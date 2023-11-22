Российские войска поразили штурмовые группы "Азова"* у Серебрянского лесничества - МО
05:36 22.11.2023 (обновлено: 05:45 22.11.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
Подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* в районе Серебрянского лесничества. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 22 ноября сообщает РИА Новости
"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнём артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*", - рассказал Савчук.
Кроме этого, артиллеристы группировки поразили три опорных пункта, три района скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ.
"Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. FPV-дроном уничтожен 120-миллиметровый миномёт", - уточнил Савчук.
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