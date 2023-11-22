Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям - 22.11.2023 Украина.ру
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Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям
Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям - 22.11.2023 Украина.ру
Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям
Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих
2023-11-22T15:24
2023-11-22T15:24
новости
россия
блогер
санкт-петербург
задержание
реабилитация
нацизм
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Беглый певец-блогер Эдуард Шарлот вернулся в Санкт-Петербург. Сразу по прибытии в аэропорт "Пулково" его встретили сотрудники полиции и отвезли в отделение.Шарлот летом уехал из России в Армению. После этого он публично сжёг российский паспорт и выложил много видео, в которых оскорблял руководство России и участников спецоперации, а россиян называл "русскоязычными маленькими ублюдками".Блогеру вменяют нарушение сразу несколько статей закона. Речь идёт о 19.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина", 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а также 20.1 "Мелкое хулиганство". Все эти статьи при однократном нарушении предполагают штраф - от 300 рублей до 500 тысяч.Источник телеграм-канала SHOT сообщает, что в отношении мужчины планируют возбудить и уголовное дело. Вероятно, из-за видео, на котором Шарлот рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z. Действия музыканта могут быть квалифицированы, как осквернение символов воинской славы России. В ведомстве начали проверку по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").На днях музыкант сообщил, что возвращается на Родину с новым альбом, и попросил поддержки у россиян.Телеграм-канал Mash сообщил, что на блогера написали второе заявление об оскорблении чувств верующих. Вместе с другими заявлениями Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы.По информации источника, официальную бумагу с жалобой в СК отправили представители движения "Сорок сороков". Со слов православных активистов, Эдуард из раза в раз осквернял святыни и граждан РФ. А значит — должен быть наказан по всей строгости закона.
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новости, россия, блогер, санкт-петербург, задержание, реабилитация, нацизм
Новости, Россия, блогер, Санкт-Петербург, задержание, реабилитация, нацизм

Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы по двум уголовным статьям

15:24 22.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Певцу-блогеру Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих
Беглый певец-блогер Эдуард Шарлот вернулся в Санкт-Петербург. Сразу по прибытии в аэропорт "Пулково" его встретили сотрудники полиции и отвезли в отделение.
Шарлот летом уехал из России в Армению. После этого он публично сжёг российский паспорт и выложил много видео, в которых оскорблял руководство России и участников спецоперации, а россиян называл "русскоязычными маленькими ублюдками".
Блогеру вменяют нарушение сразу несколько статей закона. Речь идёт о 19.16 КОАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина", 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", а также 20.1 "Мелкое хулиганство". Все эти статьи при однократном нарушении предполагают штраф - от 300 рублей до 500 тысяч.
Источник телеграм-канала SHOT сообщает, что в отношении мужчины планируют возбудить и уголовное дело. Вероятно, из-за видео, на котором Шарлот рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z. Действия музыканта могут быть квалифицированы, как осквернение символов воинской славы России. В ведомстве начали проверку по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").
На днях музыкант сообщил, что возвращается на Родину с новым альбом, и попросил поддержки у россиян.
Телеграм-канал Mash сообщил, что на блогера написали второе заявление об оскорблении чувств верующих. Вместе с другими заявлениями Шарлоту грозит до 10 лет тюрьмы.
По информации источника, официальную бумагу с жалобой в СК отправили представители движения "Сорок сороков". Со слов православных активистов, Эдуард из раза в раз осквернял святыни и граждан РФ. А значит — должен быть наказан по всей строгости закона.
24 октября, 13:48
Тяжёлые будни уехавших. Что происходит с культурой в эмиграции Как живут в эмиграции, над чем работают творцы-иноагенты и просто покинувшие родину полтора года назад деятели нашей культуры? И каковы, как принято говорить, творческие планы у сбежавших?
 
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