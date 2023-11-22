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Украинского блогера-уклониста преследуют за срыв мобилизации

Украинского блогера-уклониста преследуют за срыв мобилизации - 22.11.2023 Украина.ру

Украинского блогера-уклониста преследуют за срыв мобилизации

Офис генпрокурора Украины сообщил о "подозрении" неназванному "блогеру, который сбежал за границу и призывает мужчин уклоняться от призыва". К расследованию дела привлечена СБУ

2023-11-22T13:38

2023-11-22T13:38

2023-11-22T13:38

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Согласно сообщению прокурорского офиса, "блогеру-втікачу" неким образом сообщено о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований, а также использовании заведомо подложного документа."По данным следствия, в августе 2023 года мужчина использовал поддельную справку о непригодности к военной службе и сбежал за границу. Там он начал пропагандировать уклонение военнообязанными от призыва и мобилизации в Вооруженные силы Украины", - сказано в сообщении прокурорского офиса.В вину блогеру ставятся также то, что он "систематически размещал в сети Интернет видеоматериалы, в которых популяризировал идеи негативного отношения к исполнению военнообязанными своих обязанностей"."Такими действиями он создавал предпосылки для отказа военнослужащих от выполнения своих обязанностей и участия в мобилизации во время войны РФ против Украины", - сообщил офис украинского генпрокурора.Помимо того, что официальное сообщение написано с орфографическими ошибками, оно также использует конкретный юридический термин – "война". Ни Россия, проводящая СВО, ни Украина не объявляли войну какому-либо государству. Кроме того, уголовное преследование граждан за "идеи негативного отношения" прямо нарушают международные обязательства Украины – в том числе в рамках ООН.По неофициальной информации, речь идёт об украинском блогере Мирославе Олешко.

https://ukraina.ru/20231121/1051214824.html

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