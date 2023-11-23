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Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками

Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками - 23.11.2023 Украина.ру

Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками

Из-за транспортной блокады, которую устроили польские перевозчики на украинско-польской границе, в ночь на 23 ноября умер еще один украинский водитель. Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию, полученную от вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина

2023-11-23T12:28

2023-11-23T12:28

2023-11-23T12:28

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"Сегодня утром получили информацию, что сегодня ночью умер водитель в Корчеве на стоянке. Я понимаю, что, скорее всего, причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно, когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации", — цитирует издание слова Балина.Это второй украинский водитель, который умер на украинско-польской границе с начала блокады, уточняет издание.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики 6 ноября заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ukraina.ru/20231120/1051180831.html

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новости, польша, украина, водитель, блокада, граница