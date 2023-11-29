Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины - 29.11.2023 Украина.ру
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Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины
Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины - 29.11.2023 Украина.ру
Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины
Эмбарго будет действовать теперь не на 4 позиции товаров, а на 14. Утвержденный документ опубликован на сайте правительства Словакии
2023-11-29T18:06
2023-11-29T18:06
новости
новости украины
эмбарго
зерно
украина
сельхозпродукция
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Запрет на импорт в Словакию украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника пополнили еще 10 позиций. Это сделано с целью защиты экономики страны.В пояснительной записке указывается, что список запрещенных украинских товаров дополнил мёд, соевые бобы, ячмень, мука, отруби и др.При этом разрешение на транзит агропродукции с Украины через территорию Словакии сохраняется, но с условием – товары должны быть опечатаны на таможне.
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новости, новости украины, эмбарго, зерно, украина, сельхозпродукция
Новости, Новости Украины, Эмбарго, зерно, Украина, сельхозпродукция

Мёд и мука под запретом: Словакия расширила эмбарго на сельхозпродукцию Украины

18:06 29.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкпчелы
пчелы - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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Эмбарго будет действовать теперь не на 4 позиции товаров, а на 14. Утвержденный документ опубликован на сайте правительства Словакии
Запрет на импорт в Словакию украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника пополнили еще 10 позиций. Это сделано с целью защиты экономики страны.

"С учетом охраны интересов Словакии и необходимостью предотвратить серьезные сбои в работе в экономики… предлагается запретить ввоз [ряда] сельскохозяйственных продуктов и товаров из Украины", - цитирует документ РИА Новости.

В пояснительной записке указывается, что список запрещенных украинских товаров дополнил мёд, соевые бобы, ячмень, мука, отруби и др.
При этом разрешение на транзит агропродукции с Украины через территорию Словакии сохраняется, но с условием – товары должны быть опечатаны на таможне.
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