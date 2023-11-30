"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара - 30.11.2023 Украина.ру
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"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара
"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара - 30.11.2023 Украина.ру
"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 ноября прибыл с краткосрочным визитом в Катар, однако около получаса ему пришлось ожидать в самолёте прибытия встречающих официальных лиц. Об этом сообщает немецкое издание Stern
2023-11-30T09:54
2023-11-30T09:54
новости
катар
германия
визит
штайнмайер
дипломатия
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"Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным - даже жена оставила его. Все другие пассажиры приземления в Дохе уже вышли из самолёта... Лишь президент был вынужден у двери авиалайнера ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", - говорится в материале издания.Почти 30 минут ожидали, когда немецкий президент покинет самолёт по уже расстеленной красной дорожке, встречающие политика катарский почётный караул и лимузин.По утверждению газеты Tagesspiegel, неприятный казус случился из-за прилёта самолёта президента раньше запланированного времени.
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новости, катар, германия, визит, штайнмайер, дипломатия
Новости, Катар, Германия, визит, Штайнмайер, дипломатия

"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара

09:54 30.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 ноября прибыл с краткосрочным визитом в Катар, однако около получаса ему пришлось ожидать в самолёте прибытия встречающих официальных лиц. Об этом сообщает немецкое издание Stern
"Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным - даже жена оставила его. Все другие пассажиры приземления в Дохе уже вышли из самолёта... Лишь президент был вынужден у двери авиалайнера ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", - говорится в материале издания.
Почти 30 минут ожидали, когда немецкий президент покинет самолёт по уже расстеленной красной дорожке, встречающие политика катарский почётный караул и лимузин.
По утверждению газеты Tagesspiegel, неприятный казус случился из-за прилёта самолёта президента раньше запланированного времени.
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"План Б и план В": эксперт объяснил, какую хитрость придумал Запад, затеяв с Россией "игру в долгую"Запад хочет затеять с Россией долгую игру, чтобы дождаться внутренних потрясений в стране. Его блицкриг на военном, политическом, экономическом и культурном фронте перешел в позиционные бои. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
НовостиКатарГерманиявизитШтайнмайердипломатия
 
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