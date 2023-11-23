Виновным в смерти Максудова не удастся уйти от справедливого возмездия – Захарова - 23.11.2023 Украина.ру
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Виновным в смерти Максудова не удастся уйти от справедливого возмездия – Захарова
Виновным в смерти Максудова не удастся уйти от справедливого возмездия – Захарова - 23.11.2023 Украина.ру
Виновным в смерти Максудова не удастся уйти от справедливого возмездия – Захарова
Борис Максудов погиб скончался утром 23 ноября после ранения в результате атаки ВСУ на группу российских журналистов
2023-11-23T17:30
2023-11-23T17:30
новости
новости украины
атака
журналист
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россия
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В память о погибшем корреспонденте "России 24" Борисе Максудове на входе в здание ВГТРК установлен мемориал. К нему друзья, коллеги и знакомые несут цветы.В среду, 22 ноября в результате атаки ВСУ на группу российских журналистов Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. По дороге в больницу, где его должны были оперировать. В шесть утра журналист скончался от большой потери крови по дороге в Джанкой. Ему было 38 лет.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев использует откровенно террористические методы и пообещала, что виновные не смогут избежать ответственности:Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила соболезнования родным и близким погибшего корреспондента:"Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК — мы с ним работали. Вчера ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на журналистов, когда они снимали в Запорожской области. Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким".Следственный комитет начал расследование преступления. Союз журналистов России выступил с предложением наградить его госнаградой посмертно.
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новости, новости украины, атака, журналист, погиб, россия
Новости, Новости Украины, атака, журналист, погиб, Россия

Виновным в смерти Максудова не удастся уйти от справедливого возмездия – Захарова

17:30 23.11.2023
 
© РИА Новости . Павел ЛьвовМемориал в память о погибшем корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове
Мемориал в память о погибшем корреспонденте ВГТРК Борисе Максудове - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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Борис Максудов погиб скончался утром 23 ноября после ранения в результате атаки ВСУ на группу российских журналистов
В память о погибшем корреспонденте "России 24" Борисе Максудове на входе в здание ВГТРК установлен мемориал. К нему друзья, коллеги и знакомые несут цветы.
В среду, 22 ноября в результате атаки ВСУ на группу российских журналистов Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. По дороге в больницу, где его должны были оперировать. В шесть утра журналист скончался от большой потери крови по дороге в Джанкой. Ему было 38 лет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев использует откровенно террористические методы и пообещала, что виновные не смогут избежать ответственности:
"Убийство военкора Максудова не останется для киевского режима безнаказанным, виновным не удастся уйти от справедливого возмездия, – заявила Захарова. – Киев использует откровенно террористические методы для устранения российских журналистов, не опасаясь критики своих западных кураторов, открыто этим бравирует".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила соболезнования родным и близким погибшего корреспондента:
"Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК — мы с ним работали. Вчера ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на журналистов, когда они снимали в Запорожской области. Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким".
Следственный комитет начал расследование преступления. Союз журналистов России выступил с предложением наградить его госнаградой посмертно.
После атаки украинского БПЛА беспилотника погиб журналист Борис Максудов
13:34
Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в ЗапорожьеКадры, сделанные вчера российскими журналистами во время ударов ВСУ по съемочной группе, публикует "Россия 24"
 
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