https://ukraina.ru/20231122/1051247753.html

"Первородный грех Майдана не преодолён". Небензя рассказал о позоре Украины, который замалчивает Запад

"Первородный грех Майдана не преодолён". Небензя рассказал о позоре Украины, который замалчивает Запад - 22.11.2023 Украина.ру

"Первородный грех Майдана не преодолён". Небензя рассказал о позоре Украины, который замалчивает Запад

21 ноября состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине, инициаторами его проведения выступили США и Албания

2023-11-22T17:28

2023-11-22T17:28

2023-11-22T17:28

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Запад ничего нового придумать не может, приходится повторять одни и те же методичкуПервым слово взял помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча, выступавший по видеосвязи. Он заявил, что на восстановление Украины уйдут годы или даже 10-летия и, по предварительным подсчётам, более $400 млрд, а также призвал международное сообщество сохранить внимание к ситуации на Украине, отметив что гуманитарный план для Украины на 2023 год в настоящий момент профинансирован лишь на 54% от запрошенных ООН $3,9 млрд. Кроме того, потребуется $435 млн для подготовки 1,7 млн человек к зиме."Потери от войны на Украине, вероятно, будут намного больше, чем уже подтверждённые, поскольку нет никаких признаков прекращения насилия. Более того, есть опасения, что нападения на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры могут усилиться в холодные месяцы", - сказал Енча.Главным тезисом выступления Мэтью Холлингворт, и. о. координатора по гуманитарным вопросам на Украине, представляющего Продовольственную и сельскохозяйственную программу ООН (ФАО), стало влияние украинского конфликта на глобальную продовольственную безопасность."Украинцы отрезаны от доступа на рынки для закупки продовольствия, а фермеры сообщают, что больше не могут производить достаточно продуктов. И эта ситуация повлекла за собой достаточно серьёзные последствия как внутри Украины, так и за её пределами. А ведь речь идёт о стране, которая до февраля 2022 года кормила 400 млн человек в мире в год. Примерно каждая 5-я украинская семья в той или иной степени сталкивается с острым дефицитом продовольствия. От гуманитарной помощи сейчас зависит одна из самых огромных житниц на планете", - заявил он.И напомнил, что до начала СВО на долю Украины приходилось 9% глобального экспорта пшеницы, 15% - кукурузы, 44% - подсолнечного масла.По словам Холлингворта, боевые действия сказываются на аграрном секторе страны: порядка 174 000 км2, или примерно 30% территории Украины, затронуты конфликтом и потенциально засорены минами, неразорвавшимися боеприпасами, из этой большой площади 25 000 км2 – это с/х земли, одни из самых плодородных земель в стране.Заседания, посвящённые гуманитарной ситуации на Украине, проходят с завидной регулярностью, и тезисы дипломатов из западных стран и их союзников мало того, что повторяются из раза в раз, на нынешнем мероприятии было ощущение, что они друг у друга списали тексты выступлений либо готовились по одной методичке.Например, представитель Швейцарии говорила почти то же самое, что и Холлингворт, про Украину как житницу, о том она раньше кормила 400 млн человек в год, и про потенциально заражённые минами 1/3 территории Украины.Правда, ни один, ни другая не упомянули, что самую большую опасность представляют кассетные боеприпасы, поставляемые Киеву Западом, которые могут сдетонировать много времени спустя.Только ленивый не повторил тезис о том, что выход России из зерновой сделки создаёт угрозу для уязвимых стран по всему миру, зависящим от поставок с Украины.Однако эксперты, в том числе из развивающихся стран, скептически относятся к утверждению, что именно от Украины зависит глобальная продовольственная безопасность, поскольку есть цифры, свидетельствующие об обратном: Россия играет на продовольственном рынке гораздо более значительную роль, чем Украина, а удобрения из РФ и Белоруссии просто необходимы для сельскохозяйственных рынков.К тому же Россия, как и обещала, запустила бесплатные поставки зерна африканским странам, первые два корабля (по 25 тысяч тонн каждый) уже вышли в направлении Сомали и Буркина-Фасо и должны прибыть в конце ноября - начале декабря. Украинское же зерно в основном поступало в благополучные европейские страны.