Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в Запорожье - 23.11.2023 Украина.ру
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Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в Запорожье
Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в Запорожье - 23.11.2023 Украина.ру
Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в Запорожье
Кадры, сделанные вчера российскими журналистами во время ударов ВСУ по съемочной группе, публикует "Россия 24"
2023-11-23T13:34
2023-11-23T13:34
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запорожье
атака
дроны
журналисты
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22 ноября близ города Токмак в Запорожской области во время атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов был ранен корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Ему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в госпиталь, но позже он скончался.Стали известны подробности трагедии. Днем среды журналисты отправились на позиции военных для подготовки материала об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области. Путь пролегал через поле. Двигаясь по нему, Борис записал короткое видео, в котором отметил:По возвращении съемочную группу атаковал дрон. Украинский беспилотник сбросил несколько боеприпасов. Было совершено две атаки с интервалом в несколько минут.– Внезапно метрах в 50 от нас раздался взрыв. "Воздух" крикнули наши провожатые, после чего мы спрятались под засохшие ветки. Произошел еще один взрыв, после коптер улетел, видимо перезарядился и прилетел. Один сброс сделал и вот результат", – рассказал Андрей Хорьков.Получивший осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Когда ему оказывалась первая помощь, он был в сознании. Но после стало известно, что журналист скончался в больнице.
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новости украины, новости, запорожье, атака, дроны, журналисты
Новости Украины, Новости, Запорожье, атака, дроны, журналисты

Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в Запорожье

13:34 23.11.2023
 
© t.me/readovkanewsПосле атаки украинского БПЛА беспилотника погиб журналист Борис Максудов
После атаки украинского БПЛА беспилотника погиб журналист Борис Максудов
© t.me/readovkanews
Читать в
Кадры, сделанные вчера российскими журналистами во время ударов ВСУ по съемочной группе, публикует "Россия 24"
22 ноября близ города Токмак в Запорожской области во время атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов был ранен корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Ему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в госпиталь, но позже он скончался.
Стали известны подробности трагедии. Днем среды журналисты отправились на позиции военных для подготовки материала об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области. Путь пролегал через поле. Двигаясь по нему, Борис записал короткое видео, в котором отметил:

"Поле хорошо просматривается и простреливается. Нам повезло, что небо сейчас затянуто облаками. Но никто не гарантирует, конечно, что дроны не летают", – сказал Борис Максудов.

© t.me/readovkanewsПосле атаки украинского БПЛА беспилотника погиб журналист Борис Максудов
После атаки украинского БПЛА беспилотника погиб журналист Борис Максудов
© t.me/readovkanews
После атаки украинского БПЛА беспилотника погиб журналист Борис Максудов
По возвращении съемочную группу атаковал дрон. Украинский беспилотник сбросил несколько боеприпасов. Было совершено две атаки с интервалом в несколько минут.
– Внезапно метрах в 50 от нас раздался взрыв. "Воздух" крикнули наши провожатые, после чего мы спрятались под засохшие ветки. Произошел еще один взрыв, после коптер улетел, видимо перезарядился и прилетел. Один сброс сделал и вот результат", – рассказал Андрей Хорьков.
Получивший осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Когда ему оказывалась первая помощь, он был в сознании. Но после стало известно, что журналист скончался в больнице.
Вячеслав Гладков
12:17
ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — ГладковСело Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе. Об этом 23 ноября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 
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