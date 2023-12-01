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Президентские выборы 1 декабря 1991 года: стабильность прежде всего

Президентские выборы 1 декабря 1991 года: стабильность прежде всего - 01.12.2023 Украина.ру

Президентские выборы 1 декабря 1991 года: стабильность прежде всего

Когда вспоминают 1 декабря 1991 года, обычно обращаются к результатам всенародного референдума и противоречиям (во многом – кажущимся) выбора 1 декабря и 17 марта. А вот президентские выборы, прошедшие в тот же день, обычно остаются в тени. Между тем, их итоги проливают свет на некоторые особенности политического поведения украинцев

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:00

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леонид кравчук

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Пост президента УССР был учреждён 5 июля 1991 года. К этому времени пост президента СССР и сам президент – М.С. Горбачёв, существовали уже больше года. Однако определённого представления о том, кем же должен был быть президент не было.В результате, украинский закон оказался весьма кратким. Особенностей у него было две.Во-первых, президент Украины выбирался всенародно.Оппозиция опасалась, что президентская власть на Украине будет формироваться так же как в СССР, где Горбачёв был избран съездом народных депутатов. Соответственно, в закон была внесена твёрдая гарантия, что такого не будет.Во-вторых, к полномочиям президента, названного "высшим должностным лицом Украинского государства и главой исполнительной власти" относилось издание указов и право вето на законопроекты (кстати, преодолеть его можно было простым большинством, а не квалифицированным, как в версии Конституции 1996 года). Никаких инструментов, позволяющих в принципе считаться главой исполнительной власти, у президента не было.По сути, принятием этого закона политическая система возвращалась в состояние до 14 марта 1990 года, когда ещё действовала 6-я статья Конституции СССР, определяющая руководящую и направляющую роль КПСС. Теперь место генсека занимал президент с несколько более чётко прописанными контрольными полномочиями, место ЦК – его администрация, место обкомов и райкомов – представители президента, институт которых был введён 5 марта 1992 года.Сходство, разумеется, было весьма приблизительным, но такая схема работы хотя бы была понятна советским управленческим кадрам, привыкшим к определённым правилам политической игры.Кстати, обратите внимание, что президент УССР должен был возглавлять некое "Украинское государство" (такое название имел гетманат Скоропадского, существовавший в 1918 году). У этой поэтической вольности могли быть очень серьёзные юридические последствия, но как-то обошлось.Всего было выдвинуто семь кандидатов.1. Заместитель председателя Верховной Рады Владимир Гринёв. Его выдвинула Партия демократического возрождения Украины, происходившая от Демократической платформы в КПСС. Фактически партия поддержала двух кандидатов – харьковчанина Гринёва она выдвинула, а львовянина Юхновского просто поддержала. Гринёв представлял оппозиционную "Народную раду" (фракция меньшинства в Верховной Раде), но считался "украинофобом" ещё до того, как это стало мейнстримом.2. Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук(самовыдвиженец). Он с самого начала рассматривался как представитель правящей номенклатуры и наиболее рейтинговый претендент.3. Народный депутат Левко Лукьяненко. Его выдвинула Украинская республиканская партия, лидером которой он и являлся. Это был представитель наиболее радикальных националистов, имевшихся в тогдашнем украинском обществе (удивительно, но бывший агитатор райкома КПСС, отсидевший 27 лет в лагерях, и сейчас был бы радикалом).4. Народный депутат Леопольд Табурянский (самовыдвиженец). Это был глава днепропетровского кооперативного синдиката "Олимп" (сеть тренажёрных залов, мастерские по производству тренажёров и инвалидных колясок) и был на выборах своеобразным "брелоком" (как Брынцалов или Шаккум на российских выборах 1996 года). Преследуемые им цели остались непонятны. Кажется он относился к числу активистов ради активизма.5. Министр сельского хозяйства Александр Ткаченко. Он в выборах не участвовал, сняв свою кандидатуру в пользу Леонида Кравчука. Позже, в 1999 году, он тоже выдвинулся и тоже снял кандидатуру но уже в пользу Александра Мороза. Двухкратный подвиг самоотречения не нашёл понимания в обществе.6. Председатель Львовского областного совета Вячеслав Черновол. Выдвинут Народным Рухом Украины. На тот момент это был самый авторитетный представитель национал-демократической оппозиции.7. Народный депутат, академик Игорь Юхновский (самовыдвиженец).