Депутат Рады Безуглая назвала главкома ВСУ "обиженкой"
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного "обиженкой" из-за его реакции на пост в соцсетях
Она обратила внимание, что главком украинских войск отреагировал удивленным смайликом на размещенную в соцсети фотографию, на которой был запечатлен президент страны Владимир Зеленский, обсуждающий боевые действия с несколькими военачальниками. При этом самого Залужного на снимке не было, а подпись содержала критику в его адрес.
"Валерий Федорович снова в Facebook*. Вы блогер? Ну реально, как "обиженка" на бывшего реагирует", — прокомментировала ситуацию Безуглая.
Ранее украинский депутат обвинила Залужного в том, что он заказывал статьи против Зеленского в западных изданиях. Она также поинтересовалась у главкома, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, и почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки.
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
* Запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
29 ноября, 17:43"Заказные статьи в Economist": Безуглая обвинила Залужного в погоне за рейтингомДепутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он проплатил статью в The Economist. Об этом она 29 ноября написала на своей страничке в Facebook*