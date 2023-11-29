Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты - 29.11.2023 Украина.ру
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Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты
Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты - 29.11.2023 Украина.ру
Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2023-11-29T15:27
2023-11-29T15:27
видео
ростислав ищенко
крым
донбасс
мир
переговоры
русский
миграция
фирташ
перемирие
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05:55 – Зачем на Украине заявили о том, что мир с Россией можно было заключить в 2022 году? 10:25 – О русских общественно-политических диаспорах; 11:45 – Что не так с миграционной политикой России? 19:25 – Есть ли смысл восстанавливать разрушенные города? 25:10 - Насколько реально создание Зангезурского коридора? 30:30 - Почему Запад не ввёл полномасштабные санкции против России в 2014 году? 34:45 – Об эффекте толпы и о темпах мобилизации на Украине; 44:30 - О роли Лёвочкина и Фирташа в поддержании/разжигании Майдана в 2014 году;51:52 – Может ли Россия пойти на перемирие? 01:01:05 – Кого ЕС могут втянуть в войну с Россией? 01:06:00 – Почему нельзя купить землю для евреев?
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видео, ростислав ищенко, крым, донбасс, мир, переговоры, русский, миграция, фирташ, перемирие, диаспора, санкции, мобилизация, сво, майдан, армия, румыния, молдавия, приднестровье, польша, израиль, палестина, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Крым, Донбасс, мир, переговоры, русский, миграция, Фирташ, перемирие, диаспора, санкции, мобилизация, СВО, Майдан, Армия, Румыния, Молдавия, Приднестровье, Польша, Израиль, Палестина

Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты

15:27 29.11.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
05:55 – Зачем на Украине заявили о том, что мир с Россией можно было заключить в 2022 году?
10:25 – О русских общественно-политических диаспорах;
11:45 – Что не так с миграционной политикой России?
19:25 – Есть ли смысл восстанавливать разрушенные города?
25:10 - Насколько реально создание Зангезурского коридора?
30:30 - Почему Запад не ввёл полномасштабные санкции против России в 2014 году?
34:45 – Об эффекте толпы и о темпах мобилизации на Украине;
44:30 - О роли Лёвочкина и Фирташа в поддержании/разжигании Майдана в 2014 году;
51:52 – Может ли Россия пойти на перемирие?
01:01:05 – Кого ЕС могут втянуть в войну с Россией?
01:06:00 – Почему нельзя купить землю для евреев?
 
ВидеоРостислав ИщенкоКрымДонбассмирпереговорырусскиймиграцияФирташперемириедиаспорасанкциимобилизацияСВОМайданАрмияРумынияМолдавияПриднестровьеПольшаИзраильПалестина
 
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