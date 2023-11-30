https://ukraina.ru/20231130/1051638429.html

Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"

Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине" - 30.11.2023 Украина.ру

Главы МИД России и Венгрии обсудили "ситуацию на Украине"

В македонской столице Скопье 30 ноября в рамках 30-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто

2023-11-30T18:26

2023-11-30T18:26

2023-11-30T18:26

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"Проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что министры иностранных дел обменялись мнениями "по ключевым вопросам деятельности ОБСЕ и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине".В ходе состоявшегося 30 ноября в Скопье СМИД ОБСЕ глава российской дипломатии констатировал: "Государства НАТО и Евросоюза своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ". Он также подверг критике Евросоюз и ОБСЕ за применение двойных стандартов к постсоветскому пространству, в частности – к Украине.

https://ukraina.ru/20231130/1051633428.html

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новости, украина, ес, венгрия, обсе, владимир путин, виктор орбан, международные отношения, мид рф, дипломаты, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, европа