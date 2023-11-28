https://ukraina.ru/20231128/1051455694.html

Михаил Павлив: Киев готовит новые фейки про ВС РФ для того, чтобы подогреть интерес Запада

Михаил Павлив: Киев готовит новые фейки про ВС РФ для того, чтобы подогреть интерес Запада - 28.11.2023 Украина.ру

Михаил Павлив: Киев готовит новые фейки про ВС РФ для того, чтобы подогреть интерес Запада

Информационные провокации являются частью доктрины НАТО, по лекалам которого сегодня функционируют ВСУ

2023-11-28T12:50

2023-11-28T12:50

2023-11-28T12:50

новости

ципсо

провокация

купянск

михаил павлив

фейки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051451512_0:0:957:539_1920x0_80_0_0_faf1acd62fea98c3f44e09dec5b16398.jpg.webp

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ с целью дискредитации Вооружённых сил России. Об этом 28 ноября сообщили РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.Работа ЦИПсО зафиксирована в населенных пунктах Купянск и Синьковка. Там готовится ряд информационных материалов, в том числе съемка фейковых сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих, рассказал Марочко.Политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив в интервью Украина.ру напомнил, что в соответствии с новым уставом НАТО, который был принят в 2020 году, население потенциального противника было признано еще одним театром военных действий, наряду с воздухом, землей и водой."Разного рода информационные операции – это часть доктрины НАТО. Учитывая, что украинские вооруженные силы функционируют сейчас по лекалам этой доктрины, нет ничего удивительного в том, что мероприятия подобного характера могут готовится", - рассказал Павлив.Однако, в данном случае цель готовящихся провокаций не граждане России и даже не население Украины, полагает политолог."Если подобные вещи готовятся, это делается с одной единственной целью - очередной раз взбодрить западного обывателя и западных политиков, напомнить им, что война никуда не ушла, несмотря на то, что Запад перестал помогать Украине в должном объеме и должны образом", - отметил Павлив.По словам эксперта, в этой же логике происходили разного рода мистификации про сотни тысяч изнасилованных украинок, о чем заявляла в том числе и Елена Зеленская."Сейчас на Украине есть одна главная проблема - отсутствие финансирования, сокращение поставок оружия, снарядный голод и отсутствие очевидных, понятных перспектив на 2024 год. Они предпринимают все возможные мероприятия для того, чтобы ситуацию изменить или притормозить хотя бы негативный для них тренд. В рамках этой логики и могут происходить подобные мероприятия", - допустил Михаил Павлив.В конце октября в Купянске ЦИПсО подготовил фейковое видео на котором показан целенаправленный обстрел якобы российским танком трех жилых домов, расположенных по улице Оливино.В марте 2022 года киевские власти обвинили российскую армию в массовом убийстве жителей города Буча в 30 километрах от Киева. Российские войска оставили город, после них в Бучу зашли украинские боевики. Они сняли видеозаписи с телами людей с завязанными руками вдоль дорог, которые потом в западной прессе назвали доказательствами зверств. Однако на телах убитых были повязаны белые ленты, означающие лояльность России. Это восприняли однозначно: украинские боевики устроили "охоту на ведьм".В Минобороны России опровергли все обвинения. 30 марта войска покинули город, на следующий день мэр Федоров записал видеообращение, в котором не упомянул ни слова о якобы преступлениях. "Свидетельства" появились только на четвёртый день, когда в город приехали украинские журналисты и сотрудники СБУ.Через месяц в Минобороны России заявили, что располагают подтвержденными данными о том, что киевский режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.По данным российского оборонного ведомства, сотрудники СБУ готовились привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпеня тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей.Также СБУ собирались организовать в Пуща-Водицком лесном массиве постановочную акцию со стрельбой и "уничтожением" якобы "российской разведывательной группы", прибывшей в Ирпень "для убийства свидетелей военных преступлений России".В апреле 2022 года произошел инцидент с ударом "Точки-У" по находящемся под контролем Украины Краматорску. Обломки снаряда с надписью "За детей" упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. Число жертв удара достигло 50. Власти Донецкой Народной Республики в случившемся обвинили ВСУ. Киев заявил, что к удару причастна Россия.В Минобороны России отметили, что тактические ракеты "Точка-У" не стоят на вооружении российской армии и применяются только украинской стороной. Также в Москве выяснили, что удар по вокзалу был нанесен украинскими войсками их района Доброполья, где был дислоцирован один из дивизионов 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ.

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, ципсо, провокация, купянск, михаил павлив, фейки