Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества - 25.11.2023 Украина.ру
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Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества
Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества - 25.11.2023 Украина.ру
Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества
Президент России Владимир Путин 24 ноября подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области после атаки украинского БПЛА. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
2023-11-25T08:43
2023-11-25T08:43
новости
россия
убийства журналистов
орден мужества
журналист
погиб
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"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал ""Россия", город Москва (посмертно)", - говорится в указе.В среду, 22 ноября в результате атаки беспилотника ВСУ на группу российских журналистов Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован в медучреждение. В шесть утра 23 ноября журналист скончался по дороге в Джанкой. Ему было 38 лет.
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новости, россия, убийства журналистов, орден мужества, журналист, погиб
Новости, Россия, убийства журналистов, Орден Мужества, журналист, погиб

Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова орденом Мужества

08:43 25.11.2023
 
© Фото : Борис Максудов / ВКонтактеБорис Максудов
Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : Борис Максудов / ВКонтакте
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Президент России Владимир Путин 24 ноября подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области после атаки украинского БПЛА. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала "Россия 24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал ""Россия", город Москва (посмертно)", - говорится в указе.
В среду, 22 ноября в результате атаки беспилотника ВСУ на группу российских журналистов Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован в медучреждение. В шесть утра 23 ноября журналист скончался по дороге в Джанкой. Ему было 38 лет.
Мемориал в память о погибшем корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 17:30
Виновным в смерти Максудова не удастся уйти от справедливого возмездия – ЗахароваБорис Максудов погиб скончался утром 23 ноября после ранения в результате атаки ВСУ на группу российских журналистов
 
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