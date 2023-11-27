KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ - 27.11.2023 Украина.ру
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KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ
KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ - 27.11.2023 Украина.ру
KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ
Холдинг KMЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для нужд Минобороны РФ, контракт подписан, заявил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко в интервью РИА Новости
2023-11-27T12:10
2023-11-27T12:10
новости
россия
завод
kmz (кингисеппский машиностроительный завод)
катер
дроны
минобороны рф
госзаказ
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Предприятие занимается производством катеров для силовых структур России, морских дронов, выполнении гособоронзаказа.Поставка первых десяти беспилотников должна осуществиться до конца этого года. Эта партия пройдет испытания в зоне СВО, уточнял Даниленко. В случае успешного испытательного применения, серийное производство будет запущено в следующем году.
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новости, россия, завод, kmz (кингисеппский машиностроительный завод), катер, дроны, минобороны рф, госзаказ
Новости, Россия, завод, KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), катер, дроны, Минобороны РФ, госзаказ

KMЗ в 2024 году построит 36 катеров для Минобороны РФ

12:10 27.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Холдинг KMЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) построит в 2024 году 36 катеров для нужд Минобороны РФ, контракт подписан, заявил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко в интервью РИА Новости

"Подписан контракт с другим госзаказчиком, по которому мы должны поставить до конца 2024 года 36 катеров: 12 пятиметровых катеров, 12 катеров длиной 6,4 метра и 12 катеров с двумя подвесными двигателями. Такие же мы делали для МЧС. Планы у государства на них есть, но они пока не озвучиваются", - заявил Даниленко.

Предприятие занимается производством катеров для силовых структур России, морских дронов, выполнении гособоронзаказа.
Поставка первых десяти беспилотников должна осуществиться до конца этого года. Эта партия пройдет испытания в зоне СВО, уточнял Даниленко. В случае успешного испытательного применения, серийное производство будет запущено в следующем году.
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4 октября, 11:57Чем воюют на Украине
Средства индивидуальной броневой защиты (СИБЗ) в зоне спецоперации на УкраинеОсновным поражающим фактором в любом военном конфликте являются пулевые и осколочные ранения. Поэтому большинство средств индивидуальной броневой защиты рассчитаны на остановку пули или осколка, предназначенного для солдата или офицера на поле боя
 
НовостиРоссиязаводKMZ (Кингисеппский машиностроительный завод)катердроныМинобороны РФгосзаказ
 
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