Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО - 01.12.2023 Украина.ру
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Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО
Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО - 01.12.2023 Украина.ру
Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО
Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, атаковавших российские позиции в составе подразделений ВСУ. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-01T07:09
2023-12-01T07:09
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"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.По информации ведомства, на одном из участков обороны атаки превосходящих сил противника в течение суток при поддержке огня артиллерии и миномётов успешно отбивали шесть бойцов во главе с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз"."Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наёмников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", - уточняется в сообщении.По словам командира взвода, большую помощь в ходе боя оказала артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с БПЛА."Благодаря мужеству и отваге, грамотным и слаженным действиям мотострелки из Забайкалья из этого боя вышли без потерь", - подчёркивается в сообщении Минобороны.
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новости, россия, сво, вс рф, всу, иностранные наемники, потери всу, угледар, южно-донецкое направление
Новости, Россия, СВО, ВС РФ, ВСУ, иностранные наемники, потери ВСУ, Угледар, Южно-Донецкое направление

Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО

07:09 01.12.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
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Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, атаковавших российские позиции в составе подразделений ВСУ. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, на одном из участков обороны атаки превосходящих сил противника в течение суток при поддержке огня артиллерии и миномётов успешно отбивали шесть бойцов во главе с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз".
"Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наёмников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", - уточняется в сообщении.
По словам командира взвода, большую помощь в ходе боя оказала артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с БПЛА.
"Благодаря мужеству и отваге, грамотным и слаженным действиям мотострелки из Забайкалья из этого боя вышли без потерь", - подчёркивается в сообщении Минобороны.
Роман Насонов интервью
06:41
Роман Насонов: Россия морально побила ВСУ, чтобы танковыми клиньями и роем дронов устроить им "Нюрнберг"Нам важно сохранить жизни наших военнослужащих. Поэтому давайте подождем легкий морозец. Погодные условия, открытость местности и многие другие факторы будут работать на нас.
 
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