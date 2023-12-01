https://ukraina.ru/20231201/1051645427.html
Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 01.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 22 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-01T02:20
2023-12-01T02:20
2023-12-01T02:20
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Калининскому районам), Донецку (Ленинскому, Калининскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 65 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА; на ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Калининском и Кировском районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 15 раз. Всего было выпущено 49 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231201/1051644689.html
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО
Киевские каратели за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 22 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Калининскому районам), Донецку (Ленинскому, Калининскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 65 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА; на ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Калининском и Кировском районах Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 15 раз. Всего было выпущено 49 единиц различных боеприпасов.