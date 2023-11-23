В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы - 23.11.2023 Украина.ру
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В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы
В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы - 23.11.2023 Украина.ру
В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы
О взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины сообщает украинский телеканал "Общественное"
2023-11-23T01:26
2023-11-23T01:26
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Глава обороны Кривого Рога Александр Вилкул лаконично прокомментировал обстрел.Издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области. В обеих регионах страны объявлялась воздушная тревога. Ранее украинские СМИ писали об обстреле Херсона. По информации местных властей, там погиб мужчина.
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новости, украина, сво, спецоперация
Новости, Украина, СВО, Спецоперация

В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы

01:26 23.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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О взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины сообщает украинский телеканал "Общественное"
Глава обороны Кривого Рога Александр Вилкул лаконично прокомментировал обстрел.
"О взрыве. Всё нормально", - написал он, но других подробностей не привел.
Издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области. В обеих регионах страны объявлялась воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ писали об обстреле Херсона. По информации местных властей, там погиб мужчина.
 
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Заголовок открываемого материала
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01:26В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы
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