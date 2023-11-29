Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей - 29.11.2023 Украина.ру
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Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей
Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей - 29.11.2023 Украина.ру
Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей
Время не поможет одержать победу в битве Давида и Голиафа, считает соучредитель и бывший гендиректор Международной организации по праву развития (IDLO). Свое мнение он опубликовал в американском журнале "CounterPunch"
2023-11-29T12:02
2023-11-29T12:05
новости
новости украины
владимир зеленский
переговоры
сша
военная помощь
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Майкл Хагер уверен, что в разжигании двух крупных военных конфликтов – на Украине и в Палестине виноват президент США Джо Байден.Хагер уверен, что остановка потоков вооружения на Украину вынудит Зеленского признать: "в битве Давида и Голиафа со временем победить невозможно"."Пришло время подвергнуть сомнению общепринятую мудрость нашей политики поставок оружия. Пока что единственным победителем в украинском конфликте является военно-промышленный комплекс, который сейчас получает миллиарды от оборонных контрактов", – добавляет соучредитель Международной организации по праву развития.Майкл Хагер называет США "крупным инвестором" военного конфликта на Украине, а значит на Штатах лежит ответственность за остановку боевых действий.По его мнению, такой же план справедлив и для Израиля в конфликте с палестинцами.IDLO - международная организация, действует с 1988 года. Предшественник - Международный институт по праву развития, учрежденный в 1983 году. В состав IDLO входят представители 37 стран-членов. С 2001 года IDLO - наблюдатель при ООН. Среди заявленных целей - "продвижение верховенства закона для продвижения мира и устойчивого развития".Организация присутствует в 90 странах мира, в том числе на Украине. "Мы особенно уделяем внимание реформам уголовного правосудия, которые имеют решающее значение для укрепления верховенства закона и демократических институтов на Украине. Наша работа соответствует собственным законам и политике Украины – в первую очередь Национальной стратегии реформирования сектора юстиции, измененному Закону о прокуратуре и Стратегии дерегулирования – а также международным обязательствам Украины по борьбе с коррупцией", - говорится на сайте организации.
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новости, новости украины, владимир зеленский, переговоры, сша, военная помощь
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, переговоры, США, военная помощь

Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей

12:02 29.11.2023 (обновлено: 12:05 29.11.2023)
 
© Yan Dobronosov
© Yan Dobronosov
Читать в
Время не поможет одержать победу в битве Давида и Голиафа, считает соучредитель и бывший гендиректор Международной организации по праву развития (IDLO). Свое мнение он опубликовал в американском журнале "CounterPunch"
Майкл Хагер уверен, что в разжигании двух крупных военных конфликтов – на Украине и в Палестине виноват президент США Джо Байден.
"Семинедельная кампания Израиля по возмездию за резню 7 октября и гибель бесчисленных тысяч палестинских женщин и детей в секторе Газа и 22-месячные военные действия, зашедшие в тупик – общим знаменателем этих двух событий является президент Джо Байден, который разжигает оба конфликта с помощью наступательного оружия, финансируемого налогоплательщиками", – считает Майкл Хагер.
Хагер уверен, что остановка потоков вооружения на Украину вынудит Зеленского признать: "в битве Давида и Голиафа со временем победить невозможно".
"Пришло время подвергнуть сомнению общепринятую мудрость нашей политики поставок оружия. Пока что единственным победителем в украинском конфликте является военно-промышленный комплекс, который сейчас получает миллиарды от оборонных контрактов", – добавляет соучредитель Международной организации по праву развития.
Майкл Хагер называет США "крупным инвестором" военного конфликта на Украине, а значит на Штатах лежит ответственность за остановку боевых действий.

"США должны убедить Зеленского отказаться от своих максималистских военных целей. <...> Америка должна прекратить финансирование войны на Украине и помочь народу, предоставив больше гуманитарной и экономической помощи. Ему следует призвать к международному посредничеству для достижения прекращения огня и мирных переговоров. Только дипломатия, а не новая война, принесет мир Украине", – заявил Хагер.

По его мнению, такой же план справедлив и для Израиля в конфликте с палестинцами.
IDLO - международная организация, действует с 1988 года. Предшественник - Международный институт по праву развития, учрежденный в 1983 году. В состав IDLO входят представители 37 стран-членов. С 2001 года IDLO - наблюдатель при ООН. Среди заявленных целей - "продвижение верховенства закона для продвижения мира и устойчивого развития".
Организация присутствует в 90 странах мира, в том числе на Украине.
"Мы особенно уделяем внимание реформам уголовного правосудия, которые имеют решающее значение для укрепления верховенства закона и демократических институтов на Украине. Наша работа соответствует собственным законам и политике Украины – в первую очередь Национальной стратегии реформирования сектора юстиции, измененному Закону о прокуратуре и Стратегии дерегулирования – а также международным обязательствам Украины по борьбе с коррупцией", - говорится на сайте организации.
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