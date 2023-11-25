Военный эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ отрывает "хвосты" "Леопардам" и клешни "Крабам" - 25.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ отрывает "хвосты" "Леопардам" и клешни "Крабам"
Военный эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ отрывает "хвосты" "Леопардам" и клешни "Крабам" - 25.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ отрывает "хвосты" "Леопардам" и клешни "Крабам"
Россия за время СВО постоянно наращивает свой оборонно-промышленный потенциал. В частности, у нас выросло производство "Ланцетов" и танков Т-90М "Прорыв". Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в интервью изданию Украина.ру
2023-11-25T11:31
2023-11-25T11:31
новости
сво
россия
германия
"ланцет"
т-90м "прорыв"
леопард
всу
украина
вторая мировая война
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Сейчас некоторые историки опасаются, что Россия в ходе СВО может повторить ошибки Германии, которая вышла на пик производства только к 1944 году, когда Вторая мировая война была фактически проиграна.Дело не в том, что Германия поздно вышла на пик военного производства. А в том, что Советский Союз уже к концу 1942 года, имея меньший промышленный потенциал, чем Германия и объединенная под свастикой Европа, смог за год выпустить 24 тысячи танков. Это в два раза больше, чем выпускал Третий Рейх. Причем объемы производства танков, бронетранспортеров, самолетов, артиллерии и стрелкового оружия у нас продолжал нарастать, уточнил эксперт.Некоторые китайские и американские исследователи отмечают, что в военно-промышленном потенциале России произошла революция. Мы научились масштабировать некоторые перспективные образцы вооружений, которые теперь массово поступают на фронт, добавил специалист.Время сейчас работает на нас. Мы перемалываем украинскую военную мощь, снабженную западными средствами, а теперь можем перехватить стратегическую инициативу и планировать свои удары в сторону украинской обороны, что приведет к краху всего фронта противника, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, россия, германия, "ланцет", т-90м "прорыв", леопард, всу, украина, вторая мировая война
Новости, СВО, Россия, Германия, "Ланцет", Т-90М "Прорыв", леопард, ВСУ, Украина, Вторая мировая война

Военный эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ отрывает "хвосты" "Леопардам" и клешни "Крабам"

11:31 25.11.2023
 
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САУ АХС Краб (САУ Краб) - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
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Россия за время СВО постоянно наращивает свой оборонно-промышленный потенциал. В частности, у нас выросло производство "Ланцетов" и танков Т-90М "Прорыв". Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в интервью изданию Украина.ру
Сейчас некоторые историки опасаются, что Россия в ходе СВО может повторить ошибки Германии, которая вышла на пик производства только к 1944 году, когда Вторая мировая война была фактически проиграна.
Дело не в том, что Германия поздно вышла на пик военного производства. А в том, что Советский Союз уже к концу 1942 года, имея меньший промышленный потенциал, чем Германия и объединенная под свастикой Европа, смог за год выпустить 24 тысячи танков. Это в два раза больше, чем выпускал Третий Рейх. Причем объемы производства танков, бронетранспортеров, самолетов, артиллерии и стрелкового оружия у нас продолжал нарастать, уточнил эксперт.
Некоторые китайские и американские исследователи отмечают, что в военно-промышленном потенциале России произошла революция. Мы научились масштабировать некоторые перспективные образцы вооружений, которые теперь массово поступают на фронт, добавил специалист.
"Если в технологическом плане мы и так опережали ВСУ, но теперь мы опережаем противника на порядки. И даже натовская техника ему не помогает. Немецкие "Леопарды" и польские "Крабы" отстают от наших образцов. И это отставание будет только увеличиваться как в количественном, так и качественном отношении", - подчеркнул Мягков.
Время сейчас работает на нас. Мы перемалываем украинскую военную мощь, снабженную западными средствами, а теперь можем перехватить стратегическую инициативу и планировать свои удары в сторону украинской обороны, что приведет к краху всего фронта противника, заключил собеседник издания.
 
НовостиСВОРоссияГермания"Ланцет"Т-90М "Прорыв"леопардВСУУкраинаВторая мировая война
 
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