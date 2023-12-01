Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой" - 01.12.2023 Украина.ру
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Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой"
Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой" - 01.12.2023 Украина.ру
Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой"
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного "обиженкой" из-за его реакции на пост в соцсетях
2023-12-01T08:11
2023-12-01T08:11
валерий залужный
новости
реакция
депутат
всу
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Она обратила внимание, что главком украинских войск отреагировал удивленным смайликом на размещенную в соцсети фотографию, на которой был запечатлен президент страны Владимир Зеленский, обсуждающий боевые действия с несколькими военачальниками. При этом самого Залужного на снимке не было, а подпись содержала критику в его адрес.Ранее украинский депутат обвинила Залужного в том, что он заказывал статьи против Зеленского в западных изданиях. Она также поинтересовалась у главкома, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, и почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки.Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.* Запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
https://ukraina.ru/20231129/1051600048.html
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валерий залужный, новости, реакция, депутат, всу
Валерий Залужный, Новости, реакция, депутат, ВСУ

Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой"

08:11 01.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Міністерство у справах ветеранів України
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© commons.wikimedia.org / Міністерство у справах ветеранів України
Читать в
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного "обиженкой" из-за его реакции на пост в соцсетях
Она обратила внимание, что главком украинских войск отреагировал удивленным смайликом на размещенную в соцсети фотографию, на которой был запечатлен президент страны Владимир Зеленский, обсуждающий боевые действия с несколькими военачальниками. При этом самого Залужного на снимке не было, а подпись содержала критику в его адрес.
"Валерий Федорович снова в Facebook*. Вы блогер? Ну реально, как "обиженка" на бывшего реагирует", — прокомментировала ситуацию Безуглая.
Ранее украинский депутат обвинила Залужного в том, что он заказывал статьи против Зеленского в западных изданиях. Она также поинтересовалась у главкома, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, и почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки.
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
* Запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
29 ноября, 17:43
"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингомДепутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он проплатил статью в The Economist. Об этом она 29 ноября написала на своей страничке в Facebook*
 
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