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ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа - 01.12.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа

Вооружённые силы Украины применили новый тип ракет словацкого производства при обстреле Донецка в ДНР. Об этом информирует представительство Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2023-12-01T00:12

2023-12-01T00:12

2023-12-01T00:12

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Уточняется, что обстрел вёлся из РСЗО калибром 122 миллиметра. Позиции украинских войск находились в направлении населённого пункта Карловка. Всего за период с 9:00 до 21:00 30 ноября, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка десять раз подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Ранены трое мирных жителей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, днр, донецк, обстрелы, сво, всу