https://ukraina.ru/20231126/1051344333.html

Раскольники ПЦУ разгромили один из корпусов Киево-Печерской лавры

Раскольники ПЦУ разгромили один из корпусов Киево-Печерской лавры - 26.11.2023 Украина.ру

Раскольники ПЦУ разгромили один из корпусов Киево-Печерской лавры

Активисты от ПЦУ пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а

2023-11-26T12:19

2023-11-26T12:19

2023-11-26T12:19

новости

киево-печерская лавра

раскольники

пцу

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Разгром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) устроили сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Об этом 26 ноября сообщил Союз православных журналистов.В телеграм-канале Союза опубликованы фотографии, на которых видны побитые окна и двери обители, вокруг разбросаны стекла."Киево-Печерская лавра... Активисты от ПЦУ пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а", - говорится в сообщении.На Украине продолжаются гонения на УПЦ. В разных регионах Украины местные власти приняли решение о запрете деятельности УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ukraina.ru/20231109/1050861293.html

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новости, киево-печерская лавра, раскольники, пцу