В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19 - 30.11.2023 Украина.ру
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В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19
В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19 - 30.11.2023 Украина.ру
В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране возросла за неделю на 20%. Такие данные приводит главный санитарный врач Украины
2023-11-30T15:17
2023-11-30T15:17
новости
новости украины
заболеваемость
ковид
covid-19
карантин
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На Украине подтверждена циркуляция 14 штаммов коронавируса.Особенно остро ситуация обстоит в трех областях – Тернопольской, Житомирской и Черновицкой. Из-за резкого роста заболеваемости и превышения эпидпорога по COVID-19 в них могут ввести режим карантина.Он уточнил, что ежедневно госпитализируют по 4200 человек. От ковида за минувшую неделю скончались 56 человек, в том числе один ребенок.
https://ukraina.ru/20231113/1050975155.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, заболеваемость, ковид, covid-19, карантин
Новости, Новости Украины, заболеваемость, ковид, COVID-19, карантин

В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19

15:17 30.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19
В России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране возросла за неделю на 20%. Такие данные приводит главный санитарный врач Украины
На Украине подтверждена циркуляция 14 штаммов коронавируса.
Особенно остро ситуация обстоит в трех областях – Тернопольской, Житомирской и Черновицкой. Из-за резкого роста заболеваемости и превышения эпидпорога по COVID-19 в них могут ввести режим карантина.
"Более половины заболевших и госпитализированных по всей Украине – это дети. Заболеваемость за неделю увеличилась на 20%", – сообщил Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
Он уточнил, что ежедневно госпитализируют по 4200 человек. От ковида за минувшую неделю скончались 56 человек, в том числе один ребенок.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 10:47
У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения У большинства граждан Украины отсутствует иммунитет к гепатиту А. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишут 13 ноября журналисты "РБК-Украина"
 
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