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ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпитале

ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпитале - 28.11.2023 Украина.ру

ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпитале

До шести лет лишения свободы грозит фигурантам расследования украинского Госбюро расследований, которые якобы оформляли фиктивные документы на кандидатов в демобилизованные из ВСУ. Об этом 28 ноября сообщило ГБР Украины

2023-11-28T16:11

2023-11-28T16:11

2023-11-28T16:11

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По версии ГБР, начальник отдела Службы судебной охраны и завотделением Главного военного клинического госпиталя "за деньги предлагали военнослужащим освобождение от прохождения службы как бы по состоянию здоровья". При этом судебный охранник "находил военнослужащих, которые не хотели служить и предлагал им за 7 тысяч долларов США помочь с демобилизацией"."Для этого военный должен был пройти лечение в госпитале из-за фиктивной проблемы со здоровьем "под наблюдением" заведующего отделением. Затем, на основании поддельной выписки, пройти военно-врачебную комиссию, которая уволила бы его со службы по состоянию здоровья", - поведали в ГБР.Начальник отдела Службы судебной охраны был задержан во время получения средств от одного из клиентов. Охранник проходит пособником основного обвиняемого – заведующего отделением. Дело на них уже направлено в суд.

https://ukraina.ru/20231123/1051292461.html

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