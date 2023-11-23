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Украинским почтальонам разрешили применять оружие

Украинским почтальонам разрешили применять оружие - 23.11.2023 Украина.ру

Украинским почтальонам разрешили применять оружие

Украинский парламент принял закон о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи" о выпуске NFT (цифровой марки) и законопроект, разрешающий применение оружия и спецсредств работниками "Укрпочты". Об этом 22 ноября сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский

2023-11-23T14:08

2023-11-23T14:08

2023-11-23T14:09

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В пояснительной записке к документу сказано, что право ношения и использования оружия, средств самообороны и индивидуальной защиты предоставляется персоналу операторов почтовой связи, прошедшему специальную подготовку.По словам Смилянского, оружие будет использоваться почтальонами исключительно для доставки пенсий в подконтрольные ВСУ города и села зоны СВО. Он также сообщил, что "Укрпочта" выпускает специальную "благотворительную" марку, средства от реализации которой пойдут на финансирование закупки оружия для ВСУ.

https://ukraina.ru/20230818/1048776492.html

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