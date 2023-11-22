Выстрел за русский язык, возвращение блогера-русофоба, неудачные атаки ВСУ. Итоги 22 ноября - 22.11.2023 Украина.ру
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Выстрел за русский язык, возвращение блогера-русофоба, неудачные атаки ВСУ. Итоги 22 ноября
Выстрел за русский язык, возвращение блогера-русофоба, неудачные атаки ВСУ. Итоги 22 ноября - 22.11.2023 Украина.ру
Выстрел за русский язык, возвращение блогера-русофоба, неудачные атаки ВСУ. Итоги 22 ноября
Украинский языковой омбудсмен рассказал о "несуществующих" русскоязычных украинцах; блогера Эдуарда Шарлота будут судить за дискредитацию российской армии и символов; ВСУ предприняли несколько попыток наступления на разных направлениях
2023-11-22T18:01
2023-11-22T18:01
эксклюзив
хроники
украина
украинский язык
русский язык
всу
спецоперация
блогер
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Что сказал омбудсмен КреминьВ среду, 22 ноября, украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь сделал несколько резких заявлений в эфире "Радио Свобода"*:Он призвал не употреблять термин "русскоязычные украинцы", сославшись на решение украинского конституционного суда в 2021 году, зафиксировавшем: понятия "русскоязычное населения Украины" не существует.Креминь считает, что после Майдана в 2013 году на Украине "боролись за право говорить на украинском языке"."И независимо от того, это национальные сообщества, или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории украинского государства. Ведь это язык образовательного процесса и будущего. И это сознательный выбор языка несокрушимой нации",- заключил омбудсмен.Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский прокомментировал его слова:"Интересно, если по словам Кремня русскоязычных украинцев не существует, то кто же написал на русском 70% украинских запросов в гугл?", - написал он в своем телеграм-канале.Также в среду депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил о том, что Рада приняла законопроект о закреплении статуса английского языка на Украине в качестве одного из языков международного общения.Он добавил, что после принятия законопроекта будут определены категории должностей, на которых владение английским станет обязательным для кандидатов."Несуществующие русскоговорящие украинцы" - не единственное, что заявил Кремень. По его мнению, на фронте за русский язык можно получить пулю:"Фактор языка – это не только фактор свободы, но и безопасности нашей идентичности и культуры, и это маркер "свой-чужой". И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция – выстрел", – сказал он.Слова Кремня звучат особенно абсурдно на фоне того, что в каждом языковом скандале на Украине (например, в нашумевшем конфликте львовской депутата-националистки Натальи Пипы и парня из Одессы, исполнявшего на улице песни Виктора Цоя под гитару), появляется множество видео украинских военнослужащих, в которых они встают на сторону тех, кто подвергается травле из-за русского языка.Не только русская, но и венгерская национальная община не дают покоя языковому омбудсмену. Журналистка спросила его о языковом вопросе закарпатских венгров: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении их прав. В частности, в том, что с 10 класса школьники должны учиться исключительно на украинском языке.Креминь рассказал, что что, несмотря на то, что родился он в Николаевской области, у него есть закарпатские корни. Именно поэтому, убеждает языковой омбудсмен, он прекрасно понимает ситуацию с национальными общинами в западных регионах страны.Он подчеркнул, что никакая защита закарпатским венграм не нужна, большое количество из них добровольно воюет в 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и теробороне."Они сделали осознанный выбор в пользу Украины. Поэтому не нужно нас учить", - резюмировал Креминь.Ситуация на фронтеВ среду, 22 ноября, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные за сутки отразили несколько атак противника на разных направлениях:Кроме того, МО сообщает об ударе беспилотником по группе российских журналистов, готовивших материал в Запорожской области. Корреспондент "России 24" Борис Максудов получил осколочные ранения, он эвакуирован.