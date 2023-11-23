В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
О взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины сообщает украинский телеканал "Общественное"
Глава обороны Кривого Рога Александр Вилкул лаконично прокомментировал обстрел.
"О взрыве. Всё нормально", - написал он, но других подробностей не привел.
Издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области. В обеих регионах страны объявлялась воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ писали об обстреле Херсона. По информации местных властей, там погиб мужчина.