Как под копирку, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд и её албанский коллега вспомнили про голодомор 90-летней давности, пытаясь провести параллели с сегодняшней ситуацией и возложить всю вину на президента РФ Владимира Путина."В этом месяце 90-я годовщина Голодомора, это означает смерть от голода. Миллионы украинских мужчин, женщин, детей погибли от жестокой, репрессивной политики режима Сталина, потому что голод был организован намеренно. Как и Сталин, Путин использует продовольствие как оружие войны. Как и Сталин, Путин навлекает голод и гибель на Украину", - утверждает американский дипломат.Как ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, несмотря на то, что голодомор – это преступление против человечности, попытка придать ему статус геноцида носит спекулятивный характер, а планы по проведению индустриализации приходили и от руководителей обкомов Украины, бывших по национальности украинцами. К тому же западными политиками замалчивается тот факт, что голодомор был не только на Украине, но и в Поволжье, Северном Кавказе, а также других регионах СССР.Правду о Майдане ни скрыть, ни переписатьВ начале своего выступления постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поблагодарил США и Албанию за созыв заседания именно 21 ноября, в 10-летнюю годовщину начала антиправительственных протестов на Украине, которые впоследствии привели к антиконституционному госперевороту и всей цепочке последующих трагических, даже роковых, событий, а конечным результатом стал системный государственный кризис, который сегодня представляет острую угрозу для международного мира и безопасности.Российская делегация сама хотела инициировать заседание Совета Безопасности ООН в эту дату и, пользуясь возможностью, подробно напомнила о событиях тех дней.Формальным поводом для начала протестов 21 ноября 2013 года стало решение правительства Украины о приостановлении подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, принятое не под давлением и не в интересах России, как пытаются представить майданные историографы, подчеркнул Небензя, а с целью обеспечения национальной безопасности Украины. Власти осознали невозможность модернизации национальной экономики в сжатые сроки до такого состояния, чтобы быть конкурентоспособной с европейскими странами, к тому же соглашение с ЕС осложнило бы торгово-экономическое взаимодействие с Россией и другими странами СНГ."Всё это стало очевидным после опубликования текста проекта соглашения, работа над которым велась в закрытом для общества режиме", - добавил дипломат.Большая часть населения Украины была уверена, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС гарантирует им повышение зарплат до европейских стандартов и позволит им официально трудоустроиться в более развитых государствах.Решение просто приостановить процедуру евроинтеграции, а не отменить, вызвало скоординированную реакцию местных праворадикальных сил, активизировались НПО, долгие годы сидевшие на американском финансировании. На эти цели Вашингтон с 1991 года выделил $5 млрд, как призналась в интервью телеканалу CNN в 2014 году нынешняя и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд."Потеря таких инвестиций в планы Вашингтона не входила. И уже вечером на Площади независимости в Киеве стали собираться "активисты" с флагами ЕС. При этом ещё за неделю до этих событий, 13 ноября, известный деятель Оранжевой революции 2004 года – первой неудачной попытки установить на Украине прозападный режим – Юрий Луценко призывал оппозицию к объединению и массовым акциям на случай не удовлетворявшего её требованиям решения по евроинтеграции. По сути, это был шантаж крикливого, малочисленного, но весьма активного и мотивированного меньшинства, имевшего неограниченную поддержку США и их союзников", - сказал Небензя.Затем последовали расстрел протестующих на Майдане, срыв оппозицией договорённостей, заключённых с президентом страны Виктором Януковичем при посредничестве Германии, Франции и Польши, и захват правительственных зданий. Обо всём произошедшем тогда подробно расскажут участники тех событий 8 декабря на специальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", инициированной делегацией РФ. После прихода к власти активистов майдана начались гонения на русскоязычных украинцев, прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, в ранг национальных героев возвели военных преступников и коллаборационистов Романа Шухевича и Степана Бандеру, виновных в массовых убийствах евреев, поляков, русских и самих украинцев во время Второй мировой войны.