https://ukraina.ru/20231127/1051378339.html

KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ

KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ - 27.11.2023 Украина.ру

KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ

Холдинг KMЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для нужд Минобороны РФ, контракт подписан, заявил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко в интервью РИА Новости

2023-11-27T12:10

2023-11-27T12:10

2023-11-27T12:10

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kmz (кингисеппский машиностроительный завод)

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Предприятие занимается производством катеров для силовых структур России, морских дронов, выполнении гособоронзаказа.Поставка первых десяти беспилотников должна осуществиться до конца этого года. Эта партия пройдет испытания в зоне СВО, уточнял Даниленко. В случае успешного испытательного применения, серийное производство будет запущено в следующем году.

https://ukraina.ru/20231004/1049891709.html

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новости, россия, завод, kmz (кингисеппский машиностроительный завод), катер, дроны, минобороны рф, госзаказ