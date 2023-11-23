Украинским почтальонам разрешили применять оружие - 23.11.2023 Украина.ру
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Украинским почтальонам разрешили применять оружие
Украинским почтальонам разрешили применять оружие - 23.11.2023 Украина.ру
Украинским почтальонам разрешили применять оружие
Украинский парламент принял закон о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи" о выпуске NFT (цифровой марки) и законопроект, разрешающий применение оружия и спецсредств работниками "Укрпочты". Об этом 22 ноября сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский
2023-11-23T14:08
2023-11-23T14:09
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В пояснительной записке к документу сказано, что право ношения и использования оружия, средств самообороны и индивидуальной защиты предоставляется персоналу операторов почтовой связи, прошедшему специальную подготовку.По словам Смилянского, оружие будет использоваться почтальонами исключительно для доставки пенсий в подконтрольные ВСУ города и села зоны СВО. Он также сообщил, что "Укрпочта" выпускает специальную "благотворительную" марку, средства от реализации которой пойдут на финансирование закупки оружия для ВСУ.
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новости, новости украины, укрпочта, сво, всу, милитаризация, оружие, почта
Новости, Новости Украины, Укрпочта, СВО, ВСУ, милитаризация, оружие, почта

Украинским почтальонам разрешили применять оружие

14:08 23.11.2023 (обновлено: 14:09 23.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Andrew J.Kurbikoпочта украина укрпочта
почта украина укрпочта - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© commons.wikimedia.org / Andrew J.Kurbiko
Читать в
Украинский парламент принял закон о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи" о выпуске NFT (цифровой марки) и законопроект, разрешающий применение оружия и спецсредств работниками "Укрпочты". Об этом 22 ноября сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский
В пояснительной записке к документу сказано, что право ношения и использования оружия, средств самообороны и индивидуальной защиты предоставляется персоналу операторов почтовой связи, прошедшему специальную подготовку.
По словам Смилянского, оружие будет использоваться почтальонами исключительно для доставки пенсий в подконтрольные ВСУ города и села зоны СВО.
Он также сообщил, что "Укрпочта" выпускает специальную "благотворительную" марку, средства от реализации которой пойдут на финансирование закупки оружия для ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 10:43
Украина снова издевается над "Родиной-матерью", теперь при помощи марок"Укрпочта" объявила о выпуске марки "Украина-мать" ко Дню независимости (24 августа). Об этом сообщил 18 августа в своем телегам-канале глава компании Игорь Смилянский
 
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