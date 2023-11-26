"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку - 26.11.2023 Украина.ру
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"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку
"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку - 26.11.2023 Украина.ру
"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку
В Авдеевке проходит сложная военная операция. Большое наличие разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2023-11-26T05:20
2023-11-26T05:20
новости
мо рф
авдеевка
сми
операция
днр
командование
вс рф
сво
спецоперация
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Минобороны РФ сейчас ничего не говорит про ход операции в Авдеевке, но тут нет какого-то скрытого смысла. С информационным обеспечением там все в порядке и чего-то большего придумывать не нужно, рассказал эксперт.Большое наличие разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Чем меньше сведений попадает в публичное пространство, тем лучше для сохранности войск, добавил журналист.В Авдеевке эта операция очень сложная. По стратегическому характеру — это Артемовск. Но тактически она развивается немножко в другом ключе, указал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231124/1051294098.html
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новости, мо рф, авдеевка, сми, операция, днр, командование, вс рф, сво, спецоперация, информация
Новости, МО РФ, Авдеевка, СМИ, операция, ДНР, командование, ВС РФ, СВО, Спецоперация, информация

"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку

05:20 26.11.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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В Авдеевке проходит сложная военная операция. Большое наличие разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Минобороны РФ сейчас ничего не говорит про ход операции в Авдеевке, но тут нет какого-то скрытого смысла. С информационным обеспечением там все в порядке и чего-то большего придумывать не нужно, рассказал эксперт.
Большое наличие разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Чем меньше сведений попадает в публичное пространство, тем лучше для сохранности войск, добавил журналист.
"С самого начала российское командование смотрело, как будет протекать сама операция, чтобы не давать повода для излишних победных реляций, но и не формировать упаднических настроений", - добавил Скоробогатый.
В Авдеевке эта операция очень сложная. По стратегическому характеру — это Артемовск. Но тактически она развивается немножко в другом ключе, указал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
24 ноября, 06:53
Алексей Подберёзкин: Пока ВСУ соскребают последние резервы для Авдеевки, НАТО готовит тылы к долгой войнеДо войны на Украине военные исходили из концепции ведения скоротечных мобильных войн высокоточным оружием, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
 
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