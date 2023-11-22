Украинского блогера-уклониста преследуют за срыв мобилизации - 22.11.2023 Украина.ру
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Украинского блогера-уклониста преследуют за срыв мобилизации
Украинского блогера-уклониста преследуют за срыв мобилизации - 22.11.2023 Украина.ру
Украинского блогера-уклониста преследуют за срыв мобилизации
Офис генпрокурора Украины сообщил о "подозрении" неназванному "блогеру, который сбежал за границу и призывает мужчин уклоняться от призыва". К расследованию дела привлечена СБУ
2023-11-22T13:38
2023-11-22T13:38
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офис генпрокурора
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Согласно сообщению прокурорского офиса, "блогеру-втікачу" неким образом сообщено о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований, а также использовании заведомо подложного документа."По данным следствия, в августе 2023 года мужчина использовал поддельную справку о непригодности к военной службе и сбежал за границу. Там он начал пропагандировать уклонение военнообязанными от призыва и мобилизации в Вооруженные силы Украины", - сказано в сообщении прокурорского офиса.В вину блогеру ставятся также то, что он "систематически размещал в сети Интернет видеоматериалы, в которых популяризировал идеи негативного отношения к исполнению военнообязанными своих обязанностей"."Такими действиями он создавал предпосылки для отказа военнослужащих от выполнения своих обязанностей и участия в мобилизации во время войны РФ против Украины", - сообщил офис украинского генпрокурора.Помимо того, что официальное сообщение написано с орфографическими ошибками, оно также использует конкретный юридический термин – "война". Ни Россия, проводящая СВО, ни Украина не объявляли войну какому-либо государству. Кроме того, уголовное преследование граждан за "идеи негативного отношения" прямо нарушают международные обязательства Украины – в том числе в рамках ООН.По неофициальной информации, речь идёт об украинском блогере Мирославе Олешко.
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новости, новости украины, офис генпрокурора, уклонисты, сбу, блогер, сво, украина, россия, мобилизация, криминал, права человека, международное право, бывший ссср
Новости, Новости Украины, Офис генпрокурора, уклонисты, СБУ, блогер, СВО, Украина, Россия, мобилизация, криминал, права человека, международное право, бывший СССР

Украинского блогера-уклониста преследуют за срыв мобилизации

13:38 22.11.2023
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Офис генпрокурора Украины сообщил о "подозрении" неназванному "блогеру, который сбежал за границу и призывает мужчин уклоняться от призыва". К расследованию дела привлечена СБУ
Согласно сообщению прокурорского офиса, "блогеру-втікачу" неким образом сообщено о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований, а также использовании заведомо подложного документа.
"По данным следствия, в августе 2023 года мужчина использовал поддельную справку о непригодности к военной службе и сбежал за границу. Там он начал пропагандировать уклонение военнообязанными от призыва и мобилизации в Вооруженные силы Украины", - сказано в сообщении прокурорского офиса.
В вину блогеру ставятся также то, что он "систематически размещал в сети Интернет видеоматериалы, в которых популяризировал идеи негативного отношения к исполнению военнообязанными своих обязанностей".
"Такими действиями он создавал предпосылки для отказа военнослужащих от выполнения своих обязанностей и участия в мобилизации во время войны РФ против Украины", - сообщил офис украинского генпрокурора.
Помимо того, что официальное сообщение написано с орфографическими ошибками, оно также использует конкретный юридический термин – "война". Ни Россия, проводящая СВО, ни Украина не объявляли войну какому-либо государству. Кроме того, уголовное преследование граждан за "идеи негативного отношения" прямо нарушают международные обязательства Украины – в том числе в рамках ООН.
По неофициальной информации, речь идёт об украинском блогере Мирославе Олешко.
Вчера, 20:18
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