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В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы

В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы - 23.11.2023 Украина.ру

В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы

О взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины сообщает украинский телеканал "Общественное"

2023-11-23T01:26

2023-11-23T01:26

2023-11-23T01:26

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Глава обороны Кривого Рога Александр Вилкул лаконично прокомментировал обстрел.Издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области. В обеих регионах страны объявлялась воздушная тревога. Ранее украинские СМИ писали об обстреле Херсона. По информации местных властей, там погиб мужчина.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, спецоперация