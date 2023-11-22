https://ukraina.ru/20231122/1051242700.html

Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям

Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям - 22.11.2023 Украина.ру

Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям

Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих

2023-11-22T15:24

2023-11-22T15:24

2023-11-22T15:24

новости

россия

блогер

санкт-петербург

задержание

реабилитация

нацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051242253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de5196b25ce3af1c5b076c9c36446b4b.jpg

Беглый певец-блогер Эдуард Шарлот вернулся в Санкт-Петербург. Сразу по прибытии в аэропорт "Пулково" его встретили сотрудники полиции и отвезли в отделение.Шарлот летом уехал из России в Армению. После этого он публично сжёг российский паспорт и выложил много видео, в которых оскорблял руководство России и участников спецоперации, а россиян называл "русскоязычными маленькими ублюдками".Блогеру вменяют нарушение сразу несколько статей закона. Речь идёт о 19.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина", 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а также 20.1 "Мелкое хулиганство". Все эти статьи при однократном нарушении предполагают штраф - от 300 рублей до 500 тысяч.Источник телеграм-канала SHOT сообщает, что в отношении мужчины планируют возбудить и уголовное дело. Вероятно, из-за видео, на котором Шарлот рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z. Действия музыканта могут быть квалифицированы, как осквернение символов воинской славы России. В ведомстве начали проверку по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").На днях музыкант сообщил, что возвращается на Родину с новым альбом, и попросил поддержки у россиян.Телеграм-канал Mash сообщил, что на блогера написали второе заявление об оскорблении чувств верующих. Вместе с другими заявлениями Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы.По информации источника, официальную бумагу с жалобой в СК отправили представители движения "Сорок сороков". Со слов православных активистов, Эдуард из раза в раз осквернял святыни и граждан РФ. А значит — должен быть наказан по всей строгости закона.

https://ukraina.ru/20231024/1050438739.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, блогер, санкт-петербург, задержание, реабилитация, нацизм