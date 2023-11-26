"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку
В Авдеевке проходит сложная военная операция. Большое наличие разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Минобороны РФ сейчас ничего не говорит про ход операции в Авдеевке, но тут нет какого-то скрытого смысла. С информационным обеспечением там все в порядке и чего-то большего придумывать не нужно, рассказал эксперт.
Большое наличие разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Чем меньше сведений попадает в публичное пространство, тем лучше для сохранности войск, добавил журналист.
"С самого начала российское командование смотрело, как будет протекать сама операция, чтобы не давать повода для излишних победных реляций, но и не формировать упаднических настроений", - добавил Скоробогатый.
В Авдеевке эта операция очень сложная. По стратегическому характеру — это Артемовск. Но тактически она развивается немножко в другом ключе, указал собеседник Украина.ру.
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