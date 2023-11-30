"Восток дело тонкое": президента Германии унизили в аэропорту Катара
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 29 ноября прибыл с краткосрочным визитом в Катар, однако около получаса ему пришлось ожидать в самолёте прибытия встречающих официальных лиц. Об этом сообщает немецкое издание Stern
"Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным - даже жена оставила его. Все другие пассажиры приземления в Дохе уже вышли из самолёта... Лишь президент был вынужден у двери авиалайнера ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", - говорится в материале издания.
Почти 30 минут ожидали, когда немецкий президент покинет самолёт по уже расстеленной красной дорожке, встречающие политика катарский почётный караул и лимузин.
По утверждению газеты Tagesspiegel, неприятный казус случился из-за прилёта самолёта президента раньше запланированного времени.
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