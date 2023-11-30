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"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара

"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара - 30.11.2023 Украина.ру

"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 ноября прибыл с краткосрочным визитом в Катар, однако около получаса ему пришлось ожидать в самолёте прибытия встречающих официальных лиц. Об этом сообщает немецкое издание Stern

2023-11-30T09:54

2023-11-30T09:54

2023-11-30T09:54

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катар

германия

визит

штайнмайер

дипломатия

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"Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным - даже жена оставила его. Все другие пассажиры приземления в Дохе уже вышли из самолёта... Лишь президент был вынужден у двери авиалайнера ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", - говорится в материале издания.Почти 30 минут ожидали, когда немецкий президент покинет самолёт по уже расстеленной красной дорожке, встречающие политика катарский почётный караул и лимузин.По утверждению газеты Tagesspiegel, неприятный казус случился из-за прилёта самолёта президента раньше запланированного времени.

https://ukraina.ru/20231130/1051593931.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, катар, германия, визит, штайнмайер, дипломатия