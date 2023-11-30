Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине" - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051638429.html
Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"
Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине" - 30.11.2023 Украина.ру
Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"
В македонской столице Скопье 30 ноября в рамках 30-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто
2023-11-30T18:26
2023-11-30T18:26
новости
украина
ес
венгрия
обсе
владимир путин
виктор орбан
международные отношения
мид рф
дипломаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101818/86/1018188616_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_64c995d7209c4e83f5a661233d5eaee3.jpg
"Проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что министры иностранных дел обменялись мнениями "по ключевым вопросам деятельности ОБСЕ и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине".В ходе состоявшегося 30 ноября в Скопье СМИД ОБСЕ глава российской дипломатии констатировал: "Государства НАТО и Евросоюза своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ". Он также подверг критике Евросоюз и ОБСЕ за применение двойных стандартов к постсоветскому пространству, в частности – к Украине.
https://ukraina.ru/20231130/1051633428.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101818/86/1018188616_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ee70343ffdf774771d0e60c41ce9f883.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ес, венгрия, обсе, владимир путин, виктор орбан, международные отношения, мид рф, дипломаты, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, европа
Новости, Украина, ЕС, Венгрия, ОБСЕ, Владимир Путин, Виктор Орбан, международные отношения, МИД РФ, дипломаты, Международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, Европа

Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"

18:26 30.11.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
В македонской столице Скопье 30 ноября в рамках 30-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто
"Проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что министры иностранных дел обменялись мнениями "по ключевым вопросам деятельности ОБСЕ и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине".
В ходе состоявшегося 30 ноября в Скопье СМИД ОБСЕ глава российской дипломатии констатировал: "Государства НАТО и Евросоюза своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ". Он также подверг критике Евросоюз и ОБСЕ за применение двойных стандартов к постсоветскому пространству, в частности – к Украине.
Заседание Делового совета при МИД России
16:40
МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТООБСЕ подходит к своему юбилею "в плачевном состоянии, а перспективы её остаются неясными". Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров
 
НовостиУкраинаЕСВенгрияОБСЕВладимир ПутинВиктор Орбанмеждународные отношенияМИД РФдипломатыМеждународная политикадипломатиядипломатические отношенияЕвропа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26МИД РФ: СВО стала катализатором русофобии "коллективного Запада"
18:26Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"
18:25Верховная Рада задокументировала отказ от выборов на Украине
18:17Военный токсиколог: "отравление" жены Буданова может быть "ширмой" передозировки наркотиками
17:48Киссинджер как отражение эпохи. Эксперты о жизни и смерти великого геополитика
17:47ЕК представит план по использованию российских активов - Bloomberg
17:43Национал-радикалов используют для борьбы с Русским миром и советскими памятниками - МИД РФ
17:38Украинские пограничники выявили новую схему выезда мужчин за границу
17:18Финские пограничники установили двойные заграждения на границе с Россией
17:10Аресты ополченцев и пророссийских активистов — главная угроза отношениям России и Казахстана
17:08На что обречена Украина, чего боялся Янукович и за что украинцы сваливают вину на США - Ищенко
16:59Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс Киссинджера
16:57"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС
16:40МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО
16:33Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве
16:18Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ
16:17В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России
15:57ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров
15:47Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменить
15:35Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной
Лента новостейМолния