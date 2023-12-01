https://ukraina.ru/20231201/1051649244.html

Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой"

Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой" - 01.12.2023 Украина.ру

Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой"

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного "обиженкой" из-за его реакции на пост в соцсетях

2023-12-01T08:11

2023-12-01T08:11

2023-12-01T08:11

валерий залужный

новости

реакция

депутат

всу

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Она обратила внимание, что главком украинских войск отреагировал удивленным смайликом на размещенную в соцсети фотографию, на которой был запечатлен президент страны Владимир Зеленский, обсуждающий боевые действия с несколькими военачальниками. При этом самого Залужного на снимке не было, а подпись содержала критику в его адрес.Ранее украинский депутат обвинила Залужного в том, что он заказывал статьи против Зеленского в западных изданиях. Она также поинтересовалась у главкома, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, и почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки.Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.* Запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

https://ukraina.ru/20231129/1051600048.html

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валерий залужный, новости, реакция, депутат, всу