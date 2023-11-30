В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ России разработан первый тест на выявление британского штамма COVID-19
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране возросла за неделю на 20%. Такие данные приводит главный санитарный врач Украины
На Украине подтверждена циркуляция 14 штаммов коронавируса.
Особенно остро ситуация обстоит в трех областях – Тернопольской, Житомирской и Черновицкой. Из-за резкого роста заболеваемости и превышения эпидпорога по COVID-19 в них могут ввести режим карантина.
Особенно остро ситуация обстоит в трех областях – Тернопольской, Житомирской и Черновицкой. Из-за резкого роста заболеваемости и превышения эпидпорога по COVID-19 в них могут ввести режим карантина.
"Более половины заболевших и госпитализированных по всей Украине – это дети. Заболеваемость за неделю увеличилась на 20%", – сообщил Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.
Он уточнил, что ежедневно госпитализируют по 4200 человек. От ковида за минувшую неделю скончались 56 человек, в том числе один ребенок.
13 ноября, 10:47У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения У большинства граждан Украины отсутствует иммунитет к гепатиту А. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишут 13 ноября журналисты "РБК-Украина"