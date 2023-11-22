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Лещенко в агитбригаде "Русского Радио" выступил в военном госпитале в Наро-Фоминске

Лещенко в агитбригаде "Русского Радио" выступил в военном госпитале в Наро-Фоминске - 22.11.2023 Украина.ру

Лещенко в агитбригаде "Русского Радио" выступил в военном госпитале в Наро-Фоминске

21 ноября агитбригады "Русского Радио" выступили в военном госпитале в Наро-Фоминске. В концерте приняли участие Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов

2023-11-22T17:52

2023-11-22T17:52

2023-11-22T17:52

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В военном госпитале Наро-Фоминска выступили Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов. Они исполнили свои самые известные песни и пообщались с военными, проходящими лечение, и медиками. Артисты побывали в палатах, и пообщались с пациентами, которые не смогли попасть в зал."Самое главное, мы – единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы", – обратился со сцены к зрителям Лев Лещенко."Рад вновь принять участие в акции "Русского Радио", – поделился эмоциями Денис Майданов. – Агитбригады – это хорошее соединение сердец, мыслей и душ. Единство артистов. Всегда есть внешний, внутренний, идеологический фронт. "Русское Радио" не раз бывало на передовой. И я всегда по зову сердца поддерживаю военных. Это наша работа"."Это наш традиционный концерт в рамках Агитбригад "Русского Радио". Каждый раз видеть реакцию в зале – очень волнительно. Чувствуешь ответственность и хочется выложиться на сто процентов", – подчеркнула Елена Север.Агитбригады "Русского Радио" – проект "Русской Медиагруппы", направленный на поддержку российской армии и приближение победы. Марафон длится более года: артисты выступают в воинских частях, посещают госпитали, мобилизационные пункты, бывают на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. В госпиталь Наро-Фоминска сотрудники радиостанции также доставили гуманитарную помощь: телевизоры, ноутбуки, микроволновые печи и другую технику.

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новости, радио, госпиталь, сво