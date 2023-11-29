При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина

Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликта О "расширении границ конфликта" заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, "конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины", что возможно при наращивании производства вооружений и улучшении военных технологий в России. В ответ на Украине устанавливают мины и возводят оборонительные сооружения