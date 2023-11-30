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Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"
Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине" - 30.11.2023 Украина.ру
Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"
В македонской столице Скопье 30 ноября в рамках 30-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто
2023-11-30T18:26
2023-11-30T18:26
2023-11-30T18:26
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"Проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что министры иностранных дел обменялись мнениями "по ключевым вопросам деятельности ОБСЕ и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине".В ходе состоявшегося 30 ноября в Скопье СМИД ОБСЕ глава российской дипломатии констатировал: "Государства НАТО и Евросоюза своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ". Он также подверг критике Евросоюз и ОБСЕ за применение двойных стандартов к постсоветскому пространству, в частности – к Украине.
https://ukraina.ru/20231130/1051633428.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"
В македонской столице Скопье 30 ноября в рамках 30-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто