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Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты

Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты - 29.11.2023 Украина.ру

Ищенко объяснил, кому в России жить хорошо, а кому - плохо и как нам вредят слишком хорошие патриоты

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2023-11-29T15:27

2023-11-29T15:27

2023-11-29T15:27

видео

ростислав ищенко

крым

донбасс

мир

переговоры

русский

миграция

фирташ

перемирие

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05:55 – Зачем на Украине заявили о том, что мир с Россией можно было заключить в 2022 году? 10:25 – О русских общественно-политических диаспорах; 11:45 – Что не так с миграционной политикой России? 19:25 – Есть ли смысл восстанавливать разрушенные города? 25:10 - Насколько реально создание Зангезурского коридора? 30:30 - Почему Запад не ввёл полномасштабные санкции против России в 2014 году? 34:45 – Об эффекте толпы и о темпах мобилизации на Украине; 44:30 - О роли Лёвочкина и Фирташа в поддержании/разжигании Майдана в 2014 году;51:52 – Может ли Россия пойти на перемирие? 01:01:05 – Кого ЕС могут втянуть в войну с Россией? 01:06:00 – Почему нельзя купить землю для евреев?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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