https://ukraina.ru/20231201/1051647551.html

Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО

Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО - 01.12.2023 Украина.ру

Российские мотострелки уничтожили под Угледаром несколько наёмников – МО

Российские мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили под Угледаром несколько иностранных наёмников, атаковавших российские позиции в составе подразделений ВСУ. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-01T07:09

2023-12-01T07:09

2023-12-01T07:09

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"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южно-Донецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.По информации ведомства, на одном из участков обороны атаки превосходящих сил противника в течение суток при поддержке огня артиллерии и миномётов успешно отбивали шесть бойцов во главе с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз"."Данные радиоперехвата и объективного контроля подтвердили участие в данном боестолкновении в составе атакующих подразделений ВСУ нескольких иностранных наёмников, которые нашими мотострелками в ходе боя были уничтожены", - уточняется в сообщении.По словам командира взвода, большую помощь в ходе боя оказала артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с БПЛА."Благодаря мужеству и отваге, грамотным и слаженным действиям мотострелки из Забайкалья из этого боя вышли без потерь", - подчёркивается в сообщении Минобороны.

https://ukraina.ru/20231201/1051637803.html

угледар

южно-донецкое направление

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новости, россия, сво, вс рф, всу, иностранные наемники, потери всу, угледар, южно-донецкое направление