https://ukraina.ru/20231129/1051598168.html
При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина
При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина - 29.11.2023 Украина.ру
При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Пологам, ранена женщина, сообщил 29 ноября председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов в своём телеграм-канале
2023-11-29T17:09
2023-11-29T17:09
2023-11-29T17:09
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россия
запорожская область
всу
обстрелы
ракеты
ракетный удар
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Украинская армия атаковала частный сектор города – улицы Толстого, Запорожская, Грибоедова и Осипенко.Полностью разрушен один дом. Повреждены одиннадцать жилых объектов и хозпостроек, уточнил он.Всего было выпущено пять ракет. Одна ракета не взорвалась, ее обезвредят саперы.
https://ukraina.ru/20231128/1051450232.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожская область, всу, обстрелы, ракеты, ракетный удар
Новости, Россия, Запорожская область, ВСУ, обстрелы, ракеты, ракетный удар
При обстреле ВСУ запорожского города Пологи ранена женщина
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Пологам, ранена женщина, сообщил 29 ноября председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов в своём телеграм-канале