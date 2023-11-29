https://ukraina.ru/20231129/1051578941.html
Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей
Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей - 29.11.2023 Украина.ру
Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей
Время не поможет одержать победу в битве Давида и Голиафа, считает соучредитель и бывший гендиректор Международной организации по праву развития (IDLO). Свое мнение он опубликовал в американском журнале "CounterPunch"
2023-11-29T12:02
2023-11-29T12:02
2023-11-29T12:05
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Майкл Хагер уверен, что в разжигании двух крупных военных конфликтов – на Украине и в Палестине виноват президент США Джо Байден.Хагер уверен, что остановка потоков вооружения на Украину вынудит Зеленского признать: "в битве Давида и Голиафа со временем победить невозможно"."Пришло время подвергнуть сомнению общепринятую мудрость нашей политики поставок оружия. Пока что единственным победителем в украинском конфликте является военно-промышленный комплекс, который сейчас получает миллиарды от оборонных контрактов", – добавляет соучредитель Международной организации по праву развития.Майкл Хагер называет США "крупным инвестором" военного конфликта на Украине, а значит на Штатах лежит ответственность за остановку боевых действий.По его мнению, такой же план справедлив и для Израиля в конфликте с палестинцами.IDLO - международная организация, действует с 1988 года. Предшественник - Международный институт по праву развития, учрежденный в 1983 году. В состав IDLO входят представители 37 стран-членов. С 2001 года IDLO - наблюдатель при ООН. Среди заявленных целей - "продвижение верховенства закона для продвижения мира и устойчивого развития".Организация присутствует в 90 странах мира, в том числе на Украине. "Мы особенно уделяем внимание реформам уголовного правосудия, которые имеют решающее значение для укрепления верховенства закона и демократических институтов на Украине. Наша работа соответствует собственным законам и политике Украины – в первую очередь Национальной стратегии реформирования сектора юстиции, измененному Закону о прокуратуре и Стратегии дерегулирования – а также международным обязательствам Украины по борьбе с коррупцией", - говорится на сайте организации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, владимир зеленский, переговоры, сша, военная помощь
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, переговоры, США, военная помощь
Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей
12:02 29.11.2023 (обновлено: 12:05 29.11.2023)
Время не поможет одержать победу в битве Давида и Голиафа, считает соучредитель и бывший гендиректор Международной организации по праву развития (IDLO). Свое мнение он опубликовал в американском журнале "CounterPunch"
Майкл Хагер уверен, что в разжигании двух крупных военных конфликтов – на Украине и в Палестине виноват президент США Джо Байден.
"Семинедельная кампания Израиля по возмездию за резню 7 октября и гибель бесчисленных тысяч палестинских женщин и детей в секторе Газа и 22-месячные военные действия, зашедшие в тупик – общим знаменателем этих двух событий является президент Джо Байден, который разжигает оба конфликта с помощью наступательного оружия, финансируемого налогоплательщиками", – считает Майкл Хагер.
Хагер уверен, что остановка потоков вооружения на Украину вынудит Зеленского признать: "в битве Давида и Голиафа со временем победить невозможно".
"Пришло время подвергнуть сомнению общепринятую мудрость нашей политики поставок оружия. Пока что единственным победителем в украинском конфликте является военно-промышленный комплекс, который сейчас получает миллиарды от оборонных контрактов", – добавляет соучредитель Международной организации по праву развития.
Майкл Хагер называет США "крупным инвестором" военного конфликта на Украине, а значит на Штатах лежит ответственность за остановку боевых действий.
"США должны убедить Зеленского отказаться от своих максималистских военных целей. <...> Америка должна прекратить финансирование войны на Украине и помочь народу, предоставив больше гуманитарной и экономической помощи. Ему следует призвать к международному посредничеству для достижения прекращения огня и мирных переговоров. Только дипломатия, а не новая война, принесет мир Украине", – заявил Хагер.
По его мнению, такой же план справедлив и для Израиля в конфликте с палестинцами.
IDLO - международная организация, действует с 1988 года. Предшественник - Международный институт по праву развития, учрежденный в 1983 году. В состав IDLO входят представители 37 стран-членов. С 2001 года IDLO - наблюдатель при ООН. Среди заявленных целей - "продвижение верховенства закона для продвижения мира и устойчивого развития".
Организация присутствует в 90 странах мира, в том числе на Украине.
"Мы особенно уделяем внимание реформам уголовного правосудия, которые имеют решающее значение для укрепления верховенства закона и демократических институтов на Украине. Наша работа соответствует собственным законам и политике Украины – в первую очередь Национальной стратегии реформирования сектора юстиции, измененному Закону о прокуратуре и Стратегии дерегулирования – а также международным обязательствам Украины по борьбе с коррупцией", - говорится на сайте организации.