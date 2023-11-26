Раскольники ПЦУ разгромили один из корпусов Киево-Печерской лавры
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© Public domain
Активисты от ПЦУ пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а
Разгром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) устроили сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Об этом 26 ноября сообщил Союз православных журналистов.
В телеграм-канале Союза опубликованы фотографии, на которых видны побитые окна и двери обители, вокруг разбросаны стекла.
"Киево-Печерская лавра... Активисты от ПЦУ пробрались на территорию обители и учинили разгром в корпусе 70а", - говорится в сообщении.
На Украине продолжаются гонения на УПЦ. В разных регионах Украины местные власти приняли решение о запрете деятельности УПЦ, ссылаясь на ее связь с Россией. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
9 ноября, 05:22Мощи преткновения. Зачем Украина собралась вскрыть гробницы Киево-Печерской ЛаврыПланы украинского Минкульта вскрыть мощи, хранящиеся в Киево-Печерской Лавре, и проверить их на подлинность вызвали острый конфликт. Верующие считают, что это очередной акт репрессий против УПЦ, государство и праворадикальные активисты связывают экспертизу с необходимостью удовлетворить запрос общества и разоблачить вранье "московских попов"