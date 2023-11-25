https://ukraina.ru/20231125/1051332262.html
Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества
Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества - 25.11.2023 Украина.ру
Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества
Президент России Владимир Путин 24 ноября подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области после атаки украинского БПЛА. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
2023-11-25T08:43
2023-11-25T08:43
2023-11-25T08:43
новости
россия
убийства журналистов
орден мужества
журналист
погиб
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"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал ""Россия", город Москва (посмертно)", - говорится в указе.В среду, 22 ноября в результате атаки беспилотника ВСУ на группу российских журналистов Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован в медучреждение. В шесть утра 23 ноября журналист скончался по дороге в Джанкой. Ему было 38 лет.
https://ukraina.ru/20231123/1051289574.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, убийства журналистов, орден мужества, журналист, погиб
Новости, Россия, убийства журналистов, Орден Мужества, журналист, погиб
Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества
Президент России Владимир Путин 24 ноября подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области после атаки украинского БПЛА. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал ""Россия", город Москва (посмертно)", - говорится в указе.
В среду, 22 ноября в результате атаки беспилотника ВСУ на группу российских журналистов Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован в медучреждение. В шесть утра 23 ноября журналист скончался по дороге в Джанкой. Ему было 38 лет.