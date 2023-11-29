При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина - 29.11.2023 Украина.ру
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При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина
При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина - 29.11.2023 Украина.ру
При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Пологам, ранена женщина, сообщил 29 ноября председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов в своём телеграм-канале
2023-11-29T17:09
2023-11-29T17:09
новости
россия
запорожская область
всу
обстрелы
ракеты
ракетный удар
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Украинская армия атаковала частный сектор города – улицы Толстого, Запорожская, Грибоедова и Осипенко.Полностью разрушен один дом. Повреждены одиннадцать жилых объектов и хозпостроек, уточнил он.Всего было выпущено пять ракет. Одна ракета не взорвалась, ее обезвредят саперы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, запорожская область, всу, обстрелы, ракеты, ракетный удар
Новости, Россия, Запорожская область, ВСУ, обстрелы, ракеты, ракетный удар

При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина

17:09 29.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской области
Ситуация в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Пологам, ранена женщина, сообщил 29 ноября председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов в своём телеграм-канале
Украинская армия атаковала частный сектор города – улицы Толстого, Запорожская, Грибоедова и Осипенко.
"В результате обстрела пострадала женщина. Она находится в тяжелом состоянии", - сообщил Рогов.
Полностью разрушен один дом. Повреждены одиннадцать жилых объектов и хозпостроек, уточнил он.
Всего было выпущено пять ракет. Одна ракета не взорвалась, ее обезвредят саперы.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 12:21
Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликтаО "расширении границ конфликта" заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, "конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины", что возможно при наращивании производства вооружений и улучшении военных технологий в России. В ответ на Украине устанавливают мины и возводят оборонительные сооружения
 
НовостиРоссияЗапорожская областьВСУобстрелыракетыракетный удар
 
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