Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад - 29.11.2023 Украина.ру
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Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад
Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад - 29.11.2023 Украина.ру
Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад
Запад понимает, что, если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов
2023-11-29T07:00
2023-11-29T07:01
интервью
колташов
сша
россия
всу
украина
владимир зеленский
евросоюз
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Источник Bild в правительства ФРГ заявил, что США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, поставляя оружие только для удержания фронта.- Василий, почему Запад стал склонять Украину к переговорам?- Запад понимает, что, если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку.Как это видят американцы: Россия подписывает соглашение, по которому Украина берет на себя обязательство демилитаризоваться и денацифицироваться, клянутся именем Бандеры, что сделают это. А в Польше для них накапливаются вооружения, на Западе формируются бригады. Дальше это все оказывается на Украине. К примеру, 20 бригад, подготовленных за два года.Американцы рассчитывают, это самое важное в их схеме – контролировать экономику Украины. Они поняли, что Россия обкусала пирог по краешкам, но только с одной стороны. В этой ситуации земля Украины может быть в распоряжении американских компаний. Поэтому нужно еще раз сыграть в дипломатия, подписав еще один вариант Минских или Стамбульских соглашений.- Почему Зеленский стал проблемой для США?- Зеленский забрал себе слишком много власти, опирается больше на британцев, чем на американцев. Зеленский оказался более эффективным узурпатором, чем Порошенко. Он узурпировал полномочия более нагло. Откуда это взялось у человека артистической профессии – вопрос для исследователей. Но фундамент для этого процесса подготовил Майдан и Порошенко.Для американцев это проблема, потому что эта разновидность латиноамериканского диктатора, который хочет быть в доле и от которого зависят важнейшие решения – неправильная ситуация. Должны быть менеджеры прибалтийского типа, которые все делают по телефонному звонку из Вашингтона. А местный фюрер с собственными спецслужбами не нужен.Почему его не убили? Потому что для американцев убийство Зеленского затрудняет переговорный процесс. Выгоднее попытаться склонить его к выполнению приказов. Если американцы физически уберут Зеленского, это будет объявлено спецоперацией "КГБ": "Ветераны КГБ СССР отомстили Зеленскому за поругание памятников". Как тогда разговаривать? Легитимного руководства ведь нет.- Получается, что США готовы к переговорам на условиях, которые выдвинула Россия, и готовы к этому склонить Киев?- Цели демилитаризации и денацификации конкретны и ясны, с другой стороны, механизм этой короткой формулы не прописан. И для американских политиканов возникает возможность переиграть Москву, формально согласившись исполнить эту демилитаризацию и денацификацию. Американцы по своей сути – постмодернисты, они считают, что истины не существует и с помощью напёрстков можно обмануть кого-угодно.Но в России качественно поменялось восприятие мира за несколько лет. Совсем радикально оно изменилось с начала спецоперации. Во-первых, это осознание в верхах, что наступил крах неолиберальной глобализации под американским патронажем. Стабилизация американской финансовой системы с 2008 года, сколько бы раз она не производилась, не приводит к чудесам в мировой экономике, а развитие национальных экономик зависит куда больше от согласованных усилий в клубе БРИКС, чем от усилий Федеральной резервной системы США.Пришло осознание, что Запад постоянно обманывает, об этом говорил глава МИД Лавров на Примаковских чтениях. И третье осознание, уникальное по своей сути. Оно заключается в том, что в Евросоюзе мало независимых стран. Независимые администрации у Словакии, Нидерландов, Венгрии. Вне Евросоюза – это Сербия. Больше в Европе стран, которых можно было бы рассматривать как нейтральных гарантов нет. Все остальные – это американские марионетки. Это государствоподобные образования, которые обеспечивают некую форму колониальной зависимости. В этом смысле Евросоюз – это задний двор США вместо бунтующей Латинской Америки.
https://ukraina.ru/20221115/1040843276.html
https://ukraina.ru/20231128/1051429551.html
https://ukraina.ru/20231128/1051555374.html
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интервью, колташов, сша, россия, всу, украина, владимир зеленский, евросоюз
Интервью, Колташов, США, Россия, ВСУ, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз

Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригад

07:00 29.11.2023 (обновлено: 07:01 29.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр НатрускинВасилий Колташов интервью
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад понимает, что, если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Источник Bild в правительства ФРГ заявил, что США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, поставляя оружие только для удержания фронта.
- Василий, почему Запад стал склонять Украину к переговорам?
- Запад понимает, что, если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку.
Как это видят американцы: Россия подписывает соглашение, по которому Украина берет на себя обязательство демилитаризоваться и денацифицироваться, клянутся именем Бандеры, что сделают это. А в Польше для них накапливаются вооружения, на Западе формируются бригады. Дальше это все оказывается на Украине. К примеру, 20 бригад, подготовленных за два года.
Василий Колташов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября 2022, 13:36
Василий Колташов: кто он
Американцы рассчитывают, это самое важное в их схеме – контролировать экономику Украины. Они поняли, что Россия обкусала пирог по краешкам, но только с одной стороны. В этой ситуации земля Украины может быть в распоряжении американских компаний. Поэтому нужно еще раз сыграть в дипломатия, подписав еще один вариант Минских или Стамбульских соглашений.
- Почему Зеленский стал проблемой для США?
- Зеленский забрал себе слишком много власти, опирается больше на британцев, чем на американцев. Зеленский оказался более эффективным узурпатором, чем Порошенко. Он узурпировал полномочия более нагло. Откуда это взялось у человека артистической профессии – вопрос для исследователей. Но фундамент для этого процесса подготовил Майдан и Порошенко.
Для американцев это проблема, потому что эта разновидность латиноамериканского диктатора, который хочет быть в доле и от которого зависят важнейшие решения – неправильная ситуация. Должны быть менеджеры прибалтийского типа, которые все делают по телефонному звонку из Вашингтона. А местный фюрер с собственными спецслужбами не нужен.
Вчера, 05:49
"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУУкраинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и, главное, в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией
Почему его не убили? Потому что для американцев убийство Зеленского затрудняет переговорный процесс. Выгоднее попытаться склонить его к выполнению приказов. Если американцы физически уберут Зеленского, это будет объявлено спецоперацией "КГБ": "Ветераны КГБ СССР отомстили Зеленскому за поругание памятников". Как тогда разговаривать? Легитимного руководства ведь нет.
- Получается, что США готовы к переговорам на условиях, которые выдвинула Россия, и готовы к этому склонить Киев?
- Цели демилитаризации и денацификации конкретны и ясны, с другой стороны, механизм этой короткой формулы не прописан. И для американских политиканов возникает возможность переиграть Москву, формально согласившись исполнить эту демилитаризацию и денацификацию. Американцы по своей сути – постмодернисты, они считают, что истины не существует и с помощью напёрстков можно обмануть кого-угодно.
Но в России качественно поменялось восприятие мира за несколько лет. Совсем радикально оно изменилось с начала спецоперации. Во-первых, это осознание в верхах, что наступил крах неолиберальной глобализации под американским патронажем. Стабилизация американской финансовой системы с 2008 года, сколько бы раз она не производилась, не приводит к чудесам в мировой экономике, а развитие национальных экономик зависит куда больше от согласованных усилий в клубе БРИКС, чем от усилий Федеральной резервной системы США.
Колташов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 17:56
Почему США не убили Зеленского и как Киев пытается переиграть Москву - КолташовЭкономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил, по каким причинам США не убирают Зеленского, что стоит за заявлением о банкротстве Биржи СПБ, а также рассказал, будет ли замедляться инфляция в России в краткосрочной перспективе
Пришло осознание, что Запад постоянно обманывает, об этом говорил глава МИД Лавров на Примаковских чтениях. И третье осознание, уникальное по своей сути. Оно заключается в том, что в Евросоюзе мало независимых стран. Независимые администрации у Словакии, Нидерландов, Венгрии. Вне Евросоюза – это Сербия. Больше в Европе стран, которых можно было бы рассматривать как нейтральных гарантов нет. Все остальные – это американские марионетки. Это государствоподобные образования, которые обеспечивают некую форму колониальной зависимости. В этом смысле Евросоюз – это задний двор США вместо бунтующей Латинской Америки.
 
ИнтервьюКолташовСШАРоссияВСУУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
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