Лещенко в агитбригаде "Русского Радио" выступил в военном госпитале в Наро-Фоминске - 22.11.2023 Украина.ру
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Лещенко в агитбригаде "Русского Радио" выступил в военном госпитале в Наро-Фоминске
Лещенко в агитбригаде "Русского Радио" выступил в военном госпитале в Наро-Фоминске - 22.11.2023 Украина.ру
Лещенко в агитбригаде "Русского Радио" выступил в военном госпитале в Наро-Фоминске
21 ноября агитбригады "Русского Радио" выступили в военном госпитале в Наро-Фоминске. В концерте приняли участие Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов
2023-11-22T17:52
2023-11-22T17:52
новости
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госпиталь
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В военном госпитале Наро-Фоминска выступили Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов. Они исполнили свои самые известные песни и пообщались с военными, проходящими лечение, и медиками. Артисты побывали в палатах, и пообщались с пациентами, которые не смогли попасть в зал."Самое главное, мы – единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы", – обратился со сцены к зрителям Лев Лещенко."Рад вновь принять участие в акции "Русского Радио", – поделился эмоциями Денис Майданов. – Агитбригады – это хорошее соединение сердец, мыслей и душ. Единство артистов. Всегда есть внешний, внутренний, идеологический фронт. "Русское Радио" не раз бывало на передовой. И я всегда по зову сердца поддерживаю военных. Это наша работа"."Это наш традиционный концерт в рамках Агитбригад "Русского Радио". Каждый раз видеть реакцию в зале – очень волнительно. Чувствуешь ответственность и хочется выложиться на сто процентов", – подчеркнула Елена Север.Агитбригады "Русского Радио" – проект "Русской Медиагруппы", направленный на поддержку российской армии и приближение победы. Марафон длится более года: артисты выступают в воинских частях, посещают госпитали, мобилизационные пункты, бывают на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. В госпиталь Наро-Фоминска сотрудники радиостанции также доставили гуманитарную помощь: телевизоры, ноутбуки, микроволновые печи и другую технику.
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новости, радио, госпиталь, сво
Новости, радио, госпиталь, СВО

Лещенко в агитбригаде "Русского Радио" выступил в военном госпитале в Наро-Фоминске

17:52 22.11.2023
 
© пресс-служба "Русского Радио"Лев Лещенко в военном госпитале в Наро-Фоминске
Лев Лещенко в военном госпитале в Наро-Фоминске
© пресс-служба "Русского Радио"
Читать в
21 ноября агитбригады "Русского Радио" выступили в военном госпитале в Наро-Фоминске. В концерте приняли участие Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов
В военном госпитале Наро-Фоминска выступили Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов. Они исполнили свои самые известные песни и пообщались с военными, проходящими лечение, и медиками. Артисты побывали в палатах, и пообщались с пациентами, которые не смогли попасть в зал.
"Самое главное, мы – единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы", – обратился со сцены к зрителям Лев Лещенко.
"Рад вновь принять участие в акции "Русского Радио", – поделился эмоциями Денис Майданов. – Агитбригады – это хорошее соединение сердец, мыслей и душ. Единство артистов. Всегда есть внешний, внутренний, идеологический фронт. "Русское Радио" не раз бывало на передовой. И я всегда по зову сердца поддерживаю военных. Это наша работа".
"Это наш традиционный концерт в рамках Агитбригад "Русского Радио". Каждый раз видеть реакцию в зале – очень волнительно. Чувствуешь ответственность и хочется выложиться на сто процентов", – подчеркнула Елена Север.
Агитбригады "Русского Радио" – проект "Русской Медиагруппы", направленный на поддержку российской армии и приближение победы. Марафон длится более года: артисты выступают в воинских частях, посещают госпитали, мобилизационные пункты, бывают на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. В госпиталь Наро-Фоминска сотрудники радиостанции также доставили гуманитарную помощь: телевизоры, ноутбуки, микроволновые печи и другую технику.
 
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