Донецка в ДНР. Об этом информирует представительство Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
Уточняется, что обстрел вёлся из РСЗО калибром 122 миллиметра. Позиции украинских войск находились в направлении населённого пункта Карловка.
"(ВСУ) применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9 100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью, произведенных в Словакии и переданных странами, входящими в блок НАТО", – сказано в телеграм-канале СЦКК ДНР.
Всего за период с 9:00 до 21:00 30 ноября, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка десять раз подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Ранены трое мирных жителей.