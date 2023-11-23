Гарнизон Авдеевки в аду: российская авиация уничтожает его кассетными бомбами - 23.11.2023 Украина.ру
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Гарнизон Авдеевки в аду: российская авиация уничтожает его кассетными бомбами
Гарнизон Авдеевки в аду: российская авиация уничтожает его кассетными бомбами - 23.11.2023 Украина.ру
Гарнизон Авдеевки в аду: российская авиация уничтожает его кассетными бомбами
Бомбардировка еще оставшихся оборонительных сооружений ВСУ на Авдеевской промке в среду началась рано утром. Грохотало так, что Донецк, Макеевка и Ясиноватая спать больше не могли. Работа российской артиллерии слышна была целый день
2023-11-23T05:50
2023-11-23T05:51
авдеевка
сво
спецоперация
украина
эксклюзив
вс рф
всу
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После трех месяцев применения украинской армией снарядов и ракет с кассетными боеприпасами, в том числе и против гражданских объектов и мирных граждан, российское командование в свою очередь начало использовать кассетные боеприпасы. В частности РБК-500. В такой бомбе, весом в полтонны, имеется еще 12 дополнительных противотанковых боеприпасов. В них есть инфракрасное самонаведение. Очень мощное оружие.РБК-500 применяются сейчас именно на юге Авдеевки, потому что без них очень тяжело прорвать позиции из-за серьезных бетонных укреплений, которые тяжело разносить обычной артиллерией.После авиабомбардировки и артподготовки российские штурмовые группы смогли продвинуться дальше по Авдеевской промке и прорваться к дачным поселкам на юге города. Промка практически вся зачищена. Незанятыми остаются считанные укрепы.Российские разведгруппы уже начали заходить в саму Авдеевку, прощупывая оборону и выявляя огневые точки ВСУ. Это уже предвестник скорого начала собственно городских боев.Пользуясь тем, что от южного и северного фланга российской армии до "дороги жизни" через Орловку, по которой командование ВСУ пытается снабжать авдеевский гарнизон, не больше 3-4 км, все, что по ней движется, практически расстреливается чуть ли не в упор. Таким образом, этот путь превратился в "дорогу смерти". Там постоянно уничтожаются и те, кто покидает город, и те, кто в него заходит.Российским бойцам удалось затрофеить целой и невредимой американскую БМП "Брэдли", экипаж которой спешно покинул боевую машину, не успев ее подорвать.Военные эксперты полагают, что после того, как по разведанным объектам ВСУ отработают кассетные бомбы, российская армия начнет новый штурм Авдеевки. Он может начаться в самое ближайшее время. Пойдут и с севера, и с юга, и с востока, а также постараются перерезать "дорогу жизни/смерти"."Наши знают по радиоперехватам, что моральный дух ВСУ и их вера в то, что Авдеевку можно и дальше оборонять, стремятся к нулю. Постоянно можно слышать такие фразы: "хлопци, це ад…", "не знаю, доживу ли я…", "если удастся вырваться отсюда, больше сюда никогда не вернусь", "б/к нет… дайте б/к", "побратим такой-то двухсотый… побратим такой-то трехсотый".Оборона у ВСУ не такая уж стойкая, как это было раньше. Стало заметно, что если есть возможность, то укропы покидают позиции, когда наши усиливают напор. У всех в ВСУ пессимистические прогнозы – мол, Авдеевка – новый Бахмут. Нам возразить по этому поводу особо нечего. Действительно, повторение Бахмута, повторение тотального перемалывания", - рассказала изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова.
https://ukraina.ru/20231122/1051218144.html
https://ukraina.ru/20231121/1051175724.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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авдеевка, сво, спецоперация, украина, эксклюзив, вс рф, всу
Авдеевка, СВО, Спецоперация, Украина, Эксклюзив, ВС РФ, ВСУ

