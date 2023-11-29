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Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины

Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины - 29.11.2023 Украина.ру

Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины

Эмбарго будет действовать теперь не на 4 позиции товаров, а на 14. Утвержденный документ опубликован на сайте правительства Словакии

2023-11-29T18:06

2023-11-29T18:06

2023-11-29T18:06

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Запрет на импорт в Словакию украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника пополнили еще 10 позиций. Это сделано с целью защиты экономики страны.В пояснительной записке указывается, что список запрещенных украинских товаров дополнил мёд, соевые бобы, ячмень, мука, отруби и др.При этом разрешение на транзит агропродукции с Украины через территорию Словакии сохраняется, но с условием – товары должны быть опечатаны на таможне.

https://ukraina.ru/20230915/1049450930.html

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