Отнюдь не все жители страны захотели жить в новых реалиях и подчиняться антинародному режиму. Крым и Севастополь, воспользовавшись правом на самоопределение, закреплённом в Уставе ООН, посредством референдумов перешли в состав России. Против Донбасса Киев развернул карательную операцию, завершить гражданскую войну были призваны Минские соглашения, однако, как выяснилось спустя годы, их не собирались выполнять не только украинские власти, но и Германия с Францией, выступавшие в роли гарантов, - комплекс мер использовали лишь как дымовую завесу, чтобы выиграть время для перевооружения ВСУ и ослабления России в интересах Запада."Сегодня нет сомнений в том, что 10 лет назад Майдан стал событием, которое разбило историю Украины на "до" и "после" и раскололо всё украинское общество. Это был не выбор между "архаичной" Россией и "прогрессивным" Западом, как его сейчас пытаются представить в Киеве и западных столицах, а выбор между цивилизационной самобытностью на основе исторически сложившейся общности славянских народов с одной стороны и полной утратой национальной идентичности, превращением в лишённую права на собственное мнение марионетку Запада, насквозь пронизанную коррупцией и чудовищными проявлениями национализма. Сегодня всё больше и больше украинцев это осознаёт, как бы ни старались их удержать от этого западная и украинская пропаганда", - заявил Небензя.По словам дипломата, украинский народ постепенно отходит от дурмана и осознаёт пагубность сделанного за него выбора, начиная задавать властям правильные вопросы, например, почему искусственно выдавливается родной для большинства украинцев русский язык, хотя в цивилизованных государствах права нацменьшинств строго соблюдаются? Почему ключевые решения по обороне, экономике и внешней политике за украинцев принимают внешние спонсоры, а плодородные земли страны скупают зарубежные корпорации? Почему западные оборонные предприятия баснословно обогащаются на поставках оружия Украине, а ей направляют старьё, от которого странам НАТО так или иначе избавились бы? Однако провести дискуссию по этим темам в стране невозможно, пока продолжаются преследования тех, кто не просто осмелится произнести подобные вопросы вслух, а всего лишь попробует почитать альтернативные новости."Поэтому пока "на земле" мы видим лишь остервенелое стремление киевского режима продолжать обречённые на провал попытки нанести поражение нашей стране. После громкого провала "летнего контрнаступления", колоссальных потерь, утилизации сотен единиц западной военной техники и растраты сотен тысяч натовских снарядов, Киев сейчас сосредоточился на ударах по мирному населению, для чего хорошо подходят передаваемые Западом дальнобойные снаряды. Режим в Киеве взял на вооружение террористические "игиловские"* методы и открыто кичится этим. И в отсутствие какой-либо готовности Зеленского и его подельников, а также их западных кукловодов, к разговору о том, как добиться такого сценария, при котором Украина перестанет быть "анти-Россией" и вернётся на путь добрососедского и цивилизованного развития, нам придётся продолжать выполнять цели нашей СВО военным путём", - продолжил Небензя."Трагический опыт Украины должен стать предостережением для всех тех стран, где Запад за последние 10-летия расставил свои сети из прикормленных НПО и купленных агентов влияния, готовясь использовать их в своих узкокорыстных геополитических целях. Сколько бы нам сегодня не говорили в этом зале про "революцию достоинства" (об этом сегодня никто не говорил, хотя сегодня ей исполнилось 10 лет) и укрепление украинской независимости, совершенно очевидно, что 10 лет назад Украина своё достоинство и независимость потеряла. И пока не обрела, поскольку ещё не преодолела "первородный грех" Майдана. А когда преодолеет, он останется позором и "чёрным пятном" в истории Украины, да и всего мира в целом, а также зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу", - подытожил постоянный представитель РФ при ООН.* террористическая группировка, запрещённая в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, оон, украина, россия, небензя, майдан, евромайдан, голодомор, запад