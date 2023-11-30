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В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19

В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19 - 30.11.2023 Украина.ру

В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране возросла за неделю на 20%. Такие данные приводит главный санитарный врач Украины

2023-11-30T15:17

2023-11-30T15:17

2023-11-30T15:17

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На Украине подтверждена циркуляция 14 штаммов коронавируса.Особенно остро ситуация обстоит в трех областях – Тернопольской, Житомирской и Черновицкой. Из-за резкого роста заболеваемости и превышения эпидпорога по COVID-19 в них могут ввести режим карантина.Он уточнил, что ежедневно госпитализируют по 4200 человек. От ковида за минувшую неделю скончались 56 человек, в том числе один ребенок.

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новости, новости украины, заболеваемость, ковид, covid-19, карантин