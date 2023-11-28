ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпитале - 28.11.2023 Украина.ру
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ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпитале
ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпитале - 28.11.2023 Украина.ру
ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпитале
До шести лет лишения свободы грозит фигурантам расследования украинского Госбюро расследований, которые якобы оформляли фиктивные документы на кандидатов в демобилизованные из ВСУ. Об этом 28 ноября сообщило ГБР Украины
2023-11-28T16:11
2023-11-28T16:11
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По версии ГБР, начальник отдела Службы судебной охраны и завотделением Главного военного клинического госпиталя "за деньги предлагали военнослужащим освобождение от прохождения службы как бы по состоянию здоровья". При этом судебный охранник "находил военнослужащих, которые не хотели служить и предлагал им за 7 тысяч долларов США помочь с демобилизацией"."Для этого военный должен был пройти лечение в госпитале из-за фиктивной проблемы со здоровьем "под наблюдением" заведующего отделением. Затем, на основании поддельной выписки, пройти военно-врачебную комиссию, которая уволила бы его со службы по состоянию здоровья", - поведали в ГБР.Начальник отдела Службы судебной охраны был задержан во время получения средств от одного из клиентов. Охранник проходит пособником основного обвиняемого – заведующего отделением. Дело на них уже направлено в суд.
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новости, новости украины, гбр, коррупция, госпиталь, всу, сво, уголовное дело, украина
Новости, Новости Украины, ГБР, коррупция, госпиталь, ВСУ, СВО, уголовное дело, Украина

ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпитале

16:11 28.11.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
До шести лет лишения свободы грозит фигурантам расследования украинского Госбюро расследований, которые якобы оформляли фиктивные документы на кандидатов в демобилизованные из ВСУ. Об этом 28 ноября сообщило ГБР Украины
По версии ГБР, начальник отдела Службы судебной охраны и завотделением Главного военного клинического госпиталя "за деньги предлагали военнослужащим освобождение от прохождения службы как бы по состоянию здоровья". При этом судебный охранник "находил военнослужащих, которые не хотели служить и предлагал им за 7 тысяч долларов США помочь с демобилизацией".
"Для этого военный должен был пройти лечение в госпитале из-за фиктивной проблемы со здоровьем "под наблюдением" заведующего отделением. Затем, на основании поддельной выписки, пройти военно-врачебную комиссию, которая уволила бы его со службы по состоянию здоровья", - поведали в ГБР.
Начальник отдела Службы судебной охраны был задержан во время получения средств от одного из клиентов. Охранник проходит пособником основного обвиняемого – заведующего отделением. Дело на них уже направлено в суд.
Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста
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