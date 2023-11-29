https://ukraina.ru/20231129/1051560447.html

Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад

Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад - 29.11.2023 Украина.ру

Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад

Запад понимает, что, если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов

2023-11-29T07:00

2023-11-29T07:00

2023-11-29T07:01

интервью

колташов

сша

россия

всу

украина

владимир зеленский

евросоюз

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Источник Bild в правительства ФРГ заявил, что США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, поставляя оружие только для удержания фронта.- Василий, почему Запад стал склонять Украину к переговорам?- Запад понимает, что, если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку.Как это видят американцы: Россия подписывает соглашение, по которому Украина берет на себя обязательство демилитаризоваться и денацифицироваться, клянутся именем Бандеры, что сделают это. А в Польше для них накапливаются вооружения, на Западе формируются бригады. Дальше это все оказывается на Украине. К примеру, 20 бригад, подготовленных за два года.Американцы рассчитывают, это самое важное в их схеме – контролировать экономику Украины. Они поняли, что Россия обкусала пирог по краешкам, но только с одной стороны. В этой ситуации земля Украины может быть в распоряжении американских компаний. Поэтому нужно еще раз сыграть в дипломатия, подписав еще один вариант Минских или Стамбульских соглашений.- Почему Зеленский стал проблемой для США?- Зеленский забрал себе слишком много власти, опирается больше на британцев, чем на американцев. Зеленский оказался более эффективным узурпатором, чем Порошенко. Он узурпировал полномочия более нагло. Откуда это взялось у человека артистической профессии – вопрос для исследователей. Но фундамент для этого процесса подготовил Майдан и Порошенко.Для американцев это проблема, потому что эта разновидность латиноамериканского диктатора, который хочет быть в доле и от которого зависят важнейшие решения – неправильная ситуация. Должны быть менеджеры прибалтийского типа, которые все делают по телефонному звонку из Вашингтона. А местный фюрер с собственными спецслужбами не нужен.Почему его не убили? Потому что для американцев убийство Зеленского затрудняет переговорный процесс. Выгоднее попытаться склонить его к выполнению приказов. Если американцы физически уберут Зеленского, это будет объявлено спецоперацией "КГБ": "Ветераны КГБ СССР отомстили Зеленскому за поругание памятников". Как тогда разговаривать? Легитимного руководства ведь нет.- Получается, что США готовы к переговорам на условиях, которые выдвинула Россия, и готовы к этому склонить Киев?- Цели демилитаризации и денацификации конкретны и ясны, с другой стороны, механизм этой короткой формулы не прописан. И для американских политиканов возникает возможность переиграть Москву, формально согласившись исполнить эту демилитаризацию и денацификацию. Американцы по своей сути – постмодернисты, они считают, что истины не существует и с помощью напёрстков можно обмануть кого-угодно.Но в России качественно поменялось восприятие мира за несколько лет. Совсем радикально оно изменилось с начала спецоперации. Во-первых, это осознание в верхах, что наступил крах неолиберальной глобализации под американским патронажем. Стабилизация американской финансовой системы с 2008 года, сколько бы раз она не производилась, не приводит к чудесам в мировой экономике, а развитие национальных экономик зависит куда больше от согласованных усилий в клубе БРИКС, чем от усилий Федеральной резервной системы США.Пришло осознание, что Запад постоянно обманывает, об этом говорил глава МИД Лавров на Примаковских чтениях. И третье осознание, уникальное по своей сути. Оно заключается в том, что в Евросоюзе мало независимых стран. Независимые администрации у Словакии, Нидерландов, Венгрии. Вне Евросоюза – это Сербия. Больше в Европе стран, которых можно было бы рассматривать как нейтральных гарантов нет. Все остальные – это американские марионетки. Это государствоподобные образования, которые обеспечивают некую форму колониальной зависимости. В этом смысле Евросоюз – это задний двор США вместо бунтующей Латинской Америки.

https://ukraina.ru/20221115/1040843276.html

https://ukraina.ru/20231128/1051429551.html

https://ukraina.ru/20231128/1051555374.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, колташов, сша, россия, всу, украина, владимир зеленский, евросоюз