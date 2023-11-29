https://ukraina.ru/20231129/1051578941.html

Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей

Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей - 29.11.2023 Украина.ру

Майкл Хагер призвал США прекратить пичкать Украину оружием, а Зеленского отказаться от военных целей

Время не поможет одержать победу в битве Давида и Голиафа, считает соучредитель и бывший гендиректор Международной организации по праву развития (IDLO). Свое мнение он опубликовал в американском журнале "CounterPunch"

2023-11-29T12:02

2023-11-29T12:02

2023-11-29T12:05

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Майкл Хагер уверен, что в разжигании двух крупных военных конфликтов – на Украине и в Палестине виноват президент США Джо Байден.Хагер уверен, что остановка потоков вооружения на Украину вынудит Зеленского признать: "в битве Давида и Голиафа со временем победить невозможно"."Пришло время подвергнуть сомнению общепринятую мудрость нашей политики поставок оружия. Пока что единственным победителем в украинском конфликте является военно-промышленный комплекс, который сейчас получает миллиарды от оборонных контрактов", – добавляет соучредитель Международной организации по праву развития.Майкл Хагер называет США "крупным инвестором" военного конфликта на Украине, а значит на Штатах лежит ответственность за остановку боевых действий.По его мнению, такой же план справедлив и для Израиля в конфликте с палестинцами.IDLO - международная организация, действует с 1988 года. Предшественник - Международный институт по праву развития, учрежденный в 1983 году. В состав IDLO входят представители 37 стран-членов. С 2001 года IDLO - наблюдатель при ООН. Среди заявленных целей - "продвижение верховенства закона для продвижения мира и устойчивого развития".Организация присутствует в 90 странах мира, в том числе на Украине. "Мы особенно уделяем внимание реформам уголовного правосудия, которые имеют решающее значение для укрепления верховенства закона и демократических институтов на Украине. Наша работа соответствует собственным законам и политике Украины – в первую очередь Национальной стратегии реформирования сектора юстиции, измененному Закону о прокуратуре и Стратегии дерегулирования – а также международным обязательствам Украины по борьбе с коррупцией", - говорится на сайте организации.

https://ukraina.ru/20231128/1051504890.html

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новости, новости украины, владимир зеленский, переговоры, сша, военная помощь