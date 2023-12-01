https://ukraina.ru/20231201/1051647551.html
Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО
Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО - 01.12.2023 Украина.ру
Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО
Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, атаковавших российские позиции в составе подразделений ВСУ. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-01T07:09
2023-12-01T07:09
2023-12-01T07:09
новости
россия
сво
вс рф
всу
иностранные наемники
потери всу
угледар
южно-донецкое направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_81652b01c581bf1809edb9468d7cc297.jpg
"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.По информации ведомства, на одном из участков обороны атаки превосходящих сил противника в течение суток при поддержке огня артиллерии и миномётов успешно отбивали шесть бойцов во главе с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз"."Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наёмников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", - уточняется в сообщении.По словам командира взвода, большую помощь в ходе боя оказала артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с БПЛА."Благодаря мужеству и отваге, грамотным и слаженным действиям мотострелки из Забайкалья из этого боя вышли без потерь", - подчёркивается в сообщении Минобороны.
https://ukraina.ru/20231201/1051637803.html
угледар
южно-донецкое направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_17bf8f9560fb4aa99d666406eeb238b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, вс рф, всу, иностранные наемники, потери всу, угледар, южно-донецкое направление
Новости, Россия, СВО, ВС РФ, ВСУ, иностранные наемники, потери ВСУ, Угледар, Южно-Донецкое направление
Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО
Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, атаковавших российские позиции в составе подразделений ВСУ. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, на одном из участков обороны атаки превосходящих сил противника в течение суток при поддержке огня артиллерии и миномётов успешно отбивали шесть бойцов во главе с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз".
"Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наёмников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", - уточняется в сообщении.
По словам командира взвода, большую помощь в ходе боя оказала артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с БПЛА.
"Благодаря мужеству и отваге, грамотным и слаженным действиям мотострелки из Забайкалья из этого боя вышли без потерь", - подчёркивается в сообщении Минобороны.