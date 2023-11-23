https://ukraina.ru/20231123/1051277059.html

Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в Запорожье

Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в Запорожье - 23.11.2023 Украина.ру

Стали известны подробности гибели Бориса Максудова после атаки ВСУ на журналистов в Запорожье

Кадры, сделанные вчера российскими журналистами во время ударов ВСУ по съемочной группе, публикует "Россия 24"

2023-11-23T13:34

2023-11-23T13:34

2023-11-23T13:34

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22 ноября близ города Токмак в Запорожской области во время атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов был ранен корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Ему оказали первую помощь на месте, после чего доставили в госпиталь, но позже он скончался.Стали известны подробности трагедии. Днем среды журналисты отправились на позиции военных для подготовки материала об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области. Путь пролегал через поле. Двигаясь по нему, Борис записал короткое видео, в котором отметил:По возвращении съемочную группу атаковал дрон. Украинский беспилотник сбросил несколько боеприпасов. Было совершено две атаки с интервалом в несколько минут.– Внезапно метрах в 50 от нас раздался взрыв. "Воздух" крикнули наши провожатые, после чего мы спрятались под засохшие ветки. Произошел еще один взрыв, после коптер улетел, видимо перезарядился и прилетел. Один сброс сделал и вот результат", – рассказал Андрей Хорьков.Получивший осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Когда ему оказывалась первая помощь, он был в сознании. Но после стало известно, что журналист скончался в больнице.

https://ukraina.ru/20231123/1051273302.html

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новости украины, новости, запорожье, атака, дроны, журналисты