KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ
Холдинг KMЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для нужд Минобороны РФ, контракт подписан, заявил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко в интервью РИА Новости
"Подписан контракт с другим госзаказчиком, по которому мы должны поставить до конца 2024 года 36 катеров: 12 пятиметровых катеров, 12 катеров длиной 6,4 метра и 12 катеров с двумя подвесными двигателями. Такие же мы делали для МЧС. Планы у государства на них есть, но они пока не озвучиваются", - заявил Даниленко.
Предприятие занимается производством катеров для силовых структур России, морских дронов, выполнении гособоронзаказа.
Поставка первых десяти беспилотников должна осуществиться до конца этого года. Эта партия пройдет испытания в зоне СВО, уточнял Даниленко. В случае успешного испытательного применения, серийное производство будет запущено в следующем году.
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