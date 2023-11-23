Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231123/1051273645.html
Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками
Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками - 23.11.2023 Украина.ру
Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками
Из-за транспортной блокады, которую устроили польские перевозчики на украинско-польской границе, в ночь на 23 ноября умер еще один украинский водитель. Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию, полученную от вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина
2023-11-23T12:28
2023-11-23T12:28
новости
польша
украина
водитель
блокада
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101819/73/1018197321_0:160:3084:1894_1920x0_80_0_0_4f3d43243ba6d9bb062a36c270514b6e.jpg.webp
"Сегодня утром получили информацию, что сегодня ночью умер водитель в Корчеве на стоянке. Я понимаю, что, скорее всего, причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно, когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации", — цитирует издание слова Балина.Это второй украинский водитель, который умер на украинско-польской границе с начала блокады, уточняет издание.Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики 6 ноября заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ukraina.ru/20231120/1051180831.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101819/73/1018197321_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_712a9eb38e1e86c71ad7d3c39c44487b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, водитель, блокада, граница
Новости, Польша, Украина, водитель, блокада, граница

Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками

12:28 23.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пограничный пункт пропуска "Корчевая-Краковец"
Международный пограничный пункт пропуска Корчевая-Краковец - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Из-за транспортной блокады, которую устроили польские перевозчики на украинско-польской границе, в ночь на 23 ноября умер еще один украинский водитель. Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию, полученную от вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина
"Сегодня утром получили информацию, что сегодня ночью умер водитель в Корчеве на стоянке. Я понимаю, что, скорее всего, причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно, когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации", — цитирует издание слова Балина.
Это второй украинский водитель, который умер на украинско-польской границе с начала блокады, уточняет издание.
Как сообщало издание Украина.ру, польские перевозчики 6 ноября заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
20 ноября, 23:51
Польские фермеры присоединятся к протесту на границе с УкраинойСитуация на польско-украинской границе накаляется с каждым днём. К протестам дальнобойщиков намерена присоединиться группа польских фермеров, пишет информационное агентство Bloomberg
 
НовостиПольшаУкраинаводительблокадаграница
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работы
13:00Гибель журналиста, попытка теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 ноября
12:47Украина – только начало. Запад готовится масштабировать войну
12:38Милей предложил Зеленскому провести "конференцию мира" в Южной Америке
12:28Два украинских водителей умерли на границе с начала блокады КПП польскими перевозчиками
12:17ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, есть пострадавшие — Гладков
12:15Гражданин Украины получил 18 лет колонии за теракт в Мелитополе
12:09"Их нужно вычеркивать, они захватчики" – актер Бенюк о русскоговорящих украинцах
12:07Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти
11:59Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии
11:45Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - Корнилов
11:01Украинский агент под видом доставщика еды в Воронеже готовил месть – подрыв российского офицера
10:05СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге
09:57Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге
09:40Результаты "Рамштайна", права венгров. Главное на Украине на утро 23 ноября
09:32ЕС не должен давать приоритет Киеву перед Балканами в переговорах о членстве - МИД Австрии
09:25Сергей Шойгу, биография
09:20Мария Захарова, биография
09:15В Раде разработают закон о мобилизации - Арахамия
09:15Дмитрий Песков, биография
Лента новостейМолния