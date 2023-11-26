https://ukraina.ru/20231126/1051307052.html

"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку

"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку - 26.11.2023 Украина.ру

"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку

В Авдеевке проходит сложная военная операция. Большое наличие разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2023-11-26T05:20

2023-11-26T05:20

2023-11-26T05:20

новости

мо рф

авдеевка

сми

операция

днр

командование

вс рф

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050218258_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6b5a45b700a6313caf55b18e4c6d2adf.jpg

Минобороны РФ сейчас ничего не говорит про ход операции в Авдеевке, но тут нет какого-то скрытого смысла. С информационным обеспечением там все в порядке и чего-то большего придумывать не нужно, рассказал эксперт.Большое наличие разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Чем меньше сведений попадает в публичное пространство, тем лучше для сохранности войск, добавил журналист.В Авдеевке эта операция очень сложная. По стратегическому характеру — это Артемовск. Но тактически она развивается немножко в другом ключе, указал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231124/1051294098.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мо рф, авдеевка, сми, операция, днр, командование, вс рф, сво, спецоперация, информация