Гарнизон Авдеевки в аду: российская авиация уничтожает его кассетными бомбами

05:50 23.11.2023 (обновлено: 05:51 23.11.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бомбардировка еще оставшихся оборонительных сооружений ВСУ на Авдеевской промке в среду началась рано утром. Грохотало так, что Донецк, Макеевка и Ясиноватая спать больше не могли. Работа российской артиллерии слышна была целый день
После трех месяцев применения украинской армией снарядов и ракет с кассетными боеприпасами, в том числе и против гражданских объектов и мирных граждан, российское командование в свою очередь начало использовать кассетные боеприпасы. В частности РБК-500. В такой бомбе, весом в полтонны, имеется еще 12 дополнительных противотанковых боеприпасов. В них есть инфракрасное самонаведение. Очень мощное оружие.
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вчера, 04:31
Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"Практически все военные эксперты не сомневаются: участь Авдеевки предрешена. Авдеевскому гарнизону остались недели. Потом город займет российская армия. О том, почему быстрый уход из города – единственная возможность для Киева спасти от гибели украинских солдат, изданию Украина.ру объяснил донецкий штабист и военный аналитик с позывным "Оцелот"
РБК-500 применяются сейчас именно на юге Авдеевки, потому что без них очень тяжело прорвать позиции из-за серьезных бетонных укреплений, которые тяжело разносить обычной артиллерией.
После авиабомбардировки и артподготовки российские штурмовые группы смогли продвинуться дальше по Авдеевской промке и прорваться к дачным поселкам на юге города. Промка практически вся зачищена. Незанятыми остаются считанные укрепы.
Российские разведгруппы уже начали заходить в саму Авдеевку, прощупывая оборону и выявляя огневые точки ВСУ. Это уже предвестник скорого начала собственно городских боев.
Пользуясь тем, что от южного и северного фланга российской армии до "дороги жизни" через Орловку, по которой командование ВСУ пытается снабжать авдеевский гарнизон, не больше 3-4 км, все, что по ней движется, практически расстреливается чуть ли не в упор. Таким образом, этот путь превратился в "дорогу смерти". Там постоянно уничтожаются и те, кто покидает город, и те, кто в него заходит.
Российским бойцам удалось затрофеить целой и невредимой американскую БМП "Брэдли", экипаж которой спешно покинул боевую машину, не успев ее подорвать.
Военные эксперты полагают, что после того, как по разведанным объектам ВСУ отработают кассетные бомбы, российская армия начнет новый штурм Авдеевки. Он может начаться в самое ближайшее время. Пойдут и с севера, и с юга, и с востока, а также постараются перерезать "дорогу жизни/смерти".
- РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 06:59
Авдеевский фронт. ВСУ загонят на коксохим, а там на выбор: либо смерть, либо пленУ ВСУ на донецком направлении ощущается снарядный голод. С начала авдеевской операции количество обстрелов ДНР упало в 10 раз. Российская армия бомбит украинские позиции 500-килограммовыми кассетными ФАБами
"Наши знают по радиоперехватам, что моральный дух ВСУ и их вера в то, что Авдеевку можно и дальше оборонять, стремятся к нулю. Постоянно можно слышать такие фразы: "хлопци, це ад…", "не знаю, доживу ли я…", "если удастся вырваться отсюда, больше сюда никогда не вернусь", "б/к нет… дайте б/к", "побратим такой-то двухсотый… побратим такой-то трехсотый".
Оборона у ВСУ не такая уж стойкая, как это было раньше. Стало заметно, что если есть возможность, то укропы покидают позиции, когда наши усиливают напор. У всех в ВСУ пессимистические прогнозы – мол, Авдеевка – новый Бахмут. Нам возразить по этому поводу особо нечего. Действительно, повторение Бахмута, повторение тотального перемалывания", - рассказала изданию Украина.ру донецкий волонтер Елена Бобкова.
 
АвдеевкаСВОСпецоперацияУкраинаЭксклюзивВС РФВСУ
 
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