Если говорить о кандидатах в целом, то можно отметить следующие особенности:- Четыре из шести кандидатов представляли Западную Украину (Черновол, родившийся в Черкасской области, ассоциировался всё же со Львовом). На тот момент именно Запад страны был более политически активен и поставлял яркие фигуры на политическое поле. Причина очевидна – создалась иллюзия, что Запад знал, как строить дальше страну.- Программы всех кандидатов совпадали в основных пунктах, но только Кравчук и Лукьяненко были против федерализации (будете удивлены, но этот пункт был общепризнанным тогда, но, увы, только среди политически активной прослойки) и только Гринёв и Табурянский были сторонниками повышения статуса русского языка.Безусловным фаворитом выборов был Кравчук, который занимал самое высокое положение и пользовался поддержкой правящего слоя украинского общества – административно-хозяйственной номенклатуры. Справедливости ради надо сказать, что её вмешательство в выборы было минимальным – ни раньше, ни позже столь низкого уровня административного воздействия на ход голосования не было.Программа Кравчука была выдержана в духе за всё хорошее против всего плохого. Ориентировался он, преимущественно, на электорат востока и центра Украины – на западе всё было занято. Естественно, в 1994 году, столкнувшись с единым кандидатом от Юго-Востока, Леонидом Кучмой, Кравчук сделал ставку на Запад и проиграл. Позже этот манёвр повторил Кучма, правда он выиграл.Национал-демократическая оппозиция находилась в таком обалдении от обрушившейся на неё свободы и сбычи мечт, что в принципе не смогла выработать единую стратегию.Два сильнейших националистических кандидата пошли отдельно, что предопределило их позорное поражение. Однако, социологические данные и результаты выборов показали, что пойди они единым фронтом, поражение было бы лишь чуть менее позорным. Вероятность второго тура была околонулевой.Позже актив националистических сил оправдывался – они, дескать, вообще не очень боролись за пост президента, поскольку главное для них было получить как можно больший результат на референдуме о независимости.В общем, логика в такой позиции присутствовала – с социологией было ещё туго, поллстерские методики обкатаны не были, зато был опыт референдума 17 марта, когда националистические силы потерпели поражение.Интересно, что националисты отлично понимали, что номенклатура выступила в поддержку независимости поскольку опасалась реформаторского потенциала российского руководства, но они считали, что это не важно. Главное – получить независимость, а экономика подождёт (в то время бытовало распространённое заблуждение, что проведение радикальных рыночных реформ сразу даст позитивный результат).Результаты выборов были немного предсказуемы.Леонид Кравчук победил в первом туре, получив 61,59%. В абсолютных цифрах это было примерно сегодняшнее население Украины – 19,6 млн человек.Черновол, Лукьяненко и Юхновский в сумме собрали менее трети всех голосов: 23,27 + 4,49 + 1,74 = 29,5%.Гринёв получил 4,17% голосов, а Табурянский – 0,57% (между прочим – почти 200 тысяч человек).Против всех голосовали 4,17%.Результат выборов был предопределён консервативной идеологией украинцев, которая выражалась фразой: "как бы нам всё поменять, ничего не меняя". Голосование за независимость и за президента долженствовало показать готовность к переменам (ни того и другого раньше вроде бы не было), а выбор недавнего 2-го секретаря ЦК КПУ – преемственность и стабильность.Впрочем, на стабильность было направлено и голосование за независимость – украинцы совершенно точно знали, что: а) в России хуже (за последующие три десятилетия их убеждённость в этом не изменилась); б) российское руководство хочет проводить реформы, а это не к добру (украинцы хорошо помнили, как в СССР ехали польские мелкие торговцы – скупать всё что можно).Обратите внимание, насколько резко отличается мотивация избирателей 1991 года от мотивации избирателей 2019 года, желавших поменять всё любой ценой (и добившихся этого).

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2023

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