Приключения и проблемы блогера ШарлотаЛенинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал певца Шарлота (Эдуарда Шарлота) на 13 суток за мелкое хулиганство, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Ночью Шарлот начал хулиганить прямо в отделении МВД на Набережной обводного канала — он выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, и на неоднократные замечания не реагировал, пишут телеграм-каналы.Новости о блогере-певце появлялись в сети весь день: ранее сделавший несколько антироссийских высказываний Шарлот прилетел в Пулково, где был задержан.Телеграм-каналы также пишут, что блогеру может грозить до 10-ти лет заключения за то, что, находясь в Армении, он сжег на камеру свой российский паспорт, а также оскорблял российские государственные символы и символы спецоперации.Кроме того, на Шарлота написали заявление об оскорблении чувств верующих. По информации СМИ, пожаловались в Следственный комитет представители движения "Сорок сороков". Уточняется, что они уже не первый раз просят силовиков разобраться с эпатажным блогером.В беседе со следователями блогер заявил, что произошла "осечка в понимании происходящего" и со смехом заверил, что он "так больше не будет".Отец блогера Валерий Шарлот рассказал СМИ, что с сыном давно не общается по политическим разногласиям и о его прилете в Россию не знал. Однако если ситуация сложится для наследника плохо - готов помочь. Его слова 22 ноября процитировал телеграм-SHOT."Я не хочу его защищать, но не собираюсь его каким-то изгоем считать. Мое отношение к этому с большим вопросительным знаком. Я не нервничаю. Я жду развития ситуации. Если она уже будет как-то негативно складываться, то будем думать. Даже, наверное, чем-то помочь", - сказал он.*СМИ-иноагент
https://ukraina.ru/20231023/1050405953.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, украина, украинский язык, русский язык, всу, спецоперация, блогер
Эксклюзив, Хроники, Украина, украинский язык, Русский язык, ВСУ, Спецоперация, блогер

Выстрел за русский язык, возвращение блогера-русофоба, неудачные атаки ВСУ. Итоги 22 ноября

18:01 22.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский языковой омбудсмен рассказал о "несуществующих" русскоязычных украинцах; блогера Эдуарда Шарлота будут судить за дискредитацию российской армии и символов; ВСУ предприняли несколько попыток наступления на разных направлениях
Что сказал омбудсмен Креминь
В среду, 22 ноября, украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь сделал несколько резких заявлений в эфире "Радио Свобода"*:
"Нет такого понятия "русскоязычный", все мы граждане Украины. И этот маркер был введён российской идеологией. Этот термин также определяется решением Конституционного суда Украины."
Он призвал не употреблять термин "русскоязычные украинцы", сославшись на решение украинского конституционного суда в 2021 году, зафиксировавшем: понятия "русскоязычное населения Украины" не существует.
Креминь считает, что после Майдана в 2013 году на Украине "боролись за право говорить на украинском языке".
"И независимо от того, это национальные сообщества, или это иностранцы, все должны владеть украинским языком на территории украинского государства. Ведь это язык образовательного процесса и будущего. И это сознательный выбор языка несокрушимой нации",- заключил омбудсмен.
Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский прокомментировал его слова:
"Интересно, если по словам Кремня русскоязычных украинцев не существует, то кто же написал на русском 70% украинских запросов в гугл?", - написал он в своем телеграм-канале.
Также в среду депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил о том, что Рада приняла законопроект о закреплении статуса английского языка на Украине в качестве одного из языков международного общения.
Он добавил, что после принятия законопроекта будут определены категории должностей, на которых владение английским станет обязательным для кандидатов.
"Несуществующие русскоговорящие украинцы" - не единственное, что заявил Кремень. По его мнению, на фронте за русский язык можно получить пулю:
"Фактор языка – это не только фактор свободы, но и безопасности нашей идентичности и культуры, и это маркер "свой-чужой". И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция – выстрел", – сказал он.
Слова Кремня звучат особенно абсурдно на фоне того, что в каждом языковом скандале на Украине (например, в нашумевшем конфликте львовской депутата-националистки Натальи Пипы и парня из Одессы, исполнявшего на улице песни Виктора Цоя под гитару), появляется множество видео украинских военнослужащих, в которых они встают на сторону тех, кто подвергается травле из-за русского языка.
Выдрин коллаж
23 октября, 12:33
Родная речь — код победы. Язык снова доведёт до КиеваЯ уже писал о том, как смысловая емкость, стратегическая глубина и тактическая точность разговорного языка способны трансформироваться в геополитические успехи и приобретения его носителей
Не только русская, но и венгерская национальная община не дают покоя языковому омбудсмену. Журналистка спросила его о языковом вопросе закарпатских венгров: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет украинское правительство в ущемлении их прав. В частности, в том, что с 10 класса школьники должны учиться исключительно на украинском языке.
Креминь рассказал, что что, несмотря на то, что родился он в Николаевской области, у него есть закарпатские корни. Именно поэтому, убеждает языковой омбудсмен, он прекрасно понимает ситуацию с национальными общинами в западных регионах страны.
Он подчеркнул, что никакая защита закарпатским венграм не нужна, большое количество из них добровольно воюет в 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и теробороне.
ни сделали осознанный выбор в пользу Украины. Поэтому не нужно нас учить", - резюмировал Креминь.
Ситуация на фронте
В среду, 22 ноября, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные за сутки отразили несколько атак противника на разных направлениях:
  • На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области;
  • На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики;
  • На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовой группы 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ленинское Донецкой Народной Республики;
  • На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка и западнее Вербовое Запорожской области;
  • На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, МО сообщает об ударе беспилотником по группе российских журналистов, готовивших материал в Запорожской области. Корреспондент "России 24" Борис Максудов получил осколочные ранения, он эвакуирован.
Александр Дугин интервью - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
13:48
Александр Дугин: Самое страшное, что может произойти в этой войне, — это мирУкраина, ее жители одержимы бесами.
Приключения и проблемы блогера Шарлота
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал певца Шарлота (Эдуарда Шарлота) на 13 суток за мелкое хулиганство, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Ночью Шарлот начал хулиганить прямо в отделении МВД на Набережной обводного канала — он выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, и на неоднократные замечания не реагировал, пишут телеграм-каналы.
Новости о блогере-певце появлялись в сети весь день: ранее сделавший несколько антироссийских высказываний Шарлот прилетел в Пулково, где был задержан.
Телеграм-каналы также пишут, что блогеру может грозить до 10-ти лет заключения за то, что, находясь в Армении, он сжег на камеру свой российский паспорт, а также оскорблял российские государственные символы и символы спецоперации.
Кроме того, на Шарлота написали заявление об оскорблении чувств верующих. По информации СМИ, пожаловались в Следственный комитет представители движения "Сорок сороков". Уточняется, что они уже не первый раз просят силовиков разобраться с эпатажным блогером.
В беседе со следователями блогер заявил, что произошла "осечка в понимании происходящего" и со смехом заверил, что он "так больше не будет".
Отец блогера Валерий Шарлот рассказал СМИ, что с сыном давно не общается по политическим разногласиям и о его прилете в Россию не знал. Однако если ситуация сложится для наследника плохо - готов помочь. Его слова 22 ноября процитировал телеграм-SHOT.
"Я не хочу его защищать, но не собираюсь его каким-то изгоем считать. Мое отношение к этому с большим вопросительным знаком. Я не нервничаю. Я жду развития ситуации. Если она уже будет как-то негативно складываться, то будем думать. Даже, наверное, чем-то помочь", - сказал он.
МИ-иноагент
Скоробогатый - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
17:42
Котлы или истощение: Скоробогатый о том, как Россия собирается побеждать УкраинуРедактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в эфире Украина.ру прокомментировал развитие ситуации на фронте и освобождение Авдеевки, объяснил, почему РФ не старается любой ценой победить в информационной войне, развязанной Киевом, и оценил шансы на скорое прекращение боевых действий и переход к мирному урегулированию конфликта
 
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19:02Глава Пентагона призвал обеспечить Украину средствами ПВО накануне зимы
19:01Блогера Шарлота арестовали на 13 суток
19:01Такер Карлсон: "Украина не победит! Заставлять её воевать – исповедовать культ смерти"
18:41При повторном обстреле Донецка пострадали 4 спасателя МЧС РФ
18:24Верховная Рада поддержала проект о статусе английского языка на Украине
18:01Выстрел за русский язык, возвращение блогера-русофоба, неудачные атаки ВСУ. Итоги 22 ноября
17:59